AMDs Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X und der große Ryzen 9 9950X sind mit der Zen-5-Architektur bereits auf dem Markt, bislang fehlten aber noch die X870(E)-Mainboards. Nun ist es so weit und das NDA für die X870(E)-Mainboards ist gefallen, sodass wir nun mit einem ersten Test auftrumpfen können. Unser erstes Modell der neuen Mainboards wird das ROG Crosshair X870E Hero von ASUS sein, das das X670E-Modell in der Oberklasse ablösen soll. Ob dies gelingt? Das klären wir nun in diesem Test.

Die ersten Gerüchte zu den neuen X870(E)-Mainboards tauchten zur diesjährigen Computex auf, doch erst im August zur Gamescom wurden diese offiziell angekündigt. Aber sind die Mainboards, genauer die Chipsätze, wirklich als neu einzustufen? Nun, wenn es um die neuen Mainboards geht, schon. Doch mit dem Blick unter die Haube wird ersichtlich, dass es keine neuen Chipsätze gibt. Genau wie bei einem X670(E)- und B650(E)-Mainboard wird auch bei einem X870(E)-Mainboard der Promontory21-Chip genutzt. Es handelt sich demnach viel mehr um eine Umbenennung der Chipsätze, wobei es im Detail auch Unterschiede gibt. Doch dazu später mehr.

Wie bei den Chipsätzen, halten sich auch die Unterschiede zwischen dem ROG Crosshair X870E Hero und dem X670E-Pendant-Modell in Grenzen. Die wirklichen Neuheiten verbergen sich im Detail. So hat ASUS mittels Nitropath die Pins für den DDR5-Speicher verkürzt und optimiert, sodass in der Theorie bis zu 400 MT/s mehr drin sein sollen. Neben einmal 2,5 GBit/s-LAN kommt nun auch ein 5-GBit/s-LAN-Port hinzu. WiFi 7 gehört ebenfalls verpflichtend dazu. Doch auch im UEFI wurde ein Dashboard hinzugefügt, auf dem der Anwender abseits des Betriebssystems überprüfen kann, ob die installierte Hardware vom Mainboard korrekt erkannt wurde.

Wie sollte es nun auch anders sein: Auch das ROG Crosshair X870E Hero bietet generell eine dunkle Aura mit schwarzem PCB im ATX-Formfaktor und größtenteils dunklen Kühlkörpern. Einzig die I/O-Panel-Abdeckung in Spiegeloptik mit integrierter RGB-LED-Beleuchtung und der große M.2-Kühler mittig auf dem Mainboard mit dem ROG-Logo nehmen farblich Abstand und vermitteln einen hochwertigen Eindruck.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Crosshair X870E Hero wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Crosshair X870E Hero in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Crosshair X870E Hero Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 22 Phasen (18+2+2)

18x Vishay SiC850A (VCore, 110A)

2x Vishay SiC850A (GT, 110A)

2x Renesas ISL99390 (SoC, 90A)



PWM-Controller: ASP2205 (XDPE192C3B, max. 12 Phasen) Preis

noch unbekannt Webseite ASUS ROG Crosshair X870E Hero

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.600 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16, mit Ryzen 8700G/8600G bis PCIe 4.0 x8, mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x8/x4):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E

1x SlimSAS



Ryzen 7000/9000: 3x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (2x shared)

Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E USB CPU:

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern, 1x bis 60W PD)

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 GBit/s) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)

WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x Realtek 5 GBit/s-LAN

1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS Sabre ES9219 Quad DAC

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

1x 4-Pin W_Pump+-Header Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Q-Release-Button, Power-Button, Flex-Key-Button, Safe-Boot-Button, Retry-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Mode-Switch, 2x BCLK-Button, Slow-Mode-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

USB-Stick mit Software und Treiber

vier SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

Q-Connector

ein RGB-Verlängerungskabel

M.2 Q-Latch für M.2-Backplate

Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter

M.2-Gummi-Abstandshalter für M.2-Backplate

M.2-Wärmeleitpad

sieben Kabelbinder

ROG-Flaschenöffner

ROG-Sticker

ROG-Dankkarte

Bei dem hohen Anschaffungspreis des ROG Crosshair X870E Hero, kann der Käufer auch etwas an Zubehör erwarten. Und in der Tat ist die Liste ziemlich lang. Neben den Pflichtbeigaben hat ASUS jede Menge an M.2-Zubehör, vier SATA-Kabel und auch sieben Kabelbinder beigelegt. Hinzu kommt ein praktischer ROG-Flaschenöffner, dazu einige ROG-Sticker und eine ROG-Dankeskarte.