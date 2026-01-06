Werbung
Bereits vor einigen Monaten hatten wir die Corsair MAKR75 in einem ausführlichen Test bei uns in der Redaktion und wir haben uns dort die Tastatur in ihren unterschiedlichen Ausbaustufen angeschaut. Da es sich bei der Tastatur um ein DIY-Modell handelt, kann man nicht nur die Switches und die Tastenkappen tauschen. Im Zuge des Tests kam von unterschiedlicher Seite die Frage nach einer Hall-Effekt-Variante auf – und mit der Corsair MAKR Pro 75 kommt Corsair dieser Nachfrage nun nach.
Basierend auf der bereits erhältlichen MAKR75 (Test) hat Corsair mit der Pro-Version das PCB so angepasst, dass es mit Hall-Effekt-Switches arbeiten kann. Dadurch ermöglicht man dem Endanwender, eine der beiden Welten von Switches zu nutzen und die damit verbundenen Funktionen wie Dual-Actuation-Support, Rapid-Trigger und FlashTap-SOCD. Ansonsten sind die technischen Details beider Tastaturen gleich, da sich im Grunde nur das PCB unterscheidet.
|Switches:
|CORSAIR MGX Hyperdrive magnetic pre-lub
|Betätigungskraft:
|ca. 30 - 55 g
|Weg bis zum Auslöser:
|0,1 - 4,0 mm
|Weg bis zum Anschlag:
|4,1 mm
|Beleuchtung:
|RGB
|Beleuchtungsfeatures:
|11 Effekte
|Programmierfunktionen:
|Jede Taste inkl. FN-Ebene
|Zusätzliche Tasten (Hardware):
|Knob
|Weitere Anschlüsse:
|Keine
|Anti Ghosting:
|Ja
|Handballenauflage:
|Nein
|Kabel:
|1,8 m
|Abmessungen:
|332 x 145 x 50 mm
|Preis:
|249 Euro