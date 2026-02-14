Werbung

1999 erschien das erste Disciples. Seither ist die Reihe als düstere Alternative zu Heroes of Might and Magic bekannt. Mit Disciples: Domination erscheint nun ein neuer Serienteil. Das mittlerweile fünfte Spiel wird von Kalypso Media für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der Titel knüpft direkt an Liberation von 2021 an und bildet den zweiten Teil einer geplanten Trilogie, die innerhalb der Reihe steht.

Am 15. Januar 2026 konnten wir bereits an einer Pressevorführung teilnehmen und einen ersten Blick auf das Gameplay des Spiels werfen. Dabei erfuhren wir bereits, dass das Spiel leider nur über englische und französische Sprachausgabe verfügt. Deutsch ist in den Untertiteln verfügbar. Wer nur die Geschichte spielt, kann mit rund 35 Stunden Spielzeit rechnen, wer alles sehen möchte, kann 50 Stunden einplanen. Außerdem haben wir bei dem Event bereits vorab erfahren, dass der Titel nur im Singleplayer verfügbar wird. Eine Multiplayer-Option ist aktuell nicht geplant. Am 12. Februar 2026 ist der offizielle Release, wir konnten das Spiel bereits im Vorfeld zocken und uns einen tieferen Einblick verschaffen.

Ein düsteres Fantasy-Reich vor dem Zusammenbruch

Achtung, ab hier folgen Spoiler zu den ersten Spielstunden von Disciples: Domination.

Die Geschichte setzt 15 Jahre nach den Ereignissen von Disciples: Liberation ein. Königin Avyanna hat das Land Nevendaar damals von den Göttern befreit. Nun jedoch hat sich die einstige Retterin in ihre Festung zurückgezogen. Dort versteckt sie sich vor der Welt, während ihr Reich langsam im Chaos versinkt. Eine mysteriöse Krankheit breitet sich aus und rafft große Teile ihres Volkes dahin. Verdorbenes Mana verdirbt das Land.

In einer frühen Rückblende erfahren wir, dass die Königin vor einigen Wochen eine Vision ihres Freundes Orion hatte. Dieser hat versucht, ihr die Augen zu öffnen und ihr gesagt, dass die Welt zugrunde geht. Um mehr über das verdorbene Mana zu erfahren, hat er ihr geraten, sich Hilfe bei den Berg-Clans der Zwerge zu suchen. Im Prolog schlüpfen wir dann schon in die Rolle der Königin, die nach Jahren erstmalig ihr Domizil verlassen hat, um in einer Zwergenfestung nach Hilfe zu suchen.