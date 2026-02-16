Werbung

Corsairs Sabre v2 Pro Wireless MG hat ein besonderes Mausgehäuse: Es besteht großteils aus einer Magnesiumlegierung und zeigt sich mit zahlreichen Öffnungen. Dadurch soll sich die Maus wertiger und gleichzeitig kühler anfühlen. Mit einem Gewicht von 56 g ist sie zudem auch ziemlich leicht.

Die reguläre Sabre v2 Pro kam im letzten Herbst als extreme Ultra-Leichtgewichtmaus auf den Markt. Sie bringt gerade einmal 36 g auf die Waage und kann trotzdem eine geschlossene Griffschale aus Kunststoff bieten. Die meisten Mäuse bestehen aus Kunststoff – und das nicht nur aus Kostengründen. Gerade die Sabre v2 Pro zeigt, wie leicht eine Kunststoffmaus sein kann. Für die neue Sabre v2 Pro Wireless MG nutzt man nun hingegen eine Magnesiumlegierung. Dabei ist Magnesium ein Leichtmetall, das sogar deutlich leichter als Aluminium ist. Bei der Sabre v2 Pro Wireless MG fertigt Corsair daraus auch keine geschlossene, sondern eine stark perforierte Griffschale. Trotzdem steigt das Gewicht gegenüber der Sabre v2 Pro von 36 auf 56 g an.

Damit ist die Sabre v2 Pro Wireless MG immer noch eine ziemlich leichte Maus. Als Käufer fragt man sich aber natürlich, welche Vorteile man davon hat, auf das schwerere Material zu wechseln. Corsair nennt selbst zwei Gründe, die für die MG-Variante sprechen. Zum einen soll die Maus mit ihrem Metallgehäuse wertiger als eine Kunststoffmaus wirken. Zum anderen fühlt sich die Maus laut Corsair durch die Wärmeableitungseigenschaften des Materials und die luftige Bauweise kühler an. Dazu kommen einige weitere Verbesserungen, die gegenüber der Kunststoff-Variante umgesetzt wurden.

Corsair nutzt auch bei der MG-Variante den hochauflösenden Marksman-S-Sensor. Die Maus kann kabellos mit USB-Empfänger und im Gegensatz zur Sabre v2 Pro Wireless auch per Bluetooth oder kabelgebunden genutzt werden. Es wird eine USB-Abfragerate von bis zu 8.000 Hz unterstützt. Einstellungen werden auch beim neuen Modell nicht über Corsairs iCUE-Software, sondern einfach im Browser über Corsair Web Hub vorgenommen. Aufgrund der Gemeinsamkeiten konzentrieren wir uns im Kurztest der Sabre v2 Pro Wireless MG auf die Besonderheiten des Magnesiumgehäuses und verweisen ansonsten noch einmal auf den ausführlichen Test der Sabre v2 Pro.

Neben dem Gewicht legt auch der Preis der MG-Variante zu. Während die reguläre Sabre v2 Pro Wireless mit einer UVP von 109,99 Euro auf den Markt kam, kostet die Sabre v2 Pro Wireless MG 139,99 Euro. Sie wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante angeboten.

Wir können die Maus auf dem ebenfalls neuen MM PRO Control testen. Dieses Stoffmauspad wurde von Corsair gezielt für E-Sportler entwickelt. Wir werden im Laufe des Kurztests auch darauf eingehen. Corsair bietet das Mauspad in den beiden Größen Mittel (320 × 300 mm) und Groß (450 × 400 mm) sowie in den Farben Schwarz und Grau an. Die mittelgroßen Varianten kosten aktuell rund 27 und die großen Varianten rund 55 Euro.

Technische Daten & Lieferumfang

Den Lieferumfang kennen wir so schon vom Standardmodell. Corsair legt ein USB-Kabel, einen 2,4-GHz-Empfänger für den kabellosen Betrieb, UPE-Mausgleitfüße, ein alkoholgetränktes Reinigungspad, Grip-Tape sowie Garantie- und Sicherheitshinweise bei. Die Anleitung wird hingegen nur online bereitgestellt.

Technische Daten - Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG

