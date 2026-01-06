Werbung

Advertorial / Anzeige:

Die CES 2026 nutzt ASUS für die erstmalige Vorführung von einer ganzen Reihe von neuen Produkten. In einem Artikel haben wir bereits Informationen zu den neuen Mainboards, Grafikkarten, Gehäusen, AIO-Wasserkühlern und Lüftern zusammengestellt. In diesem zweiten Artikel finden sich die neuen Produkte aus den Kategorien Monitore, Netzwerk, NUCs und Peripherie. Einige Highlights aus diesen Kategorien zeigen wir ausführlich, denn wir konnten sie auf der EHA Tech Tour 2025 in Taipei im Dezember 2025 schon live begutachten.

Neue Displays

Beginnen wir mit den Gaming-Monitoren: Der ROG Swift OLED PG27UCWM positioniert sich als kompromissloser High-End-Gaming-Monitor für Enthusiasten, die maximale Flexibilität verlangen. Das 27-Zoll-Panel kombiniert eine 4K RGB Stripe Tandem OLED-Technologie mit einer außergewöhnlichen Dual-Mode-Funktion, die einen nahtlosen Wechsel zwischen UHD bei 240 Hz und FHD bei 480 Hz ermöglicht. Der 4K-Tandem-RGB-Stripe-OLED-Aufbau sorgt für eine weiter gesteigerte Textklarheit und minimiert Doppelkonturen bei harten Kontrasten. Die TrueBlack-Glossy-Technik sorgt darüber hinaus für eine weiter gesteigerte Klarheit und Bildschärfe. Weiterhin wird das Farbvolumen durch die neue Panel-Generation um 27 % gesteigert. Dadurch lässt sich der Monitor gleichermaßen für grafisch anspruchsvolle Spiele wie auch für kompetitives High-FPS-Gaming nutzen. Die OLED-Technologie sorgt für exzellente Kontrastwerte, präzise Farbdarstellung und extrem schnelle Reaktionszeiten. Gerade zuletzt hatten wir mit dem PG27AQWP-W einen ähnlichen ASUS-Dual-Mode-Monitor im Test, der sogar bis zu 720 Hz unterstützt.

Der ROG Swift OLED PG34WCDN richtet sich als RGB QD-OLED-Monitor an Nutzer, die ein immersives Ultrawide-Erlebnis bevorzugen. Das 34-Zoll-QD-OLED-Panel mit 1800R-Krümmung kombiniert hohe Bildwiederholraten mit einer ausgeprägten Farbtiefe und verbessertem Schwarzwert. Die QD-OLED-Technologie bietet zusätzlich eine hohe Helligkeit und durch den BlackShield-Film reduzierte Spiegelungen, einen subjektiv 40 % tieferen Schwarzwert sowie eine verbesserte Kratzfestigkeit, was den Monitor sowohl für Gaming als auch für medienintensive Anwendungen prädestiniert.

Picture ID missing (2nd arg)

Der ASUS ROG Strix 5K XG27JCG setzt auf maximale Schärfe und Vielseitigkeit. Das 27-Zoll-Fast-IPS-Panel erreicht mit 5K-Auflösung eine extrem hohe Pixeldichte von 218 PPI, was insbesondere bei detailreichen Inhalten und Produktivitätsanwendungen sichtbar wird. Gleichzeitig unterstützt der Monitor variable Betriebsmodi mit 5K bei hohen Bildraten von 180 Hz sowie QHD bei bis zu 330 Hz, wodurch sich nahtlos zwischen Cinematic Gaming und kompetitivem E-Sport wechseln lässt.

Das ProArt Display OLED PA27USD richtet sich klar an professionelle Content Creator und On-Set-Anwendungen. Das 26,5 Zoll große 4K-OLED-Panel deckt 99 % des DCI-P3-Farbraums ab und bietet eine äußerst präzise Farbwiedergabe für Farbkorrektur und Postproduktion. Er unterstützt 12G-SDI für unkomprimierten 4K-60Hz-Playback und HDR-10, HLG und Dolby-Vision-Formate. Features wie ein eingebautes Colorimeter zur Selbstkalibrierung, ein Mini-Standfuß und eine Lichtschutzhaube zur Reflektionsvermeidung machen ihn zu einem idealen Werkzeug, auch für die Verwendung auf dem Set.

Das ProArt Display OLED PA32UCDMR-K erweitert das ProArt-Portfolio um ein größeres 31,5-Zoll-4K-QD-OLED-Panel mit hoher Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 Nits. Die Kombination aus QD-OLED-Technologie, professioneller Farbgenauigkeit und umfangreicher Ausstattung – inklusive Standfuß, Haube und Dual Thunderbolt 4 Ports mit bis zu 96 W Power Delivery – macht den Monitor zu einer leistungsfähigen Zentrale für anspruchsvolle Studio- und Workstation-Setups.

Auch bei den portablen Monitoren gibt es bei ASUS zwei Neuheiten: Der ZenScreen OLED MQ16FC ist ein 16-Zoll-OLED-Portable-Monitor im 16:10-Format, der auf Mobilität und Bildqualität ausgelegt ist. Mit 95 % DCI-P3-Farbraumabdeckung eignet er sich nicht nur für Präsentationen, sondern auch für farbkritische Aufgaben unterwegs und passt damit bestens zu einem MacBook oder OLED-Notebook. Funktionen wie Auto Rotation, intelligente Energieverwaltung und die Steuerung über das ASUS DisplayWidget Center erhöhen den Bedienkomfort im mobilen Einsatz deutlich.

Und der ZenScreen MB16NCG setzt ebenfalls auf ein 16-Zoll-16:10-Format, nutzt jedoch ein IPS-Panel und richtet sich stärker an produktive Arbeitsumgebungen. Die Unterstützung von Power Pass-Through, automatischer Rotation sowie zentralem Power Management über das ASUS DisplayWidget Center macht den Monitor zu einer flexiblen Erweiterung für Notebooks, insbesondere für Multitasking und mobile Office-Szenarien.

Kein Monitor - aber eine Brille - das ist die ROG XREAL R1. Sie hebt das Thema Gaming-Displays auf eine neue Ebene. Als weltweit erste 240-Hz-Micro-OLED-FHD-Gaming-Brille ermöglicht sie ein vollständig immersives Spielerlebnis ohne klassischen Monitor. Die hohe Bildwiederholrate sorgt für flüssige Bewegungen, während das Micro-OLED-Panel mit hoher Pixeldichte ein scharfes Bild direkt vor den Augen erzeugt. Dank umfassender Konnektivität mit 2x HDMI 2.0 und einem DisplayPort 1.4 lässt sich die ROG XREAL R1 flexibel mit PCs und Konsolen nutzen und erlaubt dank des mitgelieferten ROG Control Dock als zentralem HUB einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen.

Eine Besonderheit: Aufgrund von Chips in der Brille lässt sich der virtuelle Bildschirm in einem "Anchor-Mode" feststellen. Kopfbewegungen führen dann nicht mehr zu einem "Mitwackeln" des Displays. So lässt sich ein Gaming-Punkt im Raum oder unterwegs – mit entsprechend riesiger Bildschirmdiagonale - definieren In einem kurzen Test funktionierte das hervorragend:

Neue Netzwerk-Produkte

Während WiFi 7 sich langsam am Markt durchgesetzt hat, Clients und Router in breiter Verfügbarkeit im Handel sind, geht ASUS das Thema WiFi 8 an. Dabei wird WiFi 8 nicht unbedingt eine höhere Leistung mitbringen, sondern es geht bei den Produkten eher um eine höhere WLAN-Stabilität und bessere Versorgung und Reichweite.

Ein Konzeptprodukt gibt es von ASUS schon: ROG NeoCore. Mit der Vorstellung eines WiFi-8-Concept-Routers und dem ersten Real-World-Throughput-Test auf der CES 2026 zeigt ASUS, dass WiFi 8 nicht mehr nur ein theoretischer Standard ist, sondern bereits unter realen Bedingungen evaluiert wird. WiFi 8 ist gezielt auf extrem niedrige Latenz, ultrahohe Zuverlässigkeit und intelligente Gerätekoordination ausgelegt und bildet damit die technologische Basis für KI-gestützte Device-Ökosysteme. Im Vergleich zu WiFi 7 ermöglicht die neue Generation bis zu zwei Mal höheren Mid-Range-Durchsatz, eine bessere IoT-Abdeckung sowie eine bis zu sechsfach geringere P99-Latenz, realisiert durch deutlich smartere Multi-AP- und Multi-Client-Operationen. Der ROG NeoCore fungiert dabei als technologische Blaupause für kommende Hochleistungsrouter im Gaming- und Enthusiasten-Segment.

Während der ROG NeoCore aber erst einmal ein Konzept ist, sind es die WiFi-7-Geräte, die man vorstellt, nicht: Der ROG Strix GS-BE7200 verbindet die charakteristische ROG-Designsprache mit moderner WiFi-7-Netzwerktechnik. Der Router erreicht Datenraten von bis zu 7.200 Mbps und nutzt Multi-Link Operation (MLO) in Kombination mit 4K-QAM, um Bandbreite und Effizienz gleichzeitig zu steigern. Sechs interne Antennen und ein gezielt optimierter 5-GHz-Frequenzbereich sorgen dank eines besseren Beam-Formings und einer abgestimmten Antennen-Anordnung für eine bis zu 15 % höhere Realworld-Durchsatzleistung auf größeren Distanzen im Vergleich zu herkömmlichen 5-GHz-4T4R-Routern. Für Spieler besonders relevant ist das ROG-exklusive Gaming Network, das Funktionen zur Game-Beschleunigung bündelt und durch zwei dedizierte Gaming-Ports eine priorisierte, latenzarme Verbindung für Gaming-PCs oder Konsolen bereitstellt.

Der ProArt Router PRT-BE5000 richtet sich an Kreativschaffende, die auf stabile und vorhersehbare Netzwerkleistung angewiesen sind. Der Dual-Band-WiFi-7-Router erreicht Übertragungsraten von bis zu 5.000 Mbps und ist speziell auf anspruchsvolle Workflows wie den Transfer großer Mediendateien oder kollaboratives Arbeiten in Echtzeit ausgelegt. Auf der kabelgebundenen Seite bietet er eine flexible Port-Bestückung mit einem 2.5G-WAN-Port, einem 2.5G-LAN-Port sowie drei Gigabit-LAN-Ports, wodurch sich mehrere Workstations, NAS-Systeme und weitere professionelle Geräte zuverlässig anbinden lassen. Zentrales Steuerungswerkzeug ist das ProArt Router Control Center, das eine einfache Einrichtung, schnelle Dateiübertragungen, stabile Konnektivität sowie Remote File Access in einer übersichtlichen Oberfläche vereint.

Auch aus der ProArt-Serie ist der ProArt Switch PQG-U1080, aber nicht als Router, sondern als Switch. Er ergänzt das ProArt-Ökosystem als leistungsfähige Netzwerklösung für kreative Arbeitsumgebungen mit hohem Bandbreitenbedarf. Mit 2.5G-Ports und 10G-SFP+-Uplinks ermöglicht das Gerät extrem schnelle Datenübertragungen auf NAS für große Projekte und verzögerungsfreies Streaming innerhalb professioneller Setups. Der Fokus liegt klar auf Plug-and-Play-Nutzung: Statt komplexer Konfigurationen können Anwender sofort produktiv arbeiten. Dank flexibler Montage- und Installationsoptionen lässt sich der PQG-U1080 problemlos in unterschiedliche Arbeitsumgebungen integrieren.

Neue NUCs mit Performance-Optionen

Seitdem ASUS die NUC-Sparte von Intel übernommen hat, ist das Segment insgesamt in Schwung gekommen. Auf der CES präsentiert ASUS dabei neue Modelle, die nicht nur für das Business- und AI-Umfeld gedacht sind, sondern auch für Gaming- und Supercomputer-Bereiche.

Der ASUS NUC 16 Pro steht exemplarisch für die neue Generation AI-fähiger NUC-Mini-PCs, die ein breites Einsatzspektrum von industriellen Indoor-Szenarien über kommerzielle Office-Anwendungen bis hin zu spezialisierten Edge-AI-Workloads abdecken. Ausgestattet mit Intel Core Ultra X9 Prozessoren, 12 Xe GPU Cores und der NPU 5 setzt das System auf eine moderne Hybrid-XPU-Architektur, die CPU, GPU und NPU gezielt kombiniert. Mit einer Rechenleistung von bis zu 180 Platform-TOPS ist der NUC 16 Pro speziell für maschinelles Lernen und lokale KI-Beschleunigung optimiert. Damit eignet er sich ideal für Entwickler und Unternehmen, die AI-Funktionalität direkt am Edge benötigen – bei gleichzeitig kompakter Bauform und hoher Energieeffizienz.

Während der NUC 16 Pro mit Intel-Prozessor ausgestattet ist, kommt das ASUS ExpertCenter PN55 mit AMD. ASUS positioniert das System als leistungsstarke, ultrakompakte Lösung für professionelle Anwender mit Fokus auf AI-gestützte Workflows. Angetrieben von AMD Ryzen AI 400 Series Prozessoren mit XDNA2 NPU kombiniert der PN55 dedizierte KI-Beschleunigung mit integrierter Radeon 800M Grafik. Das System bewältigt problemlos Multitasking und AI-intensive Aufgaben und unterstützt gleichzeitig bis zu vier parallele 4K-Displays, was ein besonders großzügiges und detailreiches Arbeitsumfeld ermöglicht. Für die Konnektivität stehen zwei 2.5G-LAN-Ports, sechs USB-Anschlüsse sowie Wi-Fi 7 zur Verfügung. Das nur 0,6 Liter große Gehäuse mit werkzeuglosem Zugriff vereint hohe Leistung, flexible Erweiterbarkeit und maximale Platzersparnis – ideal für AI-orientierte Professionals und moderne Arbeitsplätze.

Für Spieler ist der ROG GR70, er überträgt kompromisslose Gaming-Leistung in das Mini-PC-Format und definiert dabei die Oberklasse neu. Ausgestattet mit maximal einem AMD Ryzen 9 9955HX3D und einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU kombiniert das System eine der aktuell leistungsfähigsten Gaming-CPUs mit einer perfekt abgestimmten GPU. Das Ergebnis sind flüssiges Gameplay, hohe Bildraten und beeindruckende visuelle Qualität selbst bei anspruchsvollen Titeln. Trotz dieser Leistungsreserven bleibt das Gehäuse mit nur 3 Litern Volumen bemerkenswert kompakt und erlaubt zugleich schnelle Upgrades und einfache Wartung. Ergänzt wird das Konzept durch anpassbare ARGB-Beleuchtung und Wi-Fi 7, wodurch der ROG GR70 nicht nur technisch, sondern auch optisch auf Enthusiasten zugeschnitten ist.

Auch sehr leistungsfähig, aber für den Bereich der KI-Entwicklung, ist der ASUS Ascent GX10. Der GX10 hebt das NUC- und Mini-PC-Konzept auf eine neue Ebene und positioniert sich als kompakter Desktop-AI-Supercomputer. Angetrieben vom NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip und basierend auf NVIDIA DGX Spark, ist das System speziell für KI-Entwicklung, Training und Forschung konzipiert. Der Fokus liegt auf nahtloser Integration und schneller Bereitstellung, wodurch komplexe AI-Workloads ohne klassischen Rechenzentrumsaufwand lokal umgesetzt werden können. Mit seiner hohen Rechendichte in kompakter Bauform revolutioniert der Ascent GX10 die Art und Weise, wie Entwickler und Forscher auf leistungsfähige AI-Infrastruktur zugreifen – direkt am Arbeitsplatz, ohne Abstriche bei Performance oder Skalierbarkeit.

Peripherie: Mäuse, Headsets und co.

Wer etwas mehr für ein Headset ausgeben möchte und nicht nur auf dröhnende Gaming-Bässe setzen möchte, der wird einen Blick auf das ROG Kithara werfen. Das ROG Kithara ist als audiophiles Gaming-Headset konzipiert und entsteht in Kooperation mit HIFIMAN. Herzstück sind die 100-mm-planarmagnetischen Treiber, die eine außergewöhnlich breite Frequenzabdeckung mit extrem niedriger Verzerrung ermöglichen. In Verbindung mit dem Open-Back-Design entsteht eine offene, natürliche Klangbühne mit klarer räumlicher Staffelung zwischen Bass, Mitten und Höhen – ideal für detailreiches Hören, präzise Ortung im Spiel und anspruchsvolle Musikreproduktion. Die offene Bauweise sorgt zudem für ein luftiges Klangbild ohne den typischen Druck geschlossener Headsets.

Auch funktional ist das Kithara kompromisslos ausgelegt. Das Full-Band-MEMS-Boom-Mikrofon mit 20 Hz–20 kHz Frequenzgang und hohem Signal-Rausch-Abstand liefert eine sehr natürliche, saubere Sprachübertragung. Für maximale Flexibilität liegen 4,4-mm-Balanced-, 3,5-mm- und 6,3-mm-Single-Ended-Anschlüsse sowie ein USB-C-Adapter bei, wodurch sich das Headset problemlos an DACs, Verstärker, PCs, Konsolen und Mobilgeräte anbinden lässt. Hochwertige Materialien wie ein robuster Metallrahmen, ein weiches, verstellbares Kopfband sowie austauschbare Ohrpolster (Kunstleder mit Stoff oder Velours) ermöglichen die Anpassung von Tragekomfort und Akustik an individuelle Vorlieben.

Wer lieber auf Earbuds steht, der könnte Interesse an den neuen ROG Cetra Open Wireless haben. Sie sind auf mobile Freiheit und langfristigen Tragekomfort ausgelegt. Ergonomische Ohrbügel sorgen für sicheren Halt, während ein abnehmbares Nackenband zusätzliche Stabilität bei längeren Sessions bietet. Physische Tasten ermöglichen eine zuverlässige, taktile Bedienung – auch ohne Blickkontakt oder Touch-Gesten. Akustisch setzen die Earbuds auf 14,2-mm-Treiber mit Diamond-Like-Carbon-Beschichtung, die ein ausgewogenes Klangbild mit klaren Höhen, kräftigem Bass und überraschend weiter Räumlichkeit erzeugen.

Bei der Konnektivität bietet das Cetra Open Wireless ein echtes Dual-Mode-Konzept: Neben Bluetooth® steht ein ultra-latenter ROG-SpeedNova-2,4-GHz-Modus zur Verfügung, ergänzt durch USB-C-Passthrough-Charging für den Betrieb während des Ladevorgangs. Integrierte Audiomodi wie Phantom Bass für tiefere Tieftonwiedergabe und Immersion Mode zur Reduktion von Umgebungsstörungen erweitern die klangliche Anpassbarkeit. Ein Quad-Mikrofon-Array mit AI-Noise-Cancelation stellt sicher, dass die Stimme auch unterwegs klar verständlich bleibt – unabhängig von der Umgebung.

Die ROG Falchion Ace 75 HE ist eine hochpräzise Gaming-Tastatur mit magnetischen ROG HFX V2 Switches, die vollständig hot-swappable sind. Der einstellbare Auslöseweg von 0,1 bis 3,5 mm mit 0,01-mm-Feinjustierung ermöglicht eine exakte Anpassung an unterschiedliche Spiel- oder Schreibstile. Unterstützt wird dies durch den ROG Hall Sensor, der besonders präzise Eingangserkennung bietet, elektrische Störungen reduziert und höhere magnetische Flussdichten erlaubt. Mit einer Polling-Rate von 8.000 Hz erreicht die Tastatur eine Reaktionszeit von 0,125 ms – deutlich schneller als konventionelle Gaming-Keyboards.

Auch Bedienung und Akustik stehen im Fokus. Ein Onboard-Einstellrad erlaubt die direkte Anpassung von Actuation-Point und Rapid-Trigger-Empfindlichkeit, während ein Touch-Panel Mediensteuerung und Lautstärkeregelung übernimmt. Die Rapid-Trigger-Funktion lässt sich per Schalter aktivieren und sorgt für extrem schnelle Tastenrücksetzung. Für ein angenehmes Tippgefühl integriert die Falchion Ace 75 HE eine sechsschichtige Dämpfung, die Nachhall und Ping-Geräusche reduziert. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch neue ROG Doubleshot PBT Keycaps und ein Transport-Case, das Tastatur und Zubehör sicher schützt.

Die ROG Strix Morph 96 Wireless richtet sich gezielt an Enthusiasten und DIY-Fans. Das upgrade-freundliche Design erlaubt den Austausch zentraler Komponenten wie Positioning-Plate oder Dämpfungsschichten, wodurch sich Tippgefühl und Akustik individuell anpassen lassen. Optisch setzt die Tastatur auf ein markantes Beleuchtungskonzept mit seitlichen Light Bars und einer transluzenten PC-Positioning-Plate, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Die hot-swappable ROG NX V2 Mechanical Switches liefern ein verfeinertes Tippgefühl und unterstützen eine breite Auswahl an Keycap-Profilen.

Konstruktiv sorgen South-Facing-PCB, Gasket-Mount-Aufbau und mehrere Silikon-Dämpfungslagen für reduzierte Vibrationen und eine angenehm weiche Anschlagcharakteristik. Ein multifunktionaler Control-Knob ermöglicht die direkte Steuerung von Medien, Lautstärke und Beleuchtung. Die Tastatur unterstützt Tri-Mode-Konnektivität mit Bluetooth® (bis zu drei Geräte), 2,4-GHz-ROG-SpeedNova-Wireless und kabelgebundenem USB-Betrieb. Ergonomische Standfüße mit drei Neigungswinkeln, MacOS-Unterstützung sowie exklusive ROG-Keycaps inklusive zusätzlicher transluzenter Akzenttasten runden die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten ab.

Die KJP Series verbindet ROG-Hardware mit der charakteristischen Designphilosophie von Kojima Productions. Die ROG Keris II Origin-KJP setzt auf eine pro-erprobte Form, die unterschiedliche Griffstile unterstützt, und kombiniert diese mit einem exklusiven Switch-Design für schnellen Austausch und Individualisierung. Ein 42.000-dpi-optischer Sensor mit Track-on-Glass-Technologie gewährleistet maximale Präzision auf nahezu jeder Oberfläche. Ergänzt wird das Setup durch das ROG Scabbard II XXL-KJP, dessen Oberfläche für besonders gleichmäßiges Gleiten optimiert ist und zugleich wasser-, öl- und staubabweisend ausfällt.

Akustisch komplettiert das ROG Delta II-KJP das Line-up. Ein 10-mm-Super-Wideband-Boom-Mikrofon sorgt für klare Sprachübertragung, während DualFlow Audio die gleichzeitige Wiedergabe von zwei Quellen über 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth® ermöglicht. Die 50-mm-Treiber mit titanbeschichteter Membran, 24-Bit/96-kHz-High-Resolution-Audio und eine fein abgestimmte drahtlose Klangsignatur liefern eine natürliche, detailreiche Wiedergabe. Gemeinsam bilden die KJP-Peripheriegeräte ein kohärentes Setup, das funktionale Gaming-Performance mit einer unverwechselbaren kreativen Handschrift verbindet.

Zu beachten ist auch unser zweiter ASUS-Artikel rund um die Themen Mainboards, AIO, Cases und Supercomputer.

Advertorial / Anzeige: