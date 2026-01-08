Werbung

Mit der Vorstellung der neuen Core-Ultra-300-Prozessoren alias Panther Lake und der Ryzen-AI-400-Serie von Intel und AMD brachte die CES 2026 in Las Vegas vorrangig neue Notebooks hervor. Nahezu alle Branchengrößen rund um Acer, ASUS, Lenovo, MSI oder Dell hatten innovative Laptop-Designs zu bieten. In der News-Flut verliert man da schnell den Überblick, weshalb wir die vier spannendsten Geräte der Messe noch einmal gesondert vorstellen.

Dell XPS 14 (2026) – Das Comeback

Das neue Dell XPS 14 stellt die ikonische XPS-Serie wieder her, nachdem sie 2025 durch die "Premium"-Linie ersetzt wurde. Das Gerät kombiniert ein robustes, CNC-bearbeitetes Aluminium-Chassis mit einem 2,8K-Tandem-OLED-Display. Der Prozessor basiert auf Intels neuem Core Ultra Series 3 und bietet somit eine hohe Performance für professionelle und kreative Aufgaben.

Das Kernfeature des Comebacks ist die Rückkehr zu einem klassischen Design mit klar erkennbaren Grenzen – eine Design-Entscheidung, die Nutzer jahrelang gefordert haben. Dell hat verstanden, dass Nostalgie und funktionale Praktikabilität zusammenpassen können. Das Gerät positioniert sich als Premium-Ultrabook für Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit und durchdachtes Design legen.

ASUS ROG Zephyrus Duo – Gaming auf zwei Bildschirmen

Das ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) verfolgt ein Gaming-Hybrid-Konzept, das zwei vollständige Nebula-OLED-Displays der 16-Zoll-Klasse kombiniert – ein Ansatz, der traditionelle Dual-Display-Produktivität in den Gaming-Sektor bringt. Beide Panels unterstützen HDR mit bis zu 1.100 Nits Spitzenhelligkeit, NVIDIA G-SYNC für flüssiges Gaming und die Stylus-Eingabe für kreative Arbeiten zwischen den Matches.

Das ROG Zephyrus Duo wird mit Intels Core-Ultra-Series-3-Prozessoren und einer zusätzlichen, dedizierten Grafiklösung bis hin zu einer NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop angetrieben – allerdings mit einem bewusst limitierten Power-Budget, um die Portabilität zu wahren. Es ist ein strategischer Trade-off: Das Gerät liefert nicht die höchste Spieleleistung, sondern priorisiert die Vielseitigkeit für Zocker, die Content-Erstellung ebenso ernst nehmen wie kompetitives Gaming.

MSI Stealth 16 AI+ – Gaming-Laptop mit MacBook-Ästhetik

Das MSI Stealth 16 AI+ bricht endgültig mit der traditionellen Gaming-Ästhetik und sieht stattdessen aus wie ein Apple MacBook Pro. Mit einer Dicke von gerade einmal 16,6 mm und einem Gewicht von unter 2,0 kg erreicht MSI eine gute Balance aus Schlankheit und Gaming-Performance. Das 16-Zoll-QHD-OLED bedient mit 240-Hz-Bildwiederholungsrate und umfangreicher Farbraumabdeckung sowie DisplayHDR-TrueBlack-600-Zertifizierung Spieler und professionelle Creator zugleich.

Herzstück ist auch hier ein Intel-Core-Ultra-Series-3-Prozessor, gepaart mit einer NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop im Spitzenmodell – eine Kombination, die für moderne AAA-Gaming-Titel und anspruchsvolle 3D-Rendering-Szenarien ausreicht. Das elegante Design des MSI Stealth 16 AI+ macht das Gerät zu einem Gaming-Laptop, der sich auch in professionellen Umgebungen nicht fehl am Platz anfühlt. Das gefällt uns!

Lenovo Legion Pro Rollable Concept – Das Gaming-Ultrawide

Das Lenovo Legion Pro Rollable ist wahrscheinlich das wildeste Notebook-Konzept der CES 2026. Das Gerät kombiniert eine 16-Zoll-OLED-Basis mit einer horizontalen Rollmechanik – statt vertikal wie noch beim ThinkBook Plus zu expandieren, breitet sich der Screen seitlich aus. Mit einfacher Tasten-Kombination fährt er seitlich aus und wächst zuerst auf 21,5 Zoll und schließlich auf 24 Zoll, wodurch sich das Seitenverhältnis bis hin zu einem extrem breiten 24:9-Seitenformat streckt. Lenovo setzt dabei auf einen doppelmotorigen Mechanismus, der das Panel von beiden Seiten ausrollt und stets unter Zug hält, um Faltenbildung zu minimieren.

Auch das Lenovo Legion Pro Rollable wird von Intels neuem Core Ultra Series 3 und einer GeForce RTX 5090 Laptop betrieben und zählt somit zu den Spitzengeräten unter den portablen Gaming-Boliden. Offiziell versteht der Hersteller das Gerät noch als "Proof of Concept". Konkrete Angaben zu Marktstart, Preis oder finalen Konfigurationen gibt es daher nicht.

Die CES 2026 zeigt, dass Notebook-Entwickler nicht länger versuchen, das perfekte Universalgerät zu schaffen. Stattdessen optimiert jeder Hersteller für spezifische Zielgruppen und Anwendungsfälle: ultraleichte Mobilität, Gaming-Hybrid, Premium-Business oder schickes, zeitloses Design. Innovation findet mehr in der Spezialisierung statt.