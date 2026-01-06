News
TEST
Corsair MAKR PRO 75 im Test

DIY nun mit Hall Effekt (HE)

Portrait des Authors


Bereits vor einigen Monaten hatten wir die Corsair MAKR75 in einem ausführlichen Test bei uns in der Redaktion und wir haben uns dort die Tastatur in ihren unterschiedlichen Ausbaustufen angeschaut. Da es sich bei der Tastatur um ein DIY-Modell handelt, kann man nicht nur die Switches und die Tastenkappen tauschen. Im Zuge des Tests kam von unterschiedlicher Seite die Frage nach einer Hall-Effekt-Variante auf – und mit der Corsair MAKR Pro 75 kommt Corsair dieser Nachfrage nun nach.

Basierend auf der bereits erhältlichen MAKR75 (Test) hat Corsair mit der Pro-Version das PCB so angepasst, dass es mit Hall-Effekt-Switches arbeiten kann. Dadurch ermöglicht man dem Endanwender, eine der beiden Welten von Switches zu nutzen und die damit verbundenen Funktionen wie Dual-Actuation-Support, Rapid-Trigger und FlashTap-SOCD. Ansonsten sind die technischen Details beider Tastaturen gleich, da sich im Grunde nur das PCB unterscheidet.

Technische Daten
Switches: CORSAIR MGX Hyperdrive magnetic pre-lub
Betätigungskraft: ca. 30 - 55 g
Weg bis zum Auslöser: 0,1 - 4,0 mm
Weg bis zum Anschlag: 4,1 mm
Beleuchtung: RGB
Beleuchtungsfeatures: 11 Effekte
Programmierfunktionen: Jede Taste inkl. FN-Ebene
Zusätzliche Tasten (Hardware): Knob
Weitere Anschlüsse:Keine
Anti Ghosting: Ja
Handballenauflage: Nein
Kabel: 1,8 m
Abmessungen: 332 x 145 x 50 mm
Preis: 249 Euro
    Back to top