Die CES liefert mal wieder technologische Highlights zum Beginn des neuen Jahres – und natürlich auch von ASUS. Wir konnten bereits bei einer EHA-Tech-Tour 2025 im Dezember einen tiefergehenden Blick auf die neuen Produkte vom taiwanesischen Hersteller werfen. In zwei Artikeln gehen wir dabei auf die neuen Produkte und technologischen Besonderheiten ein. Im aktuellen Artikel finden sich die Neuheiten zu den Themen Mainboards, Grafikkarten, Supercomputing sowie Case und Kühlung.

Mainboards: Maximale Ausstattung und neue Features für Enthusiasten

Im Mittelpunkt der neuen Mainboard-Vorstellungen steht sicherlich das brandneue ROG Crosshair X870E Extreme Glacial, das konsequent für den Betrieb leistungsstärkster Desktop-Prozessoren ausgelegt ist. Grundlage dafür ist eine außergewöhnlich robuste Stromversorgung. Zum Einsatz kommt eine 24(110A)+2(110A)+2 Power-Stage-Architektur, die eine extrem saubere und stabile Spannungsversorgung gewährleistet. Selbst unter dauerhaft hoher Last oder beim manuellen Overclocking bleiben Spannungsschwankungen minimal. ASUS verwendet bei diesem Board die ProCool II Power-Anschlüsse, MicroFine Alloy Chokes und Premium-Kondensatoren.

Hinsichtlich der PCIe-Slots hat ASUS auf die maximale Gaming-Performance optimiert, man möchte die optimale Performance sowohl für die Grafikkarte als auch für angebundene PCIe-Storage-Geräte liefern. Erstmals enthalten auf einem ASUS-Mainboard ist auch der neue AIO Q-Connector - dazu später mehr.

Bei einem High-End-Mainboard sind natürlich auch viele Onboard-Komponenten zu finden. Die Netzwerkarchitektur ist auf Hochgeschwindigkeit und Redundanz ausgelegt: Zwei Realtek 10Gb Ethernet Controller ermöglichen parallele Datenströme mit extrem hoher Bandbreite. Ebenso ist ein Onboard WiFi-7-Adapter (802.11b) mit ASUS WiFi Q-Antenna integriert, wenn Daten ohne Kabel übertragen werden sollen.

Thermisch setzt das Board auf ein aufwendig abgestimmtes Kühldesign. Ein 3D-Vapor-Chamber-M.2-Kühlkörper, massive VRM-Heatsinks und präzise integrierte Heatpipes sorgen dafür, dass sowohl Spannungswandler als auch PCIe-5.0-SSDs dauerhaft innerhalb optimaler Temperaturbereiche arbeiten. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine vollständige Metallabdeckung, die nicht nur mechanische Stabilität bietet, sondern auch als passiver Kühlkörper fungiert. Neu ist auch der aufsteckbare ROG Memory Q-Fan, der bei Bedarf kühle Luft über die Speichermodule blasen kann. Nicht fehlen darf natürlich auch der PCIe-Q-Release-Switch für die einfache Entnahme der Grafikkarte aus dem PCIe-Slot.

Ein zentrales optisches Alleinstellungsmerkmal ist das 5 Zoll große Full-Color-LCD. Es kann Systemparameter wie Temperaturen, Spannungen oder Taktraten anzeigen, aber ebenso individuell mit Animationen oder eigenen Grafiken bespielt werden. Dadurch wird das Mainboard selbst zu einem aktiven Bestandteil der Systemvisualisierung. ASUS bietet für ARGB-Geräte zwei Header auf dem Mainboard, auch ein 6-pin-ARGB-Header der 2. Generation ist vorhanden. Das Display und die ARGB-Lüfter lassen sich mit dem ASUS-eigenen Aura Sync RGB Lightning Tool steuern.

Kleinere weitere Kniffe erleichtern das Leben bei der Installation: Durch ein neues 64 MB BIOS mit integriertem WiFi-Treiber ist die Windows-Installation nun ohne externe Medien machbar.

Ein weiteres vorgestelltes Mainboard ist das ROG Crosshair X870E Dark Hero für AMDs Ryzen-Plattform. Auch dieses Mainboard setzt auf die neue Stromversorgung mit 20(110A)+2(110A)+2 Power Stages, auch dieses Board hat bereits WiFi-7 Onboard und einen Realtek 10Gb-Ethernet-Chip - zudem einen zweiten mit 5Gb-Geschwindigkeit. Dual-USB4-Ports auf dem Anschlusspanel sowie Quick Charge 4+ mit bis zu 60 W und einer USB-Lastkontrolle machen es für neue Gehäuse mit mehreren USB-C-Anschlüssen hervorragend geeignet. Und auch dieses Board wird das neue 64-MB-Bios mit WiFi-Treiber erhalten.

Weitere Platinen, die ASUS auf der Messe vorstellt:

ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO

ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO

ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO

ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO

ProArt B850-CREATOR WIFI NEO

TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO

TUF GAMING B850-PRO WIFI7 W NEO

Mehrere dieser neuen NEO-Refresh-Platinen werden wir demnächst in einem Test bei uns präsentieren. Die NEO-Platinen sollen alle eine verbesserte Speicherübertaktung ermöglichen, ASUS gibt an, bis zu 9.600 MT/s maximale OC-Frequenz erreichen zu wollen. Hinzu kommt auch die Möglichkeit eines asynchronen Taktes von iGPU, Memory, Infinity Fabric und des CPU-Taktes.

Ein neuer ASUS MB Manager wird ebenfalls erstmals für die NEO-Refresh-Platinen angeboten - er kann Statusinformationen zu den Taktinformationen, Spannungen, Lüfterdrehzahlen und Temperaturen anzeigen, aber auch RGB-Beleuchtung steuern, Netzwerkinformationen ausgeben und Disk-Infos anzeigen. Hand in Hand einher geht eine neue Bios UI mit einer modernisierten und überarbeiteten Oberfläche.

ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Supercomputer

NVIDIAs GB300 Grace Blackwell Superchip ermöglicht neue Systeme mit brachialer AI-Leistung: Das ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 ist ein Supercomputer im Desktop-Format, basierend auf diesem Superchip, der mit bis zu 20 Petaflop Performance und 775 GB kohärentem Speicher für große LLMs und AI-Modelle und Workloads geeignet ist.

In einem Standard-Tower, der aufrecht und liegend betrieben werden kann, integriert ASUS dieses System, das auch einen NVLink-C2C-Link besitzt, um ultraschnelle CPU-GPU-Speicherverbindungen herzustellen. Technisch wird dies über NVIDIAs ConnectX-8-Controller ermöglicht. So können mehrere ET900N miteinander verbunden werden.

Mit dem ET900N möchte ASUS AI-Forschern und Entwicklern eine Arbeitsplattform zur Verfügung stellen, bei der Hard- und Software perfekt aufeinander abgestimmt und kompatibel sind, und bereits so vorkonfiguriert ist, dass typische Entwicklungs-, Trainings- und Deployment-Workflows ohne Reibungsverluste funktionieren.

Neue Grafikkarte: ASUS ProArt GeForce RTX 5090 32GB DDR7 OC Edition

NVIDIAs GeForce RTX 5090 ist jetzt schon einige Zeit auf dem Markt - trotzdem gibt es noch einige Neuvorstellungen in diesem Bereich. Bei ASUS fehlte noch eine ProArt-Karte - also eine nicht in erster Linie auf das Spielen ausgelegte High-End-Karte, die auch optisch etwas eleganter zu Werke geht. Nun stellt man die ASUS ProArt GeForce RTX 5090 32GB DDR7 OC Edition vor. Technische Details sind natürlich wie immer dieselben: NVIDIAs Blackwell-Architektur, DLSS4, ein 2,5-Slot SFF-Design mit einem kompakten Multi-Board-PCB-Design.

ASUS setzt bei der ProArt-Karte auf ein Dual-Axial-Fan-Design, um mehr Airflow und Luftdruck zu bekommen. Natürlich ist eine Vapor-Chamber mit Heatpipes zur Wärmeverteilung verbaut, auch eine Backplate mit entsprechenden Luftdurchlässen zur Stabilisierung und Wärmeverteilung ist vorhanden. Zur Kühlung der GPU wird als Verbindungsmaterial auch hier Liquid Metal eingesetzt.

Neu ist hingegen der USB-C-Port für Content-Creation-Workflows – und das schicke, minimalistische Design mit braunen Holz-Elementen und üblicher ASUS ProArt-Ästhetik. Mit dem ASUS-eigenen GPU-Tweak-III-Tool können die Anwender dazu ihre Performance und die Kühlung der Karte selbst justieren und optimieren.

Case-, AIO- und Lüfter-News

Zwei neue AIO-Wasserkühlungen, ein Case und neue ASUS-Lüfter runden den Komponentenausblick bei ASUS von der CES ab. Die ROG Strix LC und SLC IV Series setzen mit dem AIO Q-Connector einen neuen Maßstab bei der Integration von AIO-Wasserkühlungen. Die LC-Version nutzt eine normal lange Verschlauchung, während die SLC-Variante mit kürzeren Schläuchen ausgeliefert wird, was je nach Gehäuse für eine sauberere Optik sorgt. In Verbindung mit kompatiblen Mainboards ermöglicht dieses Design eine kabellose Anbindung direkt über metallische Kontaktpunkte. Klassische Verbindungen wie ARGB-Header-Kabel, LCD-Kabel oder separate Radiator-Lüfterkabel werden geschickt versteckt. Das Ergebnis ist nicht nur eine deutlich vereinfachte Installation, sondern vor allem ein außergewöhnlich aufgeräumtes Systemlayout, bei dem der Fokus klar auf Hardware und Design liegt – ohne sichtbaren Kabelaufwand im CPU-Bereich.

Ein zentrales visuelles und funktionales Element ist das 5,08 Zoll große LCD auf der Pumpeneinheit. Über ASUS InfoHub lässt sich die Anzeige präzise steuern und individuell anpassen, etwa für eigene Grafiken, Animationen, Uhrmodi oder detaillierte Hardware-Statistiken in Echtzeit. Ergänzt wird das Gesamtkonzept durch das neue All-in-One-Lüfterdesign: Die integrierte Triple-Fan-Konstruktion reduziert den Montageaufwand erheblich und sorgt gleichzeitig für eine homogene Ausleuchtung dank Aura Fan Edge Lighting. Dadurch verbindet die ROG Strix IV Series hohe Kühlleistung mit einer klar strukturierten Optik und einer besonders immersiven visuellen Präsenz.

Die ROG Ryuo IV 360 ARGB rückt das Thema Visualisierung stärker denn je in den Mittelpunkt. Herzstück der AIO ist das bewegliche, gebogene 6,67-Zoll-AMOLED-Display, das nicht nur besonders kontraststark und farbintensiv ist, sondern auch 3D-Effekt-Videos unterstützt. Alternativ lassen sich detaillierte System- und Hardware-Statistiken oder individuell gestaltete Inhalte anzeigen. Durch die flexible Positionierung des Displays kann es optimal an unterschiedliche Gehäuse-Layouts angepasst werden und bleibt so stets gut sichtbar – unabhängig von Einbauposition oder Blickwinkel.

Für die eigentliche Kühlleistung setzt die Ryuo IV 360 ARGB auf die Asetek-Emma-Gen8-V2-Pumpe, die durch höheren Durchfluss und geringere hydraulische Impedanz eine besonders effiziente Wärmeabfuhr ermöglicht. Ergänzt wird dies durch vormontierte, daisy-gekoppelte ARGB-Lüfter mit Aura Edge Lighting, die hohen Airflow und statischen Druck bei gleichzeitig niedriger Geräuschentwicklung liefern. Die gesamte Lösung wird softwareseitig durch eine intuitive Steuerung abgerundet, die sowohl präzises Hardware-Monitoring als auch umfangreiche Werkzeuge zur Verwaltung und Personalisierung der Display-Inhalte bereitstellt. Dadurch verbindet die ROG Ryuo IV 360 ARGB kompromisslose Kühlperformance mit einer außergewöhnlich flexiblen und hochwertigen visuellen Darstellung.

Das ROG Cronox PC Gehäuse verfolgt ein kompromissloses Panorama-Konzept, das Design und Funktionalität eng miteinander verzahnt. Der aluminiumveredelte Rahmen bildet die strukturelle Basis für das Gehäuse und verleiht ihm hohe Stabilität bei gleichzeitig hochwertiger Anmutung. In Kombination mit dem gebogenen Tempered Glass entsteht eine nahtlose Sicht auf das gesamte Innenleben, ohne störende Kanten oder Unterbrechungen. Funktional hebt sich das Cronox durch die patentierte, rotierbare Side-Fan-Bracket-Konstruktion ab, mit der sich der Luftstrom gezielt an unterschiedliche Kühlkonzepte anpassen lässt. Auch bei der Hardware-Kompatibilität zeigt sich das Gehäuse extrem großzügig: Es unterstützt Grafikkarten bis zu 400 mm Länge, zwei 360-mm-Radiatoren sowie bis zu 14 Lüfter im 120-mm-Format, wodurch selbst sehr leistungsstarke Systeme mit hohem thermischem Anspruch realisierbar sind. Eine robuste Grafikkartenhalterung in Verbindung mit patentierten Slot-Clamps sorgt zusätzlich für sicheren Halt schwerer High-End-GPUs.

Ein besonderes Merkmal des ROG Cronox ist das integrierte 9,2-Zoll-LCD-Screen-Modul, das über ein Scharnierdesign flexibel ausgerichtet werden kann. Das Display dient als umfassendes System-Dashboard und zeigt in Echtzeit Informationen zu CPU-, GPU-, Arbeitsspeicher- und Gehäuselüfterstatus an. Über einen integrierten Theme Editor lassen sich Hintergründe, Layouts und angezeigte Systemdaten individuell anpassen, während ein Notification Mode für sofortige Hinweise und Erinnerungen sorgt – inklusive spezieller Holiday Notifications. Selbst im ausgeschalteten Zustand bleibt das Modul funktional und zeigt eine elektronische Uhr an. Mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und der schwenkbaren Konstruktion verbindet das LCD-Modul hohe Ablesbarkeit mit maximalem Bedienkomfort und macht das ROG Cronox PC Case zu einer Plattform, die Thermik, Mechanik und Systemvisualisierung auf außergewöhnlichem Niveau zusammenführt.

Der ROG Eurux GR120 ARGB-Lüfter ist konsequent auf maximale Kühlleistung bei kontrollierter Akustik ausgelegt. Mit Drehzahlen von bis zu 2.600 rpm, einem statischen Druck von 4,6 mmH₂O und einem Luftdurchsatz von 91 cfm eignet sich der Lüfter gleichermaßen für Radiator-, CPU- und Gehäuseeinsätze. Trotz dieser Leistungswerte bleibt die Geräuschentwicklung mit 33 dB(A) bemerkenswert niedrig. Einen entscheidenden Beitrag zur Stabilität bei hohen Drehzahlen leisten die LCP-Lüfterblätter (Liquid Crystal Polymer), die sich durch hohe Formstabilität, geringe Materialverformung und präzise Aerodynamik auszeichnen. Dadurch bleibt der Luftstrom auch unter Last gleichmäßig und vibrationsarm.

Für eine saubere Integration setzt der ROG Eurux GR120 ARGB Fan auf patentierte Daisy-Chain-Connectoren, die eine direkte Verbindung mehrerer Lüfter ohne zusätzliche Kabel ermöglichen und selbst bei starken Vibrationen zuverlässig fixiert bleiben. Optisch bietet der Lüfter drei separat ansteuerbare Beleuchtungszonen: zwei markante Lichtstreifen entlang des äußeren Rahmens sowie eine kreisförmige Lichtquelle im Zentrum. In der 3-Pack-Version ist zudem ein exklusiver Fan Controller enthalten, der den Betrieb von bis zu 14 ROG Eurux Lüftern unterstützt und über eine integrierte Sicherung für einen sicheren und stabilen Betrieb verfügt. Gesteuert wird das gesamte Beleuchtungs- und Lüfterverhalten über eine exklusive Softwarelösung, die 10 voreingestellte Lichteffekte sowie nahezu unbegrenzte Individualisierungsmöglichkeiten bereitstellt – von synchronisierten RGB-Setups bis hin zu vollständig eigenen Profilen.

Der ProArt PF120-Lüfter ist kompromisslos auf maximale Kühlleistung und Präzision ausgelegt und richtet sich klar an professionelle Workloads mit hoher thermischer Last. Mit Drehzahlen von bis zu 3.000 rpm, einem außergewöhnlich hohen statischen Druck von 7,3 mmH₂O sowie einem Luftdurchsatz von 104,8 cfm eignet sich der Lüfter insbesondere für dichte Radiatoren, restriktive Kühlkörper und leistungsstarke Workstation-Systeme. Trotz dieser Leistungsdaten bleibt das Betriebsgeräusch mit 39 dB(A) kontrollierbar und vorhersehbar. Möglich wird dies unter anderem durch die LCP-Lüfterblätter (Liquid Crystal Polymer), die auch bei sehr hohen Drehzahlen ihre Formstabilität behalten und einen gleichmäßigen, präzisen Luftstrom gewährleisten.

Mechanisch und akustisch hebt sich der ProArt PF120 durch seinen 3-Phasen-6-Pol-Motor ab, der dank einer niedrigen Betriebsfrequenz ein deutlich angenehmeres Klangprofil erzeugt als konventionelle Hochdrehzahl-Lüfter. Zusätzlich reduziert der nur 0,5 mm große Spalt zwischen Lüfterblatt und Rahmen Turbulenzen und steigert sowohl Effizienz als auch statischen Druck. Für langfristige Zuverlässigkeit sorgt ein CNC-gefrästes Lagergehäuse aus Messing, das Vibrationen minimiert und eine konstante Laufruhe über lange Betriebszeiten sicherstellt. Die patentierten Daisy-Chain-Connectoren ermöglichen darüber hinaus eine saubere, schnelle Installation mehrerer Lüfter ohne zusätzlichen Kabelaufwand – ein klarer Vorteil in professionellen Builds, bei denen Ordnung, Stabilität und Wartungsfreundlichkeit entscheidend sind.

In einem weiteren Artikel geben wir Einblicke in die kommenden Displays, NUCs, Netzwerkprodukte und Peripherie (Gaming-Headsets, Earbuds, Keyboards, Wireless-Mäuse).

