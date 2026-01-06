Werbung

Shokz bietet vor allem Ohrhörer für den sportlichen Einsatz an, bei denen üblicherweise die Umgebungswahrnehmung im Vordergrund steht. Doch die neuen OpenFit Pro sind nun Open-Ear-Modelle, die gleichzeitig auch eine Geräuschreduzierung bieten können. Können sie damit wirklich eine gelungene Kombination aus Wahrnehmung und Fokus bieten?

Die OpenFit Pro werden von Shokz selbst als die neuen Flaggschiff-Earbuds des Unternehmens beschrieben. Sie sind weiterhin Open-Ear-Modelle, die nicht im, sondern vor dem Gehörgang getragen werden. Dabei gibt es zwei zentrale Neuerungen: Synchronisierte Dual-Diaphragma-Treiber sollen für eine feine Detailwiedergabe und einen besonders ausgewogenen Klang mit einem kräftigeren Bass sorgen. Außerdem bieten die OpenFit Pro als erste Shokz-Ohrhörer eine Geräuschreduzierung. Ein Triple-Mic-System und der Shokz Ear-Canal Adaptive Algorithm sollen für eine präzise Geräuschreduzierung für unterschiedliche Ohrformen und Tragebedingungen sorgen. Durch die Open-Ear-Geräuschreduzierung soll die Umgebung im Outdoor-Einsatz weiterhin bestens wahrnehmbar bleiben. Nutzt man die OpenFit Pro hingegen z.B. im Büro, auf Reisen oder in anderen Umgebungen, in denen Umgebungsgeräusche stören, kann die Geräuschreduzierung genutzt werden.

Das Namensschema könnte etwas irritieren: Von Shokzs gibt es schließlich schon die OpenFit 2 und die OpenFit 2+. Eine Benennung als OpenFit 2 Pro wäre also auch möglich gewesen. Shokz nutzt für sein neues Flaggschiff-Modell aber dann doch das kürzere OpenFit Pro.

Der Verkauf der OpenFit Pro startet direkt am 6. Januar 2026 mit den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß. Shokz gibt eine UVP von 249 Euro an. Damit platziert man die OpenFit Pro preislich deutlich über den OpenFit 2+, die für rund 200 Euro in den Handel kamen und die aktuell etwa 140 Euro kosten.

Ausgeliefert werden die Ohrhörer mit einem Hinweis auf die Shokz-App, der Kurzanleitung, einem Zettel mit der Seriennummer, einem USB-C-Ladekabel und zwei Gummi- oder Silikonelemente, die bei Bedarf für festeren Halt sorgen sollen (das sogenannte Stabilitäts-Kit).