#NZXT #H2-Flow #Gehaeuse #Mini-ITX #review #Test

NZXT H2 Flow im Test

Ein wirklich nutzerfreundliches Mini-ITX-Gehäuse?

Das neue NZXT H2 Flow ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das hoch aufragt und dadurch Stellfläche spart. Vor allem aber wird es von NZXT als besonders nutzerfreundliches Modell beschrieben, das Einsteigern den Aufbau eines platzsparenden SFF-Systems leicht machen soll.

Mit dem H1 V2 konnten wir vor einigen Jahren ein besonderes Mini-ITX-Modell von NZXT testen: Es wurde gleich im Bundle mit einem Netzteil und einer AiO-Kühlung ausgeliefert. Diese Komponenten waren schon vormontiert und optimal auf das Gehäuse abgestimmt. Der Aufbau eines eigenen Mini-ITX-Systems wurde so sehr erleichtert. Das neue H2 Flow soll nun ebenfalls ein besonders nutzerfreundliches Mini-ITX-Modell sein, wird aber ohne Netzteil und AiO-Kühlung ausgeliefert. Der Nutzer hat so bei diesen Komponenten die freie Wahl. 

Trotzdem soll auch das H2 Flow ein nutzerfreundliches SFF-Gehäuse (SFF - Small Form Factor) sein. Dafür hat NZXT sichergestellt, dass das Gehäuse zwar nur eine kleine Stellfläche benötigt, aber trotzdem AiO-Kühlungen bis hin zu 280-mm-Modellen aufnehmen kann. Auch die maximale Grafikkartenlänge fällt mit 33,1 cm vergleichsweise großzügig aus. Ein PCIe-5.0-Riserkabel für die Verbindung zwischen Mainboard und Grafikkarte befindet sich bei Auslieferung bereits im Gehäuse. Durch einen werkzeuglosen Zugang zum Innenraum, zwei vormontierte 120-mm-Lüfter und direkt nutzbare Kabelkanäle sollen die Hürden auf dem Weg zum eigenen SFF-System zusätzlich gesenkt werden. 

NZXT bringt das H2 Flow zumindest vorerst nur in einer schwarzen Variante auf den Markt. Das Mini-ITX-Gehäuse soll 149,99 Euro (UVP) kosten.

NZXT H2 Flow

Der Lieferumfang ist sehr überschaubar. Dem Gehäuse liegen als Zubehör nur drei Tütchen mit Montagematerial und ein Tütchen mit schwarzen Kabelbindern bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:

Eckdaten: 
Bezeichnung: NZXT H2 Flow
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 181 x 435 x 263 mm (B x H x T)
Formfaktor: Mini-ITX
Laufwerke: 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 2x 120/140 mm (Front, optional), 2x 120 mm (Deckel, 2x 120 mm vorinstalliert)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 240/280 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 7,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33,1 cm
Gewicht: etwa 4,55 kg
Preis: 149,99 Euro (UVP)
