Call of Duty: Black Ops Cold War: Ampere und Big Navi im Raytracing-Test

Nachdem nun AMD mit der Radeon-RX-6800-Serie endlich einen Gegenspieler für NVIDIAs GeForce-RTX-3000-Serie hat, können wir uns auch erstmals ein Spiel im direkten Vergleich mit den dazugehörigen Raytracing-Effekten anschauen. Call of Duty: Black Ops Cold War ist dieser besagte Titel und verwendet die DXR-Schnittstelle zur Berechnung von Schatten und der Umgebungsbeleuchtung.

Neben der reinen Raytracing-Leistung werden wir uns auch die grundsätzlich möglichen FPS für einige aktuelle Karten anschauen. Der Fokus liegt natürlich auf den neuen Serien von AMD und NVIDIA.

Entwickelt wurde Call of Duty: Black Ops Cold War von Treyarch und Raven Software. Zum Einsatz kommt die hauseigene "IW Engine", die für Call of Duty: Black Ops die Versionsnummer 3.0 trug. Ob und in welchem Umfang es Verbesserungen gibt, ist nicht bekannt. Auch der Vorgänger verwendete ein Raytracing zur Berechnung von Schatten und der Umgebungsbeleuchtung. Die sonst überall präsenten Reflexionen findet man hier weiterhin nicht. Stattdessen setzen die Entwickler in diesem Punkt auf die klassischen Screen Space Reflections.

Werfen wir zunächst einen Blick in die Einstellungen:

Dort können die Renderauflösung und Ausgabeauflösung getrennt voneinander eingestellt werden. Ein Down- oder Upscaling ist also direkt im Spiel möglich. Zudem kann das V-Sync im Spiel und im Menü deaktiviert werden. Weiterhin gibt es verschiedene Textur- und Modellqualitäten und ein HD-Textur- und Modell-Pack, welches direkt im Battle.net-Client heruntergeladen werden muss. Die Reflexionen werden per Screen Space Reflections realisiert.

Licht- und Schatten-Qualität können auch ohne eine Raytracing-Beschleunigung in verschiedenen Stufen gewählt werden. Per Raytracing-Berechnung werden Sonnenschatten, lokale Schatten (oder besser Kontaktschatten) und eine Umgebungsverdeckung, also die Beleuchtungssituation der Szene berechnet. Einige der Einstellungen werden wir nun genauer hinsichtlich des Einflusses auf die Leistung untersuchen.

Die ersten Tests haben wir mit einer GeForce RTX 3080 Founders Edition und Radeon RX 6800 XT auf dem Grafikkarten-Testsystem gemacht und uns dabei angeschaut, welchen Einfluss die Qualitätseinstellungen auf die Leistung haben. In obiger Galerie könnt ihr die dazugehörige Darstellungsqualität betrachten.

Call of Duty: Black Ops Cold War - Qualitäts-Presets 3.840 x 2.160 - Raytracing Aus GeForce RTX 3080 - Geringste 94.6XX



87.1XX Radeon RX 6800 XT - Geringste 94.6XX



88.3XX Radeon RX 6800 XT - Gering 92.3XX



86.2XX GeForce RTX 3080 - Gering 91.9XX



83.3XX GeForce RTX 3080 - Mittel 90.4XX



83.3XX Radeon RX 6800 XT - Mittel 89.6XX



81.1XX GeForce RTX 3080 - Hoch 89.2XX



82.0XX GeForce RTX 3080 - Ultra 87.4XX



80.2XX Radeon RX 6800 XT - Hoch 87.3XX



79.5XX Radeon RX 6800 XT - Ultra 84.5XX



73.5XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Ändert man nur die Textur- und Modellqualität, dann reduziert sich die Leistung für beide Karten von der kleinsten auf die größte Einstellung um nur 10 %. Diese Einstellungen sind also nicht zwangsläufig die entscheidenden, haben aber einen großen Einfluss auf die Qualität. Es empfiehlt sich hier also die höheren Einstellungen zu wählen.

DXR-Raytracing

Für die Raytracing-Einstellungen hat man die Wahl zwischen Aus, Mittel, Hoch und Ultra. Folgende Galerie soll die Unterschiede aufzeigen:

Da man die Unterschiede nun wirklich nicht gut erkennen kann, haben wir noch einige direkte Vergleiche angestellt:

Bei den Vergleichen sollte man besonders auf Bereiche schauen, die eigentlich viel zu hell dargestellt werden und erst mittels Raytracing abgedunkelt werden. Statische Shadow Maps können nicht jedes Detail abdecken und so kann die dynamische Raytracing-Berechnung hier eine wesentlich realistischere Darstellung ermöglichen.

Kontaktschatten von Objekten, die auf dem Tisch liegen oder die an der Wand hängen sind ebenfalls deutlich klarer und realistischer. So werden sie abhängig vom Einfallswinkel und dem Abstand der Lichtquelle berechnet und sind nicht statisch. Alle Screenshots für den Raytracing-Vergleich könnt ihr euch für eine bessere Darstellung auch in der vollen Auflösung und unkomprimiert hier herunterladen.

Der Einfluss auf der DXR-Einstellungen auf die Leistung stellt sich wie folgt dar:

Call of Duty: Black Ops Cold War - DXR-Presets 3.840 x 2.160 - Ultra GeForce RTX 3080 - RT Aus 87.4XX



80.2XX Radeon TX 6800 XT - RT Aus 84.5XX



73.5XX GeForce RTX 3080 - RT Mittel 65.3XX



60.9XX GeForce RTX 3080 - RT Hoch 62.8XX



58.1XX GeForce RTX 3080 - RT Ultra 59.3XX



55.5XX Radeon TX 6800 XT - RT Mittel 52.9XX



48.6XX Radeon TX 6800 XT - RT Hoch 48.5XX



46.6XX Radeon TX 6800 XT - RT Ultra 42.7XX



41.0XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Hier sollte man im Hinterkopf behalten, dass Call of Duty: Black Ops Cold War in Zusammenarbeit mit NVIDIA entstanden ist und es hier eine Optimierung gegeben hat, die im Zweifel mit Hardware von AMD nicht stattgefunden hat.

Die NVIDIA-Hardware verliert durch das DXR rund ein Viertel bis ein Drittel an Leistung. Bei AMD-Hardware sprechen wir im schlechtesten Fall von einer Halbierung der FPS. Eine GeForce RTX 3080 ist mit vollen DXR-Einstellungen noch schneller als eine Radeon RX 6800 XT in den niedrigsten DXR-Einstellungen.

DLSS

Das Deep Learning Super Sampling ist ausschließlich für GPUs von NVIDIA verfügbar. Die folgende Galerie zeigt die Unterschiede in der Darstellung ohne DLSS zu Qualität, Ausgeglichen, Leistung und Ultra-Performance.

Über die Optionen "Qualität" und "Ausgeglichen" hinweg gibt es keine erkennbaren Unterschiede in der Darstellung. Erst ab "Leistung" sieht man eine leicht verminderte Qualität. Für "Ultra-Performance" wird dies noch deutlicher. Unkomprimiert und in voller Auflösung findet ihr die Screenhots in diesem Archiv.

Der Einfluss auf die Leistung stellt sich wie folgt dar:

Call of Duty: Black Ops Cold War - DLSS-Presets 3.840 x 2.160 - Ultra - GeForce RTX 3080 FE DLSS Ultra-Leistung 153.7XX



137.8XX DLSS Leistung 121.8XX



105.1XX DLSS Ausgeglichen 106.8XX



97.3XX DLSS Qualität 93.0XX



85.4XX DLSS Aus 59.3XX



55.5XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Die "Qualität"-Einstellung von DLSS gewinnen wir bereits 50 % an FPS. Für "Ausgeglichen" sprechen wir von 80 %, "Leistung" kann sie bereits verdoppeln. Mit "Ultra-Performance" werden die dargestellten FPS mehr als verdoppelt.

Ampere vs. Big Navi

Nun schauen wir uns die Leistung der Grafikkarten mit AMD- und NVIDIA-GPU mit und ohne Raytracing sowie mit DLSS (nur für NVIDIA) an und bekommen für die drei Auflösungen einen Einblick in die Leistung, die von den Karten geboten wird.

Call of Duty: Black Ops Cold War 1.920 x 1.080 Pixel - Ultra - DXR: Hoch - DLSS: Ausgeglichen GeForce RTX 3090 222.8XX



150.3XX Radeon RX 6800 XT 215.9XX



168.6XX GeForce RTX 3080 FE 209.0XX



145.2XX Radeon RX 6800 187.3XX



148.6XX GeForce RTX 3070 FE 185.1XX



137.9XX GeForce RTX 3090 (DLSS) 181.2XX



120.6XX GeForce RTX 2080 Ti FE 172.9XX



134.6XX GeForce RTX 3080 FE (DLSS) 170.0XX



108.1XX GeForce RTX 3070 FE (DLSS) 164.1XX



109.9XX GeForce RTX 2080 Ti FE (DLSS) 163.5XX



111.7XX GeForce RTX 2080 Super FE 159.3XX



124.4XX GeForce RTX 3090 (Raytracing) 155.9XX



120.3XX GeForce RTX 2080 Super FE (DLSS) 155.3XX



116.5XX GeForce RTX 2070 Super FE 142.7XX



117.8XX GeForce RTX 3080 FE (Raytracing) 141.3XX



105.3XX GeForce RTX 2070 Super FE (DLSS) 137.1XX



112.0XX GeForce RTX 3070 FE (Raytracing) 125.9XX



99.7XX GeForce RTX 2060 Super FE (DLSS) 125.2XX



101.1XX GeForce RTX 2060 Super FE 121.0XX



99.3XX GeForce RTX 2080 Ti FE (Raytracing) 116.1XX



94.2XX Radeon RX 6800 XT (Raytracing) 109.2XX



93.9XX GeForce RTX 2080 Super FE (Raytracing) 103.6XX



85.7XX Radeon RX 6800 (Raytracing) 97.0XX



82.0XX GeForce RTX 2070 Super FE (Raytracing) 95.3XX



80.7XX GeForce RTX 2060 Super FE (Raytracing) 82.5XX



70.0XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Call of Duty: Black Ops Cold War 2.560 x 1.440 Pixel - Ultra - DXR: Hoch - DLSS: Ausgeglichen GeForce RTX 3090 166.6XX



133.6XX GeForce RTX 3090 (DLSS) 166.1XX



120.0XX GeForce RTX 3080 FE (DLSS) 157.0XX



110.8XX Radeon RX 6800 XT 154.7XX



129.8XX GeForce RTX 3080 FE 147.6XX



114.0XX GeForce RTX 3070 FE (DLSS) 137.7XX



108.4XX GeForce RTX 2080 Ti FE (DLSS) 135.3XX



105.3XX Radeon RX 6800 134.9XX



113.9XX GeForce RTX 3070 FE 128.1XX



102.6XX GeForce RTX 2080 Super FE (DLSS) 119.1XX



97.9XX GeForce RTX 3090 (Raytracing) 116.9XX



97.9XX GeForce RTX 2080 Ti FE 115.8XX



94.3XX GeForce RTX 2080 Super FE 108.6XX



89.1XX GeForce RTX 2070 Super FE (DLSS) 103.2XX



89.6XX GeForce RTX 3080 FE (Raytracing) 103.1XX



84.6XX GeForce RTX 2070 Super FE 96.1XX



82.7XX GeForce RTX 2060 Super FE (DLSS) 92.1XX



78.0XX GeForce RTX 3070 FE (Raytracing) 89.0XX



74.9XX GeForce RTX 2080 Ti FE (Raytracing) 81.5XX



69.7XX GeForce RTX 2060 Super FE 81.4XX



68.1XX Radeon RX 6800 XT (Raytracing) 80.9XX



70.6XX GeForce RTX 2080 Super FE (Raytracing) 71.1XX



60.5XX Radeon RX 6800 (Raytracing) 69.0XX



60.0XX GeForce RTX 2070 Super FE (Raytracing) 64.3XX



56.7XX GeForce RTX 2060 Super FE (Raytracing) 55.3XX



48.8XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Call of Duty: Black Ops Cold War 3.840 x 2.160 Pixel - Ultra - DXR: Hoch - DLSS: Ausgeglichen GeForce RTX 3090 (DLSS) 125.8XX



107.4XX GeForce RTX 3080 FE (DLSS) 109.4XX



90.6XX GeForce RTX 3090 101.7XX



85.7XX GeForce RTX 3080 FE 88.4XX



71.2XX GeForce RTX 3070 FE (DLSS) 87.5XX



75.4XX Radeon RX 6800 XT 86.5XX



70.4XX GeForce RTX 2080 Ti FE (DLSS) 85.2XX



73.6XX Radeon RX 6800 76.0XX



63.0XX GeForce RTX 2080 Super FE (DLSS) 73.8XX



64.1XX GeForce RTX 3090 (Raytracing) 72.8XX



61.8XX GeForce RTX 3070 FE 69.7XX



58.3XX GeForce RTX 3080 FE (Raytracing) 63.5XX



53.7XX GeForce RTX 2070 Super FE (DLSS) 63.3XX



56.1XX GeForce RTX 2080 Ti FE 62.3XX



53.1XX GeForce RTX 2080 Super FE 58.6XX



49.2XX GeForce RTX 2060 Super FE (DLSS) 54.8XX



48.3XX GeForce RTX 2070 Super FE 50.7XX



44.5XX GeForce RTX 3070 FE (Raytracing) 46.1XX



38.4XX Radeon RX 6800 XT (Raytracing) 45.3XX



40.2XX GeForce RTX 2080 Ti FE (Raytracing) 45.1XX



39.6XX GeForce RTX 2060 Super FE 42.4XX



37.0XX Radeon RX 6800 (Raytracing) 38.7XX



33.8XX GeForce RTX 2080 Super FE (Raytracing) 38.2XX



31.6XX GeForce RTX 2070 Super FE (Raytracing) 33.6XX



30.2XX GeForce RTX 2060 Super FE (Raytracing) 28.3XX



25.5XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Die GeForce RTX 3090 ist wenig überraschend die schnellste Karte – über alle Auflösungen hinweg. Die Radeon RX 6800 XT schlägt die GeForce RTX 3080 zumindest in 1080p und 1440p, in 4K liegt das NVIDIA-Modell wieder vorne. Eine Radeon RX 6800 ist immer schneller als eine GeForce RTX 3070. Sobald das Raytracing ins Spiel kommt, fallen die Radeon-RX-Karten stark ab, was die dann teilweise weit hinter die GeForce-Konkurrenten zurückfallen lässt. Das DLSS kommt erst ab 1440p so wirklich ins Spiel und kann bei den GeForce-Karten die Leistung mit den Raytracing-Effekten wieder auf das vorherige Niveau ohne diese Effekte bringen. Für eine Darstellung in 4K bedeutet dies für die GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 mehr als 100 FPS.

Einschätzung

Call of Duty: Black Ops Cold War ist und bleibt ein Action-Feuerwerk. Wo die Geschichte spielt, spielt keine große Rolle, es geht immer darum, ein bestimmtes Missionsziel zu erfüllen, damit der große Bösewicht am Ende der Kampagne keinen Weltkrieg oder eine globale Pandemie auslösen kann. Aber der Inhalt sollte nicht der Fokus dieses Artikels sein, stattdessen ging es um die Technik.

Obwohl das Spiel bereits ohne die RTX-Effekte sehr gut aussieht, hält sich der Hardware-Hunger in Grenzen. 4K sind selbst mit einer GeForce RTX 2060 Super problemlos möglich. Allerdings sollte man hier zwischen Singleplayer und Multiplayer unterscheiden. Der Multiplayer-Modus ist meist etwas fordernder. Über die Grafikeinstellungen lässt sich viel an der Leistung optimieren, ohne dass die Optik gleich allzu stark zurückfällt. Die Grafikengine weiß aus technischer und optischer Sicht zu überzeugen.

Die Raytracing-Effekten sind weniger auffällig als bei Spielen, die diese zur Berechnung von Reflexionen nutzen. Stattdessen werden Schatten und die Beleuchtungssituation berechnet. Dafür tragen die Effekten in dieser Form für mehr Immersion bei - zumindest mehr als so manche Reflexion. Die Benchmarks sprechen für sich und lassen eine Einschätzung der Leistung für die verschiedenen Einstellungen zu. Wer das Raytracing aktivieren möchte, fährt grundsätzlich mit Grafikkarten mit NVIDIA-GPU besser bzw. kann die fehlenden FPS hier eventuell mit DLSS ausgleichen. Die Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT aber sind ohne ein Raytracing ebenfalls flott und absolut auf Augenhöhe unterwegs.