Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z pünktlich zu ihrem Marktstart kräftig auf den Zahn gefühlt oder das ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero getestet, sondern auch der Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG, dem NZXT H2 Flow und dem NiPoGi Hyper H2 einen ausführlichen Praxistest unterzogen. Aber auch das MSI MPG X870E CARBON MAX WIFi stand in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand. Weiterhin spielten wir Disciples – Domination und Nioh 3 an.

Donnerstag, 12.02.2026: Die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z im Test

Mehr als ein Jahr nach der Einführung der GeForce RTX 5090 stellt MSI mit der GeForce RTX 5090 Lightning Z ein neues High-End-Modell vor. Eine potente AiO-Kühlung, ein angehobenes Power-Limit und eine Versorgung über zwei 12V-2x6-Anschlüsse sowie ein riesiges Display auf der Karte selbst sollen die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z zur Speerspitze der aktuellen Serie machen. Wir haben die Karte im Test... [weiterlesen]

Samstag, 14.02.2026: Drei Mini-PCs zum Schnäppchen-Preis [Anzeige]

Der chinesische Hersteller NiPoGi hat sich auf die Produktion von Mini-PCs spezialisiert. Drei Produkte aus dem Portfolio können aktuell mit Rabatten von bis zu 27 % bei Amazon erworben werden. Auf allen Rechnern ist Windows 11 Pro standardmäßig vorinstalliert, sodass sie nach Inbetriebnahme direkt für die Arbeit genutzt werden können. Das platzsparende Design der Produkte garantiert die einfache Integration im Büro-Setup... [weiterlesen]

Sonntag, 15.02.2026: Disciples - Domination angespielt

1999 erschien das erste Disciples. Seither ist die Reihe als düstere Alternative zu Heroes of Might and Magic bekannt. Mit Disciples: Domination erscheint nun ein neuer Serienteil. Das mittlerweile fünfte Spiel wird von Kalypso Media für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der Titel knüpft direkt an Liberation von 2021 an und bildet den zweiten Teil einer geplanten Trilogie, die innerhalb der Reihe steht... [weiterlesen]

Sonntag, 15.02.2026: ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero im Test

Im Jahr 2026 ist noch nicht mit neuen AMD-Chipsätzen zu rechnen und somit sind die Mainboard-Hersteller damit bemüht, Refresh-Modelle zu veröffentlichen. Neben dem ROG Crosshair X870E Glacial gehört auch das ROG Crosshair X870E Dark Hero zu den neuen ASUS-Mainboards, die der Hersteller auf der CES vorgestellt hatte. Das ROG Crosshair X870E Dark Hero haben wir in unsere Redaktion hereinbekommen, werden dieses wie gewohnt testen und natürlich mit dem ursprünglichen ROG Crosshair X870E Hero (Test) vergleichen... [weiterlesen]

Montag, 16.02.2026: Nioh 3 kurz reingezockt

Das Entwicklerstudio Team Ninja dürfte vielen Spielern vorwiegend wegen der Dead-or-Alive-Spiele oder der Ninja-Gaiden-Reihe ein Begriff sein. 2017 veröffentlichte das Studio Nioh. Das Actionspiel erhielt durchaus gute Kritiken und steht auf einem Metascore von 88. Der User Score beläuft sich auf 8,1. Ein Nachfolger erschien 2020. Der dritte Teil der Reihe wurde am 06. Februar 2026 veröffentlicht... [weiterlesen]

Montag, 16.02.2026: Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG im Kurztest

Corsairs Sabre v2 Pro Wireless MG hat ein besonderes Mausgehäuse: Es besteht großteils aus einer Magnesiumlegierung und zeigt sich mit zahlreichen Öffnungen. Dadurch soll sich die Maus wertiger und gleichzeitig kühler anfühlen. Mit einem Gewicht von 56 g ist sie zudem auch ziemlich leicht... [weiterlesen]

Dienstag, 17.02.2026: NZXT H2 Flow im Test

Das neue NZXT H2 Flow ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das hoch aufragt und dadurch Stellfläche spart. Vor allem aber wird es von NZXT als besonders nutzerfreundliches Modell beschrieben, das Einsteigern den Aufbau eines platzsparenden SFF-Systems leicht machen soll... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.02.2026: NiPoGi Hyper H2 Test

Der NiPoGi Hyper H2 ist ein kompakter Mini-PC, der mit einem Intel Core i5-14450HX eine ausgewachsene Notebook-HX-CPU in ein sehr kompaktes Gehäuse packt und diesen mit 32 GB DDR4-RAM sowie einer 1 TB großen NVMe-SSD kombiniert. Damit zielt der Rechner klar auf Nutzer ab, die deutlich mehr als einfache Office‑Leistung erwarten, jedoch keinen riesigen Tower unter dem Schreibtisch haben wollen. Wir haben den regulär knapp 1.000 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Freitag, 20.02.2026: MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI im Test

Neben ASUS hat auch MSI für das Jahr 2026 neue AM5-Mainboards als Refresh-Modelle eingeplant. Aus dem Hause MSI haben wir uns bereits das MEG X870E GODLIKE X EDITION (Test) zum zehnjährigen Jubiläum der GODLIKE-Reihe angeschaut. Doch auch das MEG X870E ACE MAX sowie das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind neu ins Portfolio aufgenommen worden und um das MPG X870E CARBON MAX WIFI dreht es sich in diesem Artikel. Da stellt sich die Frage: Was ist der Unterschied zum regulären MPG X870E CARBON WIFI (Test)... [weiterlesen]