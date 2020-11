Black Friday 2020: Die besten Angebote bei Saturn

Advertorial / Anzeige:

Der Black Friday stammt ursprünglich aus den USA, gewinnt aber auch hierzulande immer weiter an Bedeutung und ist schon jetzt einer der großen "Shopping-Feiertage" des Jahres. In der schieren Masse der Angebote wird es aber immer schwieriger, echte Schnäppchen zu erkennen. Wir haben uns durch alle Angebote beim Shopping-Riesen Saturn gearbeitet und die interessantesten Schnäppchen, übersichtlich sortiert zusammengestellt. Mit dabei sind SSDs, Smartphones, Gaming-Headsets, externe Speicherlösungen, Konsolen, Games und auch so mancher Fernseher.

Viel Spaß beim Stöbern in den Top-Angeboten zum Black Friday 2020.

Storage-Schnäppchen bei Saturn

Wer lieber auf eine schnelle, M.2-Alternative setzt, der bekommt die Samsung SSD 970 EVO für 98,45 Euro. Eine interessante Alternative ist die Curcial SSD P1, die ebenfalls mit 1 TB angeboten wird und mit 77,01 Euro zu Buche schlägt.

Wer deutlich mehr Speicherplatz benötigt, der sollte einen Blick auf die Seagate Epansion+ HDD werfen, die es mit 6 TB für 92,61 Euro und mit 8 TB für 108,20 Euro gibt.

Die top Storage-Schnäppchen:

Notebook- und Komplettsystem-Schnäppchen bei Saturn

Wer unterwegs nicht spielen möchte, dafür aber ein kompaktes und vielseitiges Arbeitsgerät sucht, kann einen Block auf das Surface 7 Pro werfen, das Saturn in einer Konfiguration mit Intel Core i5-1035G5, 8 GB RAM und einer 256 GB großen SSD zum Preis von 876,35 Euro anbietet.

Die top Notebook- und Komplettsystem-Schnäppchen:

Smartphone-Schnäppchen bei Saturn

Eine große Auswahl an interessanten Schnäppchen bietet Saturn bei den Smartphones. Beispielsweise gibt es das erst vor kurzem abgelöste Apple iPhone 11 mit 64 GB für gerade einmal 599,50 Euro. Wer es eine Stufe kleiner mag, der kann zum aktuelle iPhone SE mit 64 GB greifen, für das 398,69 Euro aufgerufen werden.

Deutlich mehr Auswahl gibt es im Android-Lager. Hier findet man beispielsweise das Samsung Galaxy S10+ mit 128 GB zum Preis von 444,51 Euro.

Die top Smartphone-Schnäppchen:

Audio-Schnäppchen bei Saturn

Für Sonos-Fans hat Saturn das ein oder andere Schnäppchen im Programm. Wer sein System um eine mobile Lösung erweitern möchte, um den Multiroom-Sound im Sommer in den Garten zu verlagern, erhält den Sonos Move zum Bestpreis von291,46 Euro

Die top TV- und Audio-Schnäppchen:

Konsolen-Schnäppchen bei Saturn

Passend zum neuen High-End-TV steht sicherlich bei vielen auch eine Spielekonsole auf dem Wunschzettel. Die neue Konsolengeneration hat Saturn zwar noch nicht Angebot, es gibt aber interessante Angebote für die Vorgänger-Generation, die noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Die Microsoft XBOX ONE S mit 1 TB kostet 198,58 Euro.

Wer hingegen mit Nintendo liebäugelt, kann zur Switch Lite greifen, die es für 199,83 Euro gibt.

Die top Konsolen-Schnäppchen:

Game-Schnäppchen bei Saturn

Passend zu den Schnäppchen im Bereich der Spielekonsolen, gibt es zum Black Friday eine Vielzahl an Spielen. Mit dabei sind unter anderem erst kürzlich erschienene Kracher wie Ubisofts Watch Dogs Legions oder EAs FIFA 21, aber auch zahlreiche aktuelle Tripple-A-Titel wie Anno 1800, Control, die Mafia-Trilogy, Wolfenstein: Youngblood, Doom Ethernal oder Project Cars. 3 Einige Klassiker wie Playerunknowns Battlegrounds, The Last of Us II oder The Witcher 3 gibt es für all diejenigen, die die Titel bislang noch nicht günstig ergattern konnten. Gelegenheitsspieler können sich über Overcooked freuen. Alle Spiele sind meist für PlayStation und Xbox erhältlich, vereinzelt auch für den PC. Ein weiteres Stöbern lohnt sich also!

Die top Playstation-Schnäppchen:

Die top PC-Games-Schnäppchen:

Die top XBOX-Schnäppchen:

Die besten Schnäppchen - Vermischtes

Der iRobot Roomba 698 unterstützt künftige Besitzer bei der Hausarbeit und kostet lediglich 199 Euro. Wer lieber ein großes Lego-Projekt startet, sollte einen genauen blick auf den Lego AT-AT werfen, der noch 99,99 Euro kostet.

Weitere Top-Schnäppchen:

