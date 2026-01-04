Werbung

Mit der Celeris 1800 hat Endorfy eine Tastatur im Angebot, die sich im Hardwareluxx-Test durch ihre funktionale Vielseitigkeit und ein kompaktes Layout mit 100 Tasten auszeichnet. Der Test beleuchtet, wie sich das Modell im Alltag bewährt und ob es den Spagat zwischen Büro- und Gaming-Nutzung meistert.

Im Preisbereich von rund 100 Euro positioniert sich die Celeris 1800 als interessante Alternative zu klassischen Full-Size-Modellen. Durch das sogenannte 1800-Layout bietet sie sämtliche Standardfunktionen inklusive Ziffernblock, spart dabei jedoch Platz auf dem Schreibtisch ein. Damit richtet sich die Tastatur sowohl an produktive Nutzer als auch an Gelegenheitsspieler, die keine Kompromisse bei der Ausstattung eingehen möchten.

Besondere Ausstattungsmerkmale wie der seitliche Sidetune-Regler zur Lautstärkesteuerung, Hot-Swap-fähige Switches sowie die breite Kompatibilität mit Windows, macOS, Linux, Android und iOS heben die Endorfy Celeris 1800 von vielen Konkurrenzmodellen ab. Ob diese Features auch in der Praxis überzeugen, klärt der folgende Testbericht.

Technische Details

Die Endorfy Celeris 1800 kombiniert ein platzsparendes Layout mit einer umfangreichen Ausstattung, die sich sowohl an Vieltipper als auch an Gelegenheitsspieler richtet. Das sogenannte 1800-Layout vereint alle wesentlichen Tasten eines Full-Size-Keyboards, einschließlich eines vollständigen Ziffernblocks, in einem kompakteren Formfaktor.

Dabei wird auf Freiräume zwischen den einzelnen Tastenblöcken verzichtet, wodurch die Tastatur weniger Platz auf dem Schreibtisch beansprucht und gleichzeitig eine vertraute Tastenanordnung bietet.

Zum Einsatz kommen bei der Celeris 1800 die Endorfy-Yellow-Switches, die in Zusammenarbeit mit dem Switch-Hersteller Gateron entwickelt wurden. Es handelt sich um lineare Schalter, die bereits ab Werk mit Schmiermittel versehen sind und über ein Dual-Rail-Design verfügen.

Diese Konstruktion soll für ein besonders gleichmäßiges und präzises Tippgefühl sorgen, was sich in einer angenehmen, leisen Akustik und einer hohen Reproduzierbarkeit der Anschläge äußert. Durch die Hot-Swap-Funktion lassen sich die Schalter ohne Lötarbeiten austauschen. Die langlebigen PBT-Tastenkappen erhöhen zusätzlich die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung und Glanzbildung.

Auch bei den Verbindungsmöglichkeiten zeigt sich die Celeris 1800 äußerst flexibel. Nutzer können wahlweise auf den mitgelieferten USB-C-Anschluss, eine drahtlose Verbindung via Bluetooth oder das mitgelieferte 2,4-GHz-Funkmodul zurückgreifen.

Der interne Akku erlaubt – abhängig von Nutzung und Beleuchtung – Laufzeiten von bis zu 120 Stunden, was für eine kabellose Tastatur im oberen Bereich liegt. Für maximale Kompatibilität unterstützt das Modell eine Vielzahl an Betriebssystemen, darunter Windows, macOS, Linux, Android und iOS.

Besonders positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass sämtliche Basisfunktionen auch ohne Software nutzbar sind, wenngleich die eigens entwickelte Windows-Software weitergehende Individualisierungsmöglichkeiten wie RGB-Steuerung, Makroaufnahme und Tastenbelegung bietet.