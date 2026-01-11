Werbung

Die zweite Woche des Jahres stand natürlich voll im Zeichen der CES 2026 in Las Vegas, auf der überwiegend neue Notebooks und Komponenten präsentiert wurden. Dennoch gingen während der stressigen Messetage umfangreiche Testartikel auf Hardwareluxx.de online. Unsere Redakteure fühlten dem Geekom A7 Max auf den Zahn, warfen einen Blick auf die SAMA L70 360BK und Endorfy Celeris 1800 und unterzogen den Shokz OpenFit Pro einen ersten Praxistest. Weiterhin standen die Corsair MAKR PRO 75, der DeepCool AK700 Digital NYX und PCSpecialist Fuse R5 bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt hatten wir Pioneers of Pagonia angespielt.

Donnerstag, 01.01.2026: Geekom A7 Max im Test

Der Geekom A7 Max ist ein kompakter Mini-PC, der mit AMDs Ryzen 9 7940HS und Radeon 780M die Leistung eines starken Office-Rechners auf weniger als einem Liter Volumen komprimiert. Er richtet sich an Nutzer, die einen leisen, sparsamen und dennoch leistungsfähigen Allrounder für Arbeit, Content-Erstellung und Gaming suchen. Wir haben den 799 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Freitag, 02.12.2026: SAMA L70 360BK im Test

Dieser Test ist ein Novum: Mit der L70 360BK testen wir erstmalig eine AiO-Kühlung von SAMA. Das 360-mm-Modell soll mit seinen 28 mm dicken Lüftern und der Keramikpumpe eine hohe Kühlleistung bieten. Optisch fallen vor allem die A-RGB-Lüfter und der Pumpendeckel mit seinem angeschrägten Unendlichkeitsspiegel auf. Besonders attraktiv ist aber auch der Preis... [weiterlesen]

Sonntag, 04.01.2026: Endorfy Celeris 1800 im Test

Mit der Celeris 1800 hat Endorfy eine Tastatur im Angebot, die sich im Hardwareluxx-Test durch ihre funktionale Vielseitigkeit und ein kompaktes Layout mit 100 Tasten auszeichnet. Der Test beleuchtet, wie sich das Modell im Alltag bewährt und ob es den Spagat zwischen Büro- und Gaming-Nutzung meistert... [weiterlesen]

Dienstag, 06.01.2026: Shokz OpenFit Pro im Test

Shokz bietet vor allem Ohrhörer für den sportlichen Einsatz an, bei denen üblicherweise die Umgebungswahrnehmung im Vordergrund steht. Doch die neuen OpenFit Pro sind nun Open-Ear-Modelle, die gleichzeitig auch eine Geräuschreduzierung bieten können. Können sie damit wirklich eine gelungene Kombination aus Wahrnehmung und Fokus bieten... [weiterlesen]

Dienstag, 06.01.2026: Corsair MAKR PRO 75 im Test

Bereits vor einigen Monaten hatten wir die Corsair MAKR75 in einem ausführlichen Test bei uns in der Redaktion und wir haben uns dort die Tastatur in ihren unterschiedlichen Ausbaustufen angeschaut. Da es sich bei der Tastatur um ein DIY-Modell handelt, kann man nicht nur die Switches und die Tastenkappen tauschen. Im Zuge des Tests kam von unterschiedlicher Seite die Frage nach einer Hall-Effekt-Variante auf – und mit der Corsair MAKR Pro 75 kommt Corsair dieser Nachfrage nun nach... [weiterlesen]

Dienstag, 06.01.2026: ASUS Deep Dive – Neue Komponenten auf der CES 2026 [Anzeige]

Die CES liefert mal wieder technologische Highlights zum Beginn des neuen Jahres – und natürlich auch von ASUS. Wir konnten bereits bei einer EHA-Tech-Tour 2025 im Dezember einen tiefergehenden Blick auf die neuen Produkte vom taiwanesischen Hersteller werfen. In zwei Artikeln gehen wir dabei auf die neuen Produkte und technologischen Besonderheiten ein. Im aktuellen Artikel finden sich die Neuheiten zu den Themen Mainboards, Grafikkarten, Supercomputing sowie Case und Kühlung... [weiterlesen]

Dienstag, 06.01.2026: ASUS Deep Dive – NUCs, Peripherie, Monitore und Netzwerk von der CES [Anzeige]

Die CES 2026 nutzt ASUS für die erstmalige Vorführung von einer ganzen Reihe von neuen Produkten. In einem Artikel haben wir bereits Informationen zu den neuen Mainboards, Grafikkarten, Gehäusen, AIO-Wasserkühlern und Lüftern zusammengestellt. In diesem zweiten Artikel finden sich die neuen Produkte aus den Kategorien Monitore, Netzwerk, NUCs und Peripherie. Einige Highlights aus diesen Kategorien zeigen wir ausführlich, denn wir konnten sie auf der EHA Tech Tour 2025 in Taipei im Dezember 2025 schon live begutachten... [weiterlesen]

Mittwoch, 07.01.2026: DeepCool AK700 Digital NYX im Test

Künstliche Intelligenz hält auch bei Luftkühlern Einzug. DeepCools AK700 Digital NYX überwacht die CPU-Auslastung mit einem KI-gesteuerten Algorithmus und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an. Zudem informiert eine Anzeige auf der Kühlerabdeckung laufend über die wichtigsten Systemdaten... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.01.2026: Pioneers of Pagonia angespielt

Mit Pioneers of Pagonia meldet sich Volker Wertich zurück. Er ist vielen vor allem als der geistige Vater von Die Siedler bekannt. Nach zwei Jahren im Early Access wurde das Aufbauspiel nun am 11. Dezember 2025 in Version 1.0 veröffentlicht... [weiterlesen]

Freitag, 09.01.2026: PCSpecialist Fuse R5 im Test

Der PCSpecialist Fuse R5 ist für knapp über 1.000 Euro ein vielseitiger Komplett-PC, der sowohl für Gaming als auch für anspruchsvolle Multitasking-Anwendungen konzipiert ist. Hierfür kombiniert er einen AMD Ryzen 5 7500F mit einer NVIDIA GeForce RTX 5060 und macht so DLSS4 und Multi Frame Generation sowie die Beschleunigung professioneller Anwendungen möglich. Wie sich der preisgünstige Desktop im Praxisalltag schlägt und ob das Konzept aufgeht, klärt dieser Test... [weiterlesen]

Freitag, 09.01.2026: DLSS 4.5 mit neuem Transformer-Modell im Test

Zur CES stellte NVIDIA eine Weiterentwicklung für DLSS Super Resolution, also der Upscaling-Technik mit KI-Unterstützung, vor. DLSS 4.5 bringt dabei die zweite Generation des Transformer-Modells zum Einsatz, was vor allem aufseiten von NVIDIAs Training einen höheren Rechenaufwand bedeuten soll. Aber es gibt auch Auswirkungen auf den Spieler – je nach verwendeter Hardware. Eben dies wollen wir uns neben einem kurzen Blick auf die Bildqualität, einmal anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 09.01.2026: Die Alpha von Warhammer 40.000 Dark Heresy angespielt

Mit Warhammer 40.000: Rogue Trader haben die Entwickler von Owlcat Games 2023 ein klassisches CRPG erschaffen, das die Spieler in die düstere Zukunft des 41. Jahrtausends rund um das Warhammer-Franchise versetzt. Nach der Veröffentlichung der beiden Erweiterungen Lex Imperialis und Voidfarer soll nun ein neues Spiel eine andere Seite des Universums zeigen... [weiterlesen]