Dieser Test ist ein Novum: Mit der L70 360BK testen wir erstmalig eine AiO-Kühlung von SAMA. Das 360-mm-Modell soll mit seinen 28 mm dicken Lüftern und der Keramikpumpe eine hohe Kühlleistung bieten. Optisch fallen vor allem die A-RGB-Lüfter und der Pumpendeckel mit seinem angeschrägten Unendlichkeitsspiegel auf. Besonders attraktiv ist aber auch der Preis.

Als erstes SAMA-Produkt überhaupt haben wir den Dual-Towerkühler A60B getestet. Doch SAMA bietet auch AiO-Kühlungen (sowie Gehäuse und Netzteile) an. Die L70 ist dabei das aktuelle Modell. Es gibt vier Varianten, die sich bei der Radiatorengröße (240 oder 360 mm) und der Farbe (Schwarz oder Weiß) unterscheiden. Alle Modelle haben A-RGB-Lüfter, die mit 28 mm dicker als Standardlüfter ausfallen und dabei auch leistungsstark sein sollen.

Optisch sticht zudem der Pumpendeckel hervor. SAMA nutzt hier einen angeschrägten Infinity Mirror mit poliertem Acrylrahmen, der futuristisch wirken soll. Eine optimierte Keramikpumpe soll der Kühlleistung genauso zugutekommen wie die 0,1-mm-Mikrokanalstruktur des Kühlers. Die SAMA L70-Modelle sind für die beiden AMD-Sockel AM5 und AM4 und für die Intel-Sockel LGA 1851, 1700, 1200 und 115x geeignet. Die Garantiedauer fällt mit drei Jahren eher kurz aus, bei der Konkurrenz werden oft fünf oder sechs Jahre geboten.

Voll beleuchtete AiO-Kühlungen werden mittlerweile häufig zu erschwinglichen Preisen angeboten. Die SAMA L70-Serie ist hier gut positioniert. Das 360-mm-Modell kostet nur rund 75 Euro, die 240-mm-Vertreter sind für unter 70 Euro zu haben.

SAMA liefert die AiO-Kühlung mit Anleitung, Garantiehinweisen, dem Montagematerial und einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste aus. Das Montagematerial erinnert in großen Teilen an das des Luftkühlers A60B und die Montage wird auch sehr ähnlich gelöst. Im Detail gibt es aber Unterschiede: So liegen der L70 natürlich noch Montageschrauben für den Radiator bei. Außerdem besteht die Backplate aus Kunststoff und nicht wie beim Luftkühler aus Metall.