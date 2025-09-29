Werbung

Hinter den Kulissen der gamescom hatten wir die Gelegenheit, einen Blick auf The Last Caretaker zu werfen. Das Spiel wird von dem kleinen Studio Channel 37 entwickelt. Es ist das erste Spiel des finnischen Studios, das 2021 gegründet wurde. Neun Personen arbeiten aktuell an der Entwicklung. Wir konnten eine exklusive Demo von rund 30 Minuten anspielen und währenddessen mit dem Studio Gründer Miika Aulio und dem Community Manager Jack Pattillo sprechen und einiges über ihr Projekt erfahren

Gameplay

Es handelt sich hier um ein Singleplayer-Game mit einer offenen Welt. Wir spielen aus der Ego Perspektive und in dem SciFi Setting dreht sich alles um Erkundung, Überleben und das Lösen von Rätseln. Auch wenn es sich überwiegend um einen Survival-Titel handelt, soll das fertige Spiel alle denkbaren Spielarten ermöglichen. Wer lieber einen Shooter möchte, kann sich also auch voll und ganz auf den Kampf konzentrieren. Erscheinen soll das fertige Spiel für alle gängigen Konsolen und PC. Der Early Access soll noch im Jahr 2025 starten.

Bei unserer Spielsession gab es noch kein Fadenkreuz, dies wird in einem späteren Schritt aber optional implementiert. Das User-Interface war schon jetzt auf Wunsch deaktivierbar, wenn man es etwas immersiver wollte. Eines der Kernelemente ist das physikbasierte Gameplay, das in vielen Bereichen eine Rolle spielt. Nicht nur beim Bau, sondern auch bei den Rätseln. Generell können wir auch alles aufheben, was uns in diesem Spiel in die Finger kommt.