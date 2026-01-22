News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#Sennheiser #Mikrofon #Wireless-Mikrofon #Test #Review #Content-Creator

Sennheiser Profile Wireless im Test

Kompaktes Funkmikrofon mit 32-Bit-Backup

Portrait des Authors


Seite 1: Sennheiser Profile Wireless im Test: Kompaktes Funkmikrofon mit 32-Bit-Backup
Seite 1: Sennheiser Profile Wireless im Test: Kompaktes Funkmikrofon mit 32-Bit-Backup Seite 2: Verarbeitungsqualität und Funktionalität Seite 3: Praxistest Seite 4: Fazit
0

Werbung

Drahtlose Mikrofonlösungen gehören inzwischen zur Grundausstattung vieler moderner Content-Creator, Vlogger und Interviewer. Sie bieten nicht nur mehr Bewegungsfreiheit beim Dreh, sondern auch eine deutlich professionellere Klangqualität als integrierte Mikrofone von Kameras oder Smartphones. In diesem Test werfen wir einen genauen Blick auf das Profile Wireless 2-Channel-Set von Sennheiser, eine kompakte All-in-One-Lösung, die sich gezielt an diese Zielgruppe richtet und dabei auf eine besonders einfache Handhabung ohne App-Zwang setzt.

Das Set besteht aus zwei Clip-on-Mikrofonen, einem passenden 2-Kanal-Empfänger und einem multifunktionalen Ladecase, das zugleich als Transportbox und Interview-Handmikrofon dient. Neben einer hochwertigen Verarbeitung verspricht Sennheiser vor allem eine besonders natürliche und klare Stimmübertragung – ohne große Einrichtungshürden. Dank der internen 32-Bit-Float-Aufnahmefunktion mit automatischem Backup-Modus ist das System auch gegen Pegelübersteuerungen und Störungen in der Funkverbindung abgesichert.

Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro reiht sich das Sennheiser-Set im gehobenen Mittelklasse-Bereich ein und konkurriert unter anderem mit dem Rode Wireless GO II oder dem DJI Mic 2. Im Vergleich zu diesen Mitbewerbern setzt Sennheiser auf eine besonders reduzierte, aber durchdachte Gesamtlösung, die sowohl Einsteiger als auch Profis ansprechen soll. 

Typ2-Kanal-Funkmikrofon-System (2,4 GHz)
MikrofontypKondensator, omnidirektional
Aufnahmemodus32-Bit-Float
Speicher16 GB pro Clip-on-Mikrofon (bis zu 30 Stunden)
VerbindungenUSB-C, 3,5-mm-TRS, Lightning-Adapter
Latenzunter 8 ms
Max. Schalldruckpegel113 dB SPL
Signal-Rausch-Verhältnistyp. 78,5 dB(A)
Laufzeitbis zu 7 Stunden
Ladezeitunter 3 Stunden
AudioausgängeUSB-C, 3,5-mm TRS (Kamera & Kopfhörer)
SicherheitsfunktionenSafety Channel Mode, Backup Recording bei Verbindungsabbruch
ZubehörLadecase, Magnete, Clips, USB-C & Lightning, Cold-Shoe-Adapter, Tasche
Preis (UVP)299 Euro
Quellen und weitere Links

    Werbung

    #Sennheiser
    #Mikrofon
    #Wireless-Mikrofon
    #Test
    #Review
    #Content-Creator
    KOMMENTARE (0)
    Back to top