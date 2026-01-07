News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#DeepCool #AK700-Digital-NYX #Kuehlung #Luftkuehler #Display #review #Test #KI

DeepCool AK700 Digital NYX im Test

Mit KI zur optimalen Performance-Lautstärke-Balance?

Portrait des Authors


Seite 1: DeepCool AK700 Digital NYX im Test: Mit KI zur optimalen Performance-Lautstärke-Balance?
Seite 1: DeepCool AK700 Digital NYX im Test: Mit KI zur optimalen Performance-Lautstärke-Balance? Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Software und KI-Steuerung Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
5

Werbung

Künstliche Intelligenz hält auch bei Luftkühlern Einzug. DeepCools AK700 Digital NYX überwacht die CPU-Auslastung mit einem KI-gesteuerten Algorithmus und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an. Zudem informiert eine Anzeige auf der Kühlerabdeckung laufend über die wichtigsten Systemdaten.

Im Normalfall schließt man Lüfter einfach am Mainboard an und steuert sie dann z.B. über Regelkurven. Beim Single-Towerkühler DeepCool AK700 Digital NYX ist zusätzlich auch die Steuerung über einen proprietären, KI-gesteuerten Algorithmus möglich. Anpassungen daran sind über eine von DeepCool bereitgestellte Software möglich. Am Kühler fällt zudem eine Anzeige auf, die über Temperatur, Auslastung, Leistungsaufnahme und Frequenz der CPU informiert. Das kennen wir so schon vom Flaggschiff-Modell Assassin IV VC Vision.

Der AK700 Digital NYX ist hingegen ein Single-Towerkühler mit einem einzelnen, aber hochdrehenden 120-mm-Lüfter. Dieser Lüfter läuft mit bis zu 2.700 U/min. Der Kühler ist für aktuellere AMD- und Intel-Sockel ausgelegt.

DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX
DeepCool AK700 Digital NYX

Eine erste Listung bei Alternate verrät den Preis des AK700 Digital NYX: Der Luftkühler kostet demnach 69,90 Euro.

DeepCool AK700 Digital NYX

DeepCool legt dem Kühler das Montagematerial, eine Anleitung, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einen einfachen Kreuzschlitz-Schraubendreher bei.

Spezifikationen
KühlernameDeepCool AK700 Digital NYX
Kaufpreis 69,90 Euro (laut erster Listung)
Homepage de.deepcool.com
Kühlertyp Single-Towerkühler
Maße (mit Lüfter) 126 x 98 x 157 mm (L x B x H)
Gewicht (mit Lüfter) 1.252 g
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Heatpipes sieben 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 1x 120 mm, max. 2.700 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155
Garantiedauerdrei Jahre
Quellen und weitere Links

Werbung

#DeepCool
#AK700-Digital-NYX
#Kuehlung
#Luftkuehler
#Display
#review
#Test
#KI
KOMMENTARE (5) VGWort
Back to top