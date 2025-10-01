Werbung

Erst im Januar 2025 haben wir Indiana Jones & der große Kreis angespielt. Das erste Spiel rund um den Schlapphutträger seit 15 Jahren konnte uns durchaus überzeugen. Jetzt gibt es ein DLC, das wir ebenfalls ausprobiert haben.

Abgesehen von einigen Bugs punktete im Test vor allem das Indy-Feeling, das von dem Spiel vermittelt wurde. Mit unserer Begeisterung waren wir nicht allein und so ist es wenig verwunderlich, dass nun ein DLC erschienen ist, der die Story um eine neue Geschichte erweitert. Wir haben uns Der Orden der Riesen heruntergeladen und es mit unserem abgeschlossenen Spielstand auf der Xbox durchgespielt.

Einstieg ins DLC

Auch wenn wir im Hauptmenü einen eigenen Eintrag zu Der Orden der Riesen haben, zeigt ein Klick darauf nur eine Anleitung, wie wir zu den neuen Inhalten des DLCs gelangen. Dazu müssen wir Pater Ricci am Beichtbrunnen im Vatikan besuchen. Zudem muss die Feldforschung Ein Rätsel nimmt seinen Anfang gestartet werden.

Somit kann das DLC beinahe zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Story gestartet werden. Voraussetzung ist lediglich, dass wir bereits den Vatikan erreicht haben, was sehr früh in der Geschichte geschieht. Bei unserem Spielstand haben wir das Spiel bereits beendet und konnten über das Reisemenü zurück nach Rom reisen. Auch die Quest wurde automatisch ausgewählt, da wir alle anderen schon erledigt haben.