Künstliche Intelligenz hält auch bei Luftkühlern Einzug. DeepCools AK700 Digital NYX überwacht die CPU-Auslastung mit einem KI-gesteuerten Algorithmus und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an. Zudem informiert eine Anzeige auf der Kühlerabdeckung laufend über die wichtigsten Systemdaten.

Im Normalfall schließt man Lüfter einfach am Mainboard an und steuert sie dann z.B. über Regelkurven. Beim Single-Towerkühler DeepCool AK700 Digital NYX ist zusätzlich auch die Steuerung über einen proprietären, KI-gesteuerten Algorithmus möglich. Anpassungen daran sind über eine von DeepCool bereitgestellte Software möglich. Am Kühler fällt zudem eine Anzeige auf, die über Temperatur, Auslastung, Leistungsaufnahme und Frequenz der CPU informiert. Das kennen wir so schon vom Flaggschiff-Modell Assassin IV VC Vision.

Der AK700 Digital NYX ist hingegen ein Single-Towerkühler mit einem einzelnen, aber hochdrehenden 120-mm-Lüfter. Dieser Lüfter läuft mit bis zu 2.700 U/min. Der Kühler ist für aktuellere AMD- und Intel-Sockel ausgelegt.

Eine erste Listung bei Alternate verrät den Preis des AK700 Digital NYX: Der Luftkühler kostet demnach 69,90 Euro.

DeepCool legt dem Kühler das Montagematerial, eine Anleitung, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einen einfachen Kreuzschlitz-Schraubendreher bei.