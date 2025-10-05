Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir spielten nicht nur I Hate This Place, The Last Caretaker, Lost Soul Aside oder den DLC von Der Orden der Riesen an, sondern testeten auch den PCSpecialist Lafite AI AMD, die GeForce RTX 5050 und 5060 Ti mit 8 GB und die TRYX Panorama SE ARGB 360. Aber auch die MSI MPG CoreLiquid P13 360, der Geekom A8 R7 und das Thermaltake View 390 Air standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 25.09.2025: I Hate This Place angeschaut

Das polnische Indie-Studio Rock Square Thunder wurde bereits 2020 gegründet. Seither haben sie das Spiel The Lightbringer für Steam, GoG und Switch veröffentlicht. Während es sich bei The Lightbringer um ein buntes Story-Plattform-Adventure handelt, wollen die Macher mit ihrem neuen Spiel einen anderen Weg einschlagen... [weiterlesen]

Freitag, 26.09.2025: Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 im Test

Um Mainboards von Sapphire war es in unseren Breitengraden in den letzten Jahren sehr ruhig. Primär konnte man derartige Mainboards auf dem asiatischen Kontinent antreffen und erwerben. Dies hat sich nun allerdings grundlegend geändert und Sapphire möchte mit Mainboards auch auf dem europäischen Markt Fuß fassen. Zu diesem Zweck hat die Hardwareluxx-Redaktion von Sapphire das Nitro+ B850A WIFI 7 für einen Test erhalten. Kann die Platine mit den renommiertesten Mainboard-Herstellern mithalten? Wir klären dies in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 28.09.2025: GeForce RTX 5050 bis 5060 Ti und Radeon RX 9060 XT im Mix

Auch 2025 stellen die Grafikkarten-Hersteller noch neue Modelle vor, die mit 8 GB Grafikspeicher auskommen müssen. Immer wieder bringen auch wir dies in Hinblick auf den zukünftigen Einsatz dieser Karten als Kritikpunkt an. Aber sowohl AMD wie auch NVIDIA bedienen mit diesen Karten einen gewissen Markt. Daher wollen wir uns einmal anschauen, was mit den 8-GB-Modellen funktioniert, was eben nicht und welchen Leistungsbereich die Varianten abdecken... [weiterlesen]

Montag, 29.09.2025: TRYX Panorama SE ARGB 360 im Test

TRYX hat nachgelegt: Die Panorama SE ARGB 360 bietet weiterhin ein gewölbtes Display 2K-Display, das nun in drei 90-Grad-Schritten gedreht montiert werden und zeigt sich zudem optisch eleganter. Vor allem aber wird sie günstiger... [weiterlesen]

Montag, 29.09.2025: The Last Caretaker angespielt

Hinter den Kulissen der gamescom hatten wir die Gelegenheit, einen Blick auf The Last Caretaker zu werfen. Das Spiel wird von dem kleinen Studio Channel 37 entwickelt. Es ist das erste Spiel des finnischen Studios, das 2021 gegründet wurde. Neun Personen arbeiten aktuell an der Entwicklung. Wir konnten eine exklusive Demo von rund 30 Minuten anspielen und währenddessen mit dem Studio Gründer Miika Aulio und dem Community Manager Jack Pattillo sprechen und einiges über ihr Projekt erfahren... [weiterlesen]

Dienstag, 30.09.2025: Lost Soul Aside angespielt

Lost Soul Aside wurde schon 2016 erstmals angekündigt. Gestartet ist das Spiel als Solo-Projekt. Später stand mit UltiZero Games ein ganzes Team hinter der Entwicklung. Schließlich fungierte auch Playstation als Publisher... [weiterlesen]

Dienstag, 30.09.2025: Wie der Google Play Store auf Huawei-Geräten ersetzt wird [Anzeige]

Schon seit 2019 sorgen US-Sanktionen dafür, dass Huawei den Google Play Store und Google Apps nicht selbst auf seinen Mobilgeräten anbieten darf. Doch mittlerweile kann man als Nutzer mit freien Open-Source-Alternativen dafür sorgen, dass sich fast alle Google-Dienste und Apps aus dem Google Play Store-Katalog auch auf Huawei-Geräten nutzen lassen... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.10.2025: Der Orden der Riesen DLC

Erst im Januar 2025 haben wir Indiana Jones & der große Kreis angespielt. Das erste Spiel rund um den Schlapphutträger seit 15 Jahren konnte uns durchaus überzeugen. Jetzt gibt es ein DLC, das wir ebenfalls ausprobiert haben... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.10.2025: PCSpecialist Lafite AI AMD im Test

Die Lafite-AI-Reihe von PCSpecialist umfasst kompakte und leistungsstarke 14- oder 16-Zoll-Geräte, die sich vor allem durch moderne AI-Features, hohe Individualisierbarkeit und eine attraktive Preisgestaltung auszeichnen soll. Sie richtet sich überwiegend an professionelle Anwender, die Wert auf mobile Produktivität legen und gleichzeitig eine starke Hardware möchten. Wir machen den Test mit einem PCSpecialist Lafite 14 AI AMD und Ryzen AI 300... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.10.2025: MSI MPG CoreLiquid P13 360 im Test

MSIs MPG CoreLiquid P13 360 wird von klaren Linien und runden Formen geprägt und soll ein Design zeigen, das von einem Wassertropfen inspiriert wurde. Mit Streamline hat MSI zudem die Kabelführung optimiert. Im Test wollen wir klären, wie elegant die 360-mm-AiO-Kühlung wirklich wirkt und ob sie auch im Praxiseinsatz überzeugen kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.10.2025: Borderlands 4 angespielt

Schon seit dem Release des ersten Teils zeichnet sich die Loot-Shooter-Reihe Borderlands durch ihren Humor und Unmengen an Loot aus. Entwickelt werden die Spiele von Gearbox Software. Als Publisher fungiert 2K... [weiterlesen]

Freitag, 03.10.2025: Geekom A8 R7 im Test

Mit seinem leistungsstarken Ryzen-Prozessor, schnellem Speicher, einem zeitlosen und modernen Design und einem äußerst kompakten Auftreten sowie einer Vielzahl aktueller Schnittstellen und Anschlüssen zählten wir den Geekom A8 mitunter zu den besten Mini-PCs seiner Art. Zum 22. Geburtstag des Herstellers gibt es das Modell mit kleinerem Ryzen 7 8745HS und geringerer Speicherausstattung zum Sonderpreis. Wir machen den Test... [weiterlesen]

Samstag, 04.10.2025: Thermaltake View 390 Air im Test

Thermaltakes View 390 Air zeigt sich mit einem gewölbten Panoramaglaselement, das sich über Seite und Deckel zieht. Im Unterschied zu anderen Showgehäusen können so Frontlüfterplätze genutzt werden. Besonders ist aber auch, dass der Midi-Tower für ein 6-Zoll-Display vorbereitet ist und in Farbvarianten wie Butter Caramel angeboten wird... [weiterlesen]