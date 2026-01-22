Werbung
Drahtlose Mikrofonlösungen gehören inzwischen zur Grundausstattung vieler moderner Content-Creator, Vlogger und Interviewer. Sie bieten nicht nur mehr Bewegungsfreiheit beim Dreh, sondern auch eine deutlich professionellere Klangqualität als integrierte Mikrofone von Kameras oder Smartphones. In diesem Test werfen wir einen genauen Blick auf das Profile Wireless 2-Channel-Set von Sennheiser, eine kompakte All-in-One-Lösung, die sich gezielt an diese Zielgruppe richtet und dabei auf eine besonders einfache Handhabung ohne App-Zwang setzt.
Das Set besteht aus zwei Clip-on-Mikrofonen, einem passenden 2-Kanal-Empfänger und einem multifunktionalen Ladecase, das zugleich als Transportbox und Interview-Handmikrofon dient. Neben einer hochwertigen Verarbeitung verspricht Sennheiser vor allem eine besonders natürliche und klare Stimmübertragung – ohne große Einrichtungshürden. Dank der internen 32-Bit-Float-Aufnahmefunktion mit automatischem Backup-Modus ist das System auch gegen Pegelübersteuerungen und Störungen in der Funkverbindung abgesichert.
Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro reiht sich das Sennheiser-Set im gehobenen Mittelklasse-Bereich ein und konkurriert unter anderem mit dem Rode Wireless GO II oder dem DJI Mic 2. Im Vergleich zu diesen Mitbewerbern setzt Sennheiser auf eine besonders reduzierte, aber durchdachte Gesamtlösung, die sowohl Einsteiger als auch Profis ansprechen soll.
|Typ
|2-Kanal-Funkmikrofon-System (2,4 GHz)
|Mikrofontyp
|Kondensator, omnidirektional
|Aufnahmemodus
|32-Bit-Float
|Speicher
|16 GB pro Clip-on-Mikrofon (bis zu 30 Stunden)
|Verbindungen
|USB-C, 3,5-mm-TRS, Lightning-Adapter
|Latenz
|unter 8 ms
|Max. Schalldruckpegel
|113 dB SPL
|Signal-Rausch-Verhältnis
|typ. 78,5 dB(A)
|Laufzeit
|bis zu 7 Stunden
|Ladezeit
|unter 3 Stunden
|Audioausgänge
|USB-C, 3,5-mm TRS (Kamera & Kopfhörer)
|Sicherheitsfunktionen
|Safety Channel Mode, Backup Recording bei Verbindungsabbruch
|Zubehör
|Ladecase, Magnete, Clips, USB-C & Lightning, Cold-Shoe-Adapter, Tasche
|Preis (UVP)
|299 Euro