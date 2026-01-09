Werbung

Mit Warhammer 40.000: Rogue Trader haben die Entwickler von Owlcat Games 2023 ein klassisches CRPG erschaffen, das die Spieler in die düstere Zukunft des 41. Jahrtausends rund um das Warhammer-Franchise versetzt. Nach der Veröffentlichung der beiden Erweiterungen Lex Imperialis und Voidfarer soll nun ein neues Spiel eine andere Seite des Universums zeigen.

Intrigen, Ermittlungen und moralische Grauzonen stehen bei Warhammer 40.000: Dark Heresy im Zentrum. Hier schlägt Owlcat Games eine deutlich düsterere Richtung ein als noch bei Rogue Trader. Im August 2025 konnten wir hinter den Kulissen der gamescom einen ersten Blick auf den Titel werfen. Damals wohnten wir einer Live-Gameplay-Präsentation bei und konnten einen der Entwickler interviewen. Nun hat Owlcat eine geschlossene Alpha gestartet. Wir konnten uns also einen neuen Eindruck von der Entwicklung verschaffen und haben Version 0.0.3 angespielt.

Einstieg in den Alpha-Test

Schon bevor wir überhaupt ins Spiel einsteigen, macht Warhammer 40.000: Dark Heresy deutlich, dass wir es hier mit einer Arbeitsfassung zu tun haben. Owlcat Games erlaubt es in der aktuellen Alpha-Version ausdrücklich, Fehler und Feedback direkt während des Spielens zu melden. Über die Tastenkombination Alt + B lassen sich Bugs sofort während des Spiels an das Entwicklerteam übermitteln.

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zur Handlung der Alpha-Version von Warhammer 40.000: Dark Heresy.

Zum Spielstart können wir bestimmen, wie der bisherige Spielverlauf stattgefunden haben soll, da wir nicht zu Beginn, sondern mitten in der Handlung des etwas fortgeschrittenen Spiels einsteigen. Wir können uns hier entscheiden, ob unsere Hauptfigur die ihr gestellte vorige Mission erfolgreich abgeschlossen oder ob sie sie versemmelt hat. Bei erfolgreichem Abschluss haben wir es zuvor geschafft, das Artefakt von Shultus Valour zurückzuerhalten. Dabei ist allerdings unser Mentor Inquisitor Leander von Taraal gestorben. Entscheiden wir uns für die Version, in der wir zuvor versagt haben, haben wir das Artefakt zwar nicht erhalten, dafür lebt unser Mentor jedoch noch. Für den Test haben wir uns für die Standardeinstellung mit gelungener Vor-Mission entschieden und das Schicksal unseres Mentors besiegelt.

Unabhängig von dieser Wahl bleibt unsere Gefolgschaft gleich. Uns begleiten ein Catachan-Dschungelkämpfer, ein Chirurgion und ein sanktionierter Bioniker. Die Alpha ist derzeit ausschließlich auf Englisch spielbar. Sowohl bei Texten als auch bei der Sprachausgabe steht hier keine Alternative zur Wahl. Dies wird sich im finalen Spiel jedoch ändern.