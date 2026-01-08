Werbung

Mit Pioneers of Pagonia meldet sich Volker Wertich zurück. Er ist vielen vor allem als der geistige Vater von Die Siedler bekannt. Nach zwei Jahren im Early Access wurde das Aufbauspiel nun am 11. Dezember 2025 in Version 1.0 veröffentlicht.

Zum Release wurde auch die lange erwartete Singleplayer-Kampagne hinzugefügt. Getreu dem großen Vorbild geht es hier um gemütliches Aufbauen und Managen von Warenketten mit einer Prise Humor und das auch noch absolut kinderfreundlich.

Zurück zu den Wurzeln – Spielmodi und Einstieg

Schon das Hauptmenü vermittelt den Ton des Spiels. Eine bunte, lebendige Siedlung, in der in allen Ecken gearbeitet wird, stellt das Hintergrundbild. Inhaltlich stehen drei große Spielbereiche zur Auswahl. Die Singleplayer-Kampagne bildet das Herzstück der Vollversion. Daneben gibt es Szenario-Karten, sowohl von den Entwicklern als auch aus der Community, sowie freie Sandbox-Partien, in denen sich Schwierigkeitsgrad, Kartendetails und Spielregeln nahezu vollständig anpassen lassen. Auch Multiplayer ist möglich. Hier wartet allerdings ein ungewohntes Konzept mit gemeinsamem Aufbauen statt kompetitivem Stress.

Beim Start einer neuen Kampagne wählen wir zudem einen von mehreren Schwierigkeitsgraden. Neben leicht, mittel und schwer existiert ein Storymodus, der den Fokus klar auf Aufbau und Erkundung legt und den Druck durch Gegner stark reduziert. Wer möchte, kann außerdem sämtliche Tutorial-Videos deaktivieren und direkt ins Spiel einsteigen.