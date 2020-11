Gigabyte M27F: Schnelles Gaming-Display mit KVM-Switch

Advertorial / Anzeige:

Der Gigabyte M27F ist der erste Gaming-Monitor mit einem eingebauten KVM-Switch, sodass schnell zwischen verschiedenen Quellen umgeschaltet werden kann. Das ist aber nicht das einzige Highlight des schnellen 27-Zöllers.

Der Trend zu schnellen und gut ausgestatteten Gaming-Monitoren ist ungebrochen. Das ist wenig verwunderlich, denn mit einer rasanten Darstellung und schnellen Wiederholfrequenzen werden deutlich sichtbare Vorteile gegenüber klassischen 60-Hz-Multimedia-Monitoren geboten. Wer allerdings mehr als nur ein Gaming-System nutzt oder neben seinem PC auch mit der Konsole zockt, schaut bislang in die Röhre, wenn schnell und komfortabel zwischen verschiedenen Systemen getauscht werden soll.

Ein Gerät für PC, Tablet und Konsole: praktischer geht es nicht

Genau hier setzt der neuen Gigabyte M27F an, bei dem es sich um den ersten Gaming-Monitor mit einem integrierten KVM-Switch handelt. Mittels der rückseitig platzierten KVM-Taste kann auf Knopfdruck zwischen verschiedenen Systemen umgeschaltet werden. Sämtliche Konfigurationen können direkt über das OSD vorgenommen werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Alle angeschlossenen Zuspieler, sei es nun der PC, das Tablet oder die neuste Spielekonsole, können von der gelungenen Ausstattung des M27F profitieren. Gleichzeitig können die an den Monitor angeschlossenen Peripherie-Geräte direkt mit umgeschaltet werden. Das spart bares Geld, schließlich muss die teure und liebgewonnene Gaming-Peripherie nur einmal angeschafft werden.

Damit vom KVM-Feature überhaupt profitiert werden kann, bietet der Gigabyte M27F eine reichhaltige Anschlussausstattung. Besonders praktisch ist es, dass Gigabyte neben zwei HDMI-Schnittstellen und einem DisplayPort auch auf USB Typ-C setzt. So können Notebooks oder Tablets direkt mit nur einem einzigen Kabel angebunden werden und profitieren ebenfalls vom hochwertigen Display und der angeschlossenen Peripherie. Letztere wird über zwei USB-Ports mit dem Display verbunden.

Schnelles IPS-Panel mit großem Farbraum

Auch unter der Haube kann das Gigabyte M27F auf der ganzen Linie punkten. Es kommt ein IPS-Panel im 27-Zoll-Format mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten zum Einsatz. So wird eine hohe Bildschärfe geboten und die Grafikkarte nicht allzu sehr belastet. Das ist wichtig, denn das Panel bietet schnelle 144 Hz. Rendert die Grafikkarte 144 fps, wird der Bildschirminhalt nicht nur 60-mal in einer Sekunde aktualisiert, sondern 144-mal. Das Bild wirkt somit klarer und Gegner sind etwas früher zu erkennen, was den entscheidenden Vorteil im Wettkampf bringen kann. Die Reaktionszeit liegt bei schnellen 1 ms. Damit es nicht zu unschönen Tearing-Effekten kommt, setzt Gigabyte beim M27F auf die FreeSync-Premium-Technik von AMD.

IPS-typisch kann das Panel aber nicht nur mit einer hohen Geschwindigkeit punkten, sondern auch eine erstklassige Farbwiedergabe an den Tag legen. Der sRGB-Farbraum wird zu 130 % abgedeckt, der für die HDR-Wiedergabe wichtige DCI-P3 Farbraum zu 95 %, was ein extrem guter Wert ist. So sehen Explosionen noch realistischer aus, da die Farben mit feineren Nuancen wiedergegeben werden.

Ein Highlight des M27F ist Gigabytes Software-Ausstattung. Es gibt zwar ein sehr gutes und umfangreiches OSD, noch komfortabler lassen sich alle Einstellungen jedoch über die OSD-Sidekick-Software vornehmen. Die App bist sehr übersichtlich gestaltet und erlaubt es, neben den normalen Einstellungen umfangreiche Presets zu konfigurieren, die automatisch geladen werden können. Über das Dashboard können alle wichtigen Informationen, wie das DPI-Setting der Maus oder GPU-Temperatur als Overlay einblenden. Selbst im Eifer des Gefechts bleibt so keine Information auf der Strecke.

Das Panel versteckt Gigabyte hinter einer schicken Edge-to-Edge-Abdeckung, sodass der 27-Zöller mit einer modernen Optik aufwarten kann. Mit seinem schlichten Gehäuse ist der M27F absolut zeitlos und macht so selbst in vielen Jahren noch einen guten Eindruck auf dem Schreibtisch. Damit der Nacken auch nach langen Gaming-Sessions nicht schmerzt, kann das Panel großzügig in einem Bereich von 130 mm angepasst werden.

Alles in allem ist der Gigabyte M27F ein echtes Gaming-Multitalent mit einem entscheidenden Vorteil: Dank des integrierten KVM-Switches profitieren gleich mehrere Geräte von der tollen Gaming-Experience, die der 27-Zöller liefert. Mit einem Preis von 260 Euro ist der M27F dazu ein echtes Schnäppchen.

Die Top-Features des Gigabyte M27F in der Übersicht

KVM-Swtich: Schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Systemen

8 Bit-IPS-Panel: 95 % DCI-P3 und 130 % sRGB Abdeckung garantieren lebensechte und detailreiche Farben

FullHD-Panel: Es wird viel Platz geboten, ohne dass die Grafikkarte überlastet wird

Adaptive-Sync und AMD FreeSync Premium: Vermeidet störende Tearing-Effekte

1 ms und 144 Hz: schlierenfreie und gestochen scharfe Darstellung bei High-Speed-Games

OSD-Sidekick: Die einfachste Art den Monitor einzustellen

Auto-Update: So bleiben die Software und die Firmware immer auf dem aktuellen Stand

Low Blue Light: TÜV-Zertifizierung, dass wenig blaues Licht emittiert wird

Flicker Free: Hochwertiges LED-Backlight schont die Augen

Spezifikationen des Gigabyte M27F in der Übersicht Straßenpreis: ca. 260 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.gigabyte.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS Look up Table: 8 bit Glare-Optik: nein Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 300 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

1x USB Typ C

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 5,5 kg Abmessungen (B x H x T): 615,11 x 533,55 x 202,97 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 20° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: integrierter KVM-Switch, AMD FreeSync Premium, HDR-Support

