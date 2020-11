KW48 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die MSI GeForce RTX 3080 SuprimX oder die Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC getestet, sondern auch zahlreiche Weihnachtsempfehlungen zusammengetragen. Die EK-AIO Elite 360 D-RGB, das ASUS ZenBook Flips S UX371 und das Chieftec Hunter (GS-01B-OP) standen ebenso auf dem Prüfprogramm wie das realme 7 und das neue Call of Duty im Benchmark-Test. Highlight war mit der ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition als erstes Custom-Modell von Big Navi.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 19. November 2020: Gigabyte M27F: Schnelles Gaming-Display mit KVM-Switch [Anzeige]

Der Gigabyte M27F ist der erste Gaming-Monitor mit einem eingebauten KVM-Switch, sodass schnell zwischen verschiedenen Quellen umgeschaltet werden kann. Das ist aber nicht das einzige Highlight des schnellen 27-Zöllers... [weiterlesen]

Freitag, 20. November 2020: Wuchtiger Auftritt: MSI GeForce RTX 3080 Suprim X im Test

Zu jeder der neuen Ampere-Varianten haben wir uns ein Modell von MSI angeschaut. Bisher gab es aber noch kein Anzeichen einer Lightning-Variante, was auch seinen Grund hat. MSI stellt mit der Suprim X eine neue Serie vor, die heute mit den Modellen der GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 ihren Anfang macht. Wir haben uns die MSI GeForce RTX 3080 Suprim X zum Start anschauen können... [weiterlesen]

Sonntag, 22. November 2020: Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2020

Auch vor dieser ungewöhnlichen Adventszeit hat die Hardwareluxx-Redaktion die Köpfe (natürlich mit Abstand) zusammengesteckt und die diesjährigen Weihnachtsempfehlungen diskutiert. Das war nicht immer ganz einfach, denn die letzten Monate waren auch für uns ungewöhnlich. Es wurde zwar viele neue Hardware gezeigt, sie war aber nicht immer verfügbar. Bei der weihnachtlichen Hardware-Jagd gehört in diesem Jahr also etwas Glück dazu. Unser Redaktionsteam hat die interessantesten Prozessoren, die schnellsten Grafikkarten, die neuen Storage-Lösungen und vieles mehr zusammengetragen. Welches Produkt sich unter dem Tannenbaum lohnt? Wir klären auf... [weiterlesen]

Montag, 23. November 2020: EK-AIO Elite 360 D-RGB im Test: Mit der Brechstange an die Spitze

EK Water Blocks legt im AiO-Kühlungsbereich noch einmal nach. Die EK-AIO Elite 360 D-RGB wird das neue Top-Modell unter den AiO-Kühlungen des slowenischen Wasserkühlungsspezialisten. Sie wird gleich in mehreren Punkten aufgewertet - vor allem durch eine Push-Pull-Konfiguration mit sechs Lüftern. Doch wie schlägt sie sich im Vergleich zur Konkurrenz... [weiterlesen]

Montag, 23. November 2020: ASUS ZenBook Flip S UX371 im Test: Ein Convertible-Gerät der Premium-Klasse

Das ASUS ZenBook Flip S UX371 ist ein absolutes Premium-Convertible, das trotz seiner äußerst kompakten Abmessungen bei der Ausstattung punkten möchte. Dazu zählen Highlights wie ein kapazitiver OLED-Bildschirm mit 360-Grad-Scharnieren und Touch-Pen, moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 4 und WiFi 6 sowie natürlich ein edles Aluminiumgehäuse. Als Basis dient bereits ein Tiger-Lake-Prozessor, den Intel erst seit vergangenem Monat an seine Partner ausliefert. Wie sich der fast 2.500 Euro teure 13-Zöller im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Dienstag, 24. November 2020: Chieftec Hunter (GS-01B-OP) im Test: Gaming-Gehäuse bläst zur Jagd

Das Chieftec Hunter bläst zur Jagd - und zwar auf andere günstige Midi-Tower mit A-RGB-Beleuchtung. Zum kleinen Preis bietet es vier A-RGB-Lüfter, eine Teil-Mesh-Front und ein Glasseitenteil - und soll natürlich für Gaming-Systeme geeignet sein. Doch verdient sich Chieftec damit wirklich eine Preis-Leistungs-Empfehlung... [weiterlesen]

Dienstag, 24. November 2020: Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G im Test

Nachdem wir uns bereits wenige Tage nach dem Launch der NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition vier Custom-Modelle von ASUS, EVGA, MSI und ZOTAC näher angeschaut haben, folgt nun ein entsprechender Ableger aus dem Hause Gigabyte. Die Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G kann mit einem leistungsstarken Kühlsystem sowie natürlich einer werksseitigen Übertaktung aufwarten. Wie sich der Gaming-Bolide im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 25. November 2020: Big Navi mit AiO-Kühlung: ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition im Test

Nach dem erfolgreichen Start der Radeon-RX-6800-Serie vor wenigen Tagen folgt heute das erste Custom-Modell. In Form der ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition schauen wir uns zum Start gleich einen echten High-End-Ableger an, der ab Werk mit einer All-in-One-Kühlung daherkommt. Bis auf eine Custom-Wasserkühlung dürfte es damit hinsichtlich des Leistungspotenzials nicht mehr viel besser werden, aber zu einem späteren Zeitpunkt schauen wir uns sicher auch noch weitere Custom-Modelle an... [weiterlesen]

Donnerstag, 26. November 2020: realme 7 und realme 7 Pro im Doppeltest: Günstig und gut?

realme ist ein junges chinesisches Unternehmen, das im Smartphone-Segment mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen will. Die beiden Modelle realme 7 und realme 7 Pro machen das aktuell besonders gut deutlich. Im Preisbereich um die 200 bis 300 Euro können sie vielversprechende Features bieten - doch überzeugen die günstigen Android-Smartphones auch insgesamt... [weiterlesen]

Freitag, 27. November 2020: Black Friday 2020: Die besten Angebote bei Saturn [Anzeige]

Der Black Friday stammt ursprünglich aus den USA, gewinnt aber auch hierzulande immer weiter an Bedeutung und ist schon jetzt einer der großen "Shopping-Feiertage" des Jahres. In der schieren Masse der Angebote wird es aber immer schwieriger, echte Schnäppchen zu erkennen. Wir haben uns durch alle Angebote beim Shopping-Riesen Saturn gearbeitet und die interessantesten Schnäppchen, übersichtlich sortiert zusammengestellt. Mit dabei sind SSDs, Smartphones, Gaming-Headsets, externe Speicherlösungen, Konsolen, Games und auch so mancher Fernseher.... [Weiterlesen]

Freitag, 27. November 2020: Black Friday 2020: Die besten Angebote bei MediaMarkt [Anzeige]

Der Black Friday stammt ursprünglich aus den USA, gewinnt aber auch hierzulande immer weiter an Bedeutung und ist schon jetzt einer der großen "Shopping-Feiertage" des Jahres. In der schieren Masse der Angebote wird es aber immer schwieriger, echte Schnäppchen zu erkennen. Wir haben uns durch alle Angebote beim Shopping-Riesen Media Markt gearbeitet und die interessantesten Schnäppchen, übersichtlich sortiert zusammengestellt. Mit dabei sind SSDs, Smartphones, Gaming-Headsets, externe Speicherlösungen, Konsolen, Games und auch so mancher Fernseher... [Weiterlesen]

Freitag, 27. November 2020: Hardwareluxx wird tracking-frei (und bleibt ohne Consent Management Platform)

Hardwareluxx speckt ab: In den vergangenen Wochen haben wir externe Skripte entfernt und überarbeitet, diverse Cookies überprüft und unsere Werbung optimiert - weshalb wir nun in der Lage sind, Euch die tägliche Hardwareluxx-Lektüre ohne Consent Management Plattform (oder auch "Cookie-Banner") zugänglich zu machen. Warum das für uns sinnvoll ist und für unsere Leser sicherer und komfortabler, erklären wir in diesem Artikel... [weiterlesen]

Samstag, 29. November 2020: Call of Duty: Black Ops Cold War: Ampere und Big Navi im Raytracing-Test

Nachdem nun AMD mit der Radeon-RX-6800-Serie endlich einen Gegenspieler für NVIDIAs GeForce-RTX-3000-Serie hat, können wir uns auch erstmals ein Spiel im direkten Vergleich mit den dazugehörigen Raytracing-Effekten anschauen. Call of Duty: Black Ops Cold War ist dieser besagte Titel und verwendet die DXR-Schnittstelle zur Berechnung von Schatten und der Umgebungsbeleuchtung... [weiterlesen]