Der chinesische Hersteller NiPoGi hat sich auf die Produktion von Mini-PCs spezialisiert. Drei Produkte aus dem Portfolio können aktuell mit Rabatten von bis zu 27 % bei Amazon erworben werden. Auf allen Rechnern ist Windows 11 Pro standardmäßig vorinstalliert, sodass sie nach Inbetriebnahme direkt für die Arbeit genutzt werden können. Das platzsparende Design der Produkte garantiert die einfache Integration im Büro-Setup.

Das Flaggschiff: Der NiPoGi Hyper H1 6800H

Der namensgebende AMD Ryzen 7 6800H bietet acht Kerne und 16 Threads, die mit bis zu 4,7 GHz takten. Damit bietet das Gerät eine durchaus solide Desktop-Performance in extrem kompakter Form. Für angemessene Grafikleistung sorgt die RDNA-2-basierte AMD Radeon 680M mit zwölf Compute Units. Dadurch bringt der NiPoGi H1-6800H deutlich mehr Grafikpower mit sich, als vergleichbare Geräte. So kann er durchaus auch für das Gaming und die Grafikbearbeitung genutzt werden. Die Standard-Ausstattung mit 32 GB LPDDR5-RAM mit 4.800 MHz und 512 GB großer NVMe-SSD bietet gut bemessene Ressourcen für professionelle Anwendungen.

Das Gehäuse des H1-6800H ist in elegantem Schwarz gehalten und kompakt gebaut. Die Abmessungen von 129 x 129 x 51 mm sorgen für eine leichte Unterbringung des Mini-PCs. Für eine gute Konnektivität sorgen WiFi 6, Bluetooth 5.2, sechs USB-3.2-Ports, HDMI 2.0 und DisplayPort 2.0. Wer mehr Speicher benötigt, kann sowohl Arbeitsspeicher als auch SSD einfach austauschen. Dank eines zusätzlichen NVMe-Slots für Speichererweiterungen können so bis zu 4 TB installiert werden. Das Gerät wird mit Windows 11 Pro vorinstalliert ausgeliefert.

Das System eignet sich zum Streamen und für Video-Editing in moderater Auflösung. Somit richtet sich der NiPoGi H1-6800H an Content-Creator und produktive Nutzer, die nicht unbedingt die absolute Top-Performance benötigen, aber auch nicht auf moderne Leistung verzichten möchten.

Mit dem Rabattcode "H4PRPDZG" erhält man den NiPoGi Hyper H1 schon für nur 509,00 Euro statt ursprünglich 699,99 Euro. Damit haben wir einen Nachlass von satten 27 %. Die Aktion läuft noch bis zum 28. Februar 2026 um 23.59 Uhr.

NiPoGi Hyper H1 6800H Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 6800H Mainboard: Rembrandt Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-4800 Grafikkarte: AMD Radeon 780M Massenspeicher: 1x 512 GB NVMe-SSD Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Hyper H1 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Zubehör: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 509,00 Euro (mit Code "H4PRPDZG")

Perfekte Büroleistung mit dem NiPoGi CK10 12600H

Der zweite Mini-PC verfügt über einen Intel Core i5-12600H. Dieser bietet zwölf Kerne mit 16 Threads und einem Takt von 4,5 GHz. Unterstützt wird der Prozessor von einer Intel Iris Xe Grafik mit 1.400 MHz. Der NiPoGi CK 10 ist für Anwendungen wie Office und die Adobe Collection ausgelegt. Wer den Rechner in der Freizeit nutzen möchte, kann ihn bedenkenlos in sein Heimkino-System integrieren.

Zur Ausstattung gehören 32GB DDR4-RAM mit 3.200MHz. Eine Erweiterung auf bis zu 64 GB ist problemlos möglich. Auch die ab Werk verbaute 512 GB fassende M.2-SSD mit PCIe3.0 kann auf bis zu 4 TB aufgestockt werden, wenn mehr Speicher nötig wird. Hierfür verfügt der Mini-PC über ein duales M.2-2280-Steckplatz-Design. Ein leerer Slot steht damit zur freien Verfügung. Wer möchte, kann an den beiden HDMI 2.0 und dem VGA-Anschluss bis zu drei Bildschirme anschließen, wodurch sich das Gerät besonders für Bildbearbeitung und andere grafische Anwendungen mit vielen Fenstern eignet. Auch hier ist Windows 11 Pro bereits vorinstalliert, um das Gerät schnell und einfach im Büro, im Home-Office oder als Teil des Home-Entertainment in Betrieb zu nehmen.

Mit dem Rabattcode "L6M953IQ" erhält man den NiPoGi CK10 12600H aktuell für nur 489,00 Euro statt der regulären 518,60 Euro. Damit haben wir hier eine Ersparnis von 6 %. Die Aktion läuft ebenfalls noch bis zum 28. Februar 2026 um 23:59 Uhr.

NiPoGi CK10 12600H Hardware Prozessor: Intel Core i5-12600H Mainboard: Rembrandt Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR4-3200 Grafikkarte: Intel Iris Xe Grafik Massenspeicher: 1x 512 GB NVMe-SSD Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: CK 10 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Zubehör: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 489,00 Euro (mit Code "L6M953IQ")

Kompakte Powerstation für den Arbeitsplatz - Der NiPoGi E3B-7430U

Der NiPoGi E3B-7430U setzt auch auf edles, schwarzes Design und äußerst kompakte Maße. Der Office-Rechner ist für einen Einsatz auf dem Schreibtisch gedacht. Unter der Haube des lediglich 128 x 128 x 41,3 mm großen Gehäuses steckt ein AMD Ryzen 5 7430U. Der bietet sechs Kerne und zwölf Threads mit einer Turbofrequenz von bis zu 4,3 GHz und stellt damit ausreichend Leistung bereit, die sich auch für anspruchsvollere Multitasking-Szenarien und produktive Anwendungen eignet.

Für passende Grafikperformance sorgt hier die integrierte AMD Radeon RX Vega 7. Damit ist Videobearbeitung problemlos möglich. Mit einer Speicherkonfiguration von 16 GB und einer 512 GB fassenden M.2-SSD bietet der NiPoGi E3B-7430U ausreichend Kapazitäten. Wer dennoch mehr benötigt, kann auf bis zu 64 GB RAM und 4 TB SSD aufrüsten.

Hier können ebenfalls bis zu drei Bildschirme angeschlossen werden. Dies ist über USB3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.0 und Display Port 1.4 möglich. Mit WiFi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit-Ethernet und mehreren USB-3.2-Ports ist auch für entsprechende Konnektivität gesorgt. Für Media-Enthusiasten und alle, die Platz auf ihrem Schreibtisch sparen möchten, stellt der E3B-7430U eine perfekte Balance zwischen Leistung und Kompaktheit dar.

Aktuell gibt es den NiPoGo E3B-7430U statt für reguläre 399,99 Euro schon für 359,99 Euro und damit zu einem Rabatt von 10 %. Wer davon profitieren will, muss lediglich den Aktionscode "91G43PXZ" an der Kasse im Warenkorb einlösen. Das Angebot ist gültig bis zum 01. März 2026 um 23:59 Uhr.

Der NiPoGi E3B-7430U Hardware Prozessor: AMD Ryzen 5 7430U Mainboard: Barcelo-U Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 7 Massenspeicher: 1x 512 GB NVMe-SSD Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: NiPoGi E3 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Zubehör: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 389,35 Euro (mit Code "91G43PXZ")

Wer also auf der Suche nach einem kompakten Mini-PC ist, sollte sich die Angebote von NiPoGi nicht entgehen lassen. Alle drei PCs bieten ein gutes Verhältnis von Leistung und extrem kompakter Größe und können zu Rabatten von sechs, zehn oder sogar 27 % erworben werden.

