Der PCSpecialist Fuse R5 ist für knapp über 1.000 Euro ein vielseitiger Komplett-PC, der sowohl für Gaming als auch für anspruchsvolle Multitasking-Anwendungen konzipiert ist. Hierfür kombiniert er einen AMD Ryzen 5 7500F mit einer NVIDIA GeForce RTX 5060 und macht so DLSS4 und Multi Frame Generation sowie die Beschleunigung professioneller Anwendungen möglich. Wie sich der preisgünstige Desktop im Praxisalltag schlägt und ob das Konzept aufgeht, klärt dieser Test.

Bei PCSpecialist kann man sich nicht nur seinen Wunsch-PC aus einem breiten Produktkatalog zahlreicher Komponenten namhafter Hersteller zusammenstellen, sondern auch aus vorgefertigten Modellen auswählen, die dann besonders schnell ausgeliefert werden können. PCSpecialist verspricht die Auslieferung bereits am Folgetag. Zur Auswahl stehen zahlreiche verschiedene Modelle, die sich an unterschiedliche Zielgruppen und Preisklassen richten. Ein solches System ist der PCSpecialist Fuse R5, welchen wir uns für einen Test haben kommen lassen.

Dabei handelt es sich um einen vielseitigen Komplett-PC, der sowohl für Gaming als auch für anspruchsvolle Multitasking-Anwendungen konzipiert ist. Herzstück ist ein AMD-Ryzen-5-7500F-Prozessor, der für einen guten Mix aus Preis, Leistung und Effizienz sorgen soll. Unterstützt wird er von einer NVIDIA GeForce RTX 5060 mit 8 GB Videospeicher, was selbst für die aktuellsten Grafikkracher in FullHD-Auflösung ausreichen sollte. Und sollte es doch mal knapp werden, können NVIDIAs Beschleunigungstechniken rund um DLS44 und Multi Frame Generation aktiviert werden. Natürlich werden aber auch professionelle Anwendungen für die Bild- und Videobearbeitung beschleunigt, womit das System auch in einem solchen Umfeld eine gute Figur machen soll. Dazu gibt es 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine 1 TB große M.2-SSD.

Als Basis dient ein ASUS PRIME A620M-K, das solide Grundfunktionen und zuverlässige Konnektivität für Alltags- und Gaming-Bedürfnisse bereitstellt. PSpecialist setzt überwiegend auf die Komponenten namhafter Hersteller wie ASUS oder Palit, verbaut aber auch eigene Produkte bei der Kühlung, dem Gehäuse oder dem Speicher, was den Preis letztlich etwas drückt. Denn für den PCSpecialist Fuse R5 bezahlt man nur 1.059 Euro, was ihn zum preisgünstigsten Modell der Reihe macht. Ab Werk ist Windows 11 Home vorinstalliert, womit der Rechner sofort einsatzbereit ist.

Optimiert hat PCSpecialst den Lieferprozess. Nicht nur wird das System als Vorkonfiguration schon am nächsten Tag ausgeliefert, auch erhalten Käufer vom Zusammenbau bis zur Zustellung regelmäßige Statusupdates. So gibt es nicht nur eine 360-°-Ansicht nach dem Zusammenbau, auch die Benachrichtigung inklusive Sendungsnummer erfolgt, wenn das System die Fertigungshallen verlassen hat. Natürlich zeigt sich der Build-to-Order-Anbieter über den Konfigurator sehr flexibel und kann auf spezielle Kundenwünsche eingehen.

PCSpecialist Fuse R5 Hardware Prozessor: AMD Ryzen 5 7500F Mainboard: ASUS Prime A620M-K Arbeitsspeicher: 2 x 8 GB DDR5-5600 Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5060 Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 550 W intern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: PCS Pulse CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: - Software Software: Windows 11 Home Preis Gesamtpreis: 1.059 Euro

Insgesamt ist der Fuse R5 für all diejenigen gedacht, die Wert auf einen sofort verfügbaren, leistungsstarken Desktop-PC mit aktueller Technik legen, ohne sich mit der Eigenmontage befassen zu müssen. Dank der ausgewogenen Komponenten ist das System sowohl für Gamer als auch für Kreative, Studenten oder Homeoffice-Anwendungen bestens geeignet.

Wie sich der sich der PCSpecialist Fuse R5 für rund 1.059 Euro schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben den Komplett-PC durch unseren bekannten Benchmark-Parcours geschickt und ihn bezüglich Leistung, Lautstärke, Temperatur-Verhalten und Stromhunger getestet.