Das polnische Indie-Studio Rock Square Thunder wurde bereits 2020 gegründet. Seither haben sie das Spiel The Lightbringer für Steam, GoG und Switch veröffentlicht. Während es sich bei The Lightbringer um ein buntes Story-Plattform-Adventure handelt, wollen die Macher mit ihrem neuen Spiel einen anderen Weg einschlagen.

I hate This Place heißt ihr nächstes Spiel. Dabei handelt es sich um einen craftingbasiertes isometrisches Horror-Game. Der Clou ist, dass der Titel auf einer Comic-Reihe von Kyle Starks und Artyom Topilin basiert. Genau diesen Comic-Look haben die Entwickler auch ihrem Spiel verpasst. Wir hatten bereits während der gamescom Gelegenheit, einen kurzen Blick auf das Spiel zu werfen und eine Demo zu spielen.

Story & Spielwelt

Aktuell sind noch nicht alle Details zur Story bekannt. Spieler werden aber in die Rolle der Protagonistin Elena schlüpfen. Diese hat gemeinsam mit ihrer Freundin Lou aus Versehen etwas Böses erweckt. Nun ist es an Elena, ihre Freundin zu retten und in Ordnung zu bringen, was sie angerichtet hat. Dabei reist sie durch eine übernatürliche Welt voller abgedrehter Charaktere und Monster, stets begleitet von einem 80er-Jahre-Soundtrack.

Im fertigen Spiel soll uns eine Mischung aus Open World Elementen und finsteren Dungeons erwarten. In den Außenbereichen gibt es zudem einen dynamischen Tag Nacht Zyklus. Wir müssen die hellen Tage nutzen, um Materialien zusammen zu suchen und uns vorzubereiten. Jede Nacht verschanzen wir uns in unserem Unterschlupf und starke Feinde trachten uns nach dem Leben.