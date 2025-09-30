Werbung

Lost Soul Aside wurde schon 2016 erstmals angekündigt. Gestartet ist das Spiel als Solo-Projekt. Später stand mit UltiZero Games ein ganzes Team hinter der Entwicklung. Schließlich fungierte auch Playstation als Publisher.

Fans asiatischer Action-RPGs waren aufgrund der gezeigten Optik und der Kämpfe gespannt auf den Release. Am 29. August 2025 erfolgte dieser nun nach neun Jahren in der Entwicklung. Der Titel ist für PlayStation 5 und PC erschienen. Wir haben uns in den Mix aus SciFi und Fantasy gestürzt und Lost Soul Aside auf dem PC angespielt.

Drachen & SciFi - Die Story

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Prolog von Lost Soul Aside.

Das Spiel beginnt mit einem Traum. Ein uns bislang unbekanntes Mädchen träumt von einem Krieger, der gegen eine Vielzahl monströser Gegner antritt. Kurz darauf erwacht sie und wir übernehmen die Kontrolle über die eigentliche Hauptfigur Kaser, der gerade mit einem Boot in der Hauptstadt des Kaiserreichs an Land geht. Dort wird er von seiner Schwester Louisa und der geheimnisvollen Selene begrüßt. Das Mädchen aus dem Intro-Traum entpuppt sich als Louisa.

Im Gespräch mit den beiden erfahren wir, dass Kaser und seine Gefährten der Widerstandsgruppe Glimmer angehören, die sich gegen die Herrschaft des Kaiserreiches auflehnt. Nach und nach treffen wir noch weitere Mitglieder unserer Truppe. Wir wollen nun ein großes Fest in der Hauptstadt sabotieren und für unsere Sache eintreten. Dafür klettern Kaser und Louisa auf die Stadtmauer, um ein Feuerwerk zu starten.

Die geplante Aktion schlägt allerdings verheerend fehl. Während der Parade geht plötzlich ein Meteoritensturm nieder, und aus den herabstürzenden Brocken brechen schreckliche Monster hervor, die die Stadt verwüsten und den Bewohnern die Seelen rauben. Im Chaos werden Kaser und Louisa voneinander getrennt. Unser Protagonist stürzt in die Tiefe und landet in einem geheimen Bunker, der bereits von den Kreaturen überrannt wird. Im Herzen der Anlage stößt er auf einen gewaltigen steinernen Drachen. Dieser stellt sich als Arena vor. Nachdem wir ihn befreit haben, schrumpft er auf Katzengröße und weicht uns nicht mehr von der Seite. Als eine Art fliegender Drachenfisch fliegt er konstant hinter uns her, bis wir angreifen oder blocken müssen. Dann verwandelt er sich in eine Waffe.

Im Gespräch mit Arena erfahren wir, dass das Kaiserreich seine Macht nutzt, um eine eigene Form von Magie zu erschaffen und damit Krieger zu bauen. Auch die mysteriösen Angreifer sind mit dieser Energie verbunden. Der Prolog gipfelt schließlich in einem Bosskampf nach dessen Ende Kaser kurz ausgeknockt wird. Als Louisa versucht, ihn zu retten, wird sie von einem kaiserlichen Offizier als Schutzschild missbraucht. Ein Voidrax, wie die Angreifer nun heißen, erscheint und entreißt ihr die Seele. Kaser erwacht kurz darauf und beschließt, dass er die Seele seiner Schwester um jeden Preis zurückholen will. Dafür reisen wir zum Schicksalsberg, wo die eigentliche Handlung des Spiels startet.