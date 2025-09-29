Werbung

TRYX hat nachgelegt: Die Panorama SE ARGB 360 bietet weiterhin ein gewölbtes Display 2K-Display, das nun in drei 90-Grad-Schritten gedreht montiert werden und zeigt sich zudem optisch eleganter. Vor allem aber wird sie günstiger.

Zu Jahresbeginn haben wir mit der TRYX Panorama ARGB 360 eine besondere AiO-Kühlung getestet: Denn TRYX verbaut bei ihr ein L-förmiges AMOLED-Display, das oberhalb der Pumpe sitzt. Die Ausrichtung des Displays ist bei diesem Modell zumindest im Verhältnis zur Kühler-Pumpeneinheit fix. Bei der Panorama SE ARGB 360 sorgt TRYX für mehr Flexibilität, indem das Display in drei 90-Grad-Schritten gedreht montieren werden kann. Dabei wird eine einfache Steckmontage genutzt. Die Displaydiagonale liegt bei stattlichen 6,67 Zoll. Mit der flexiblen Displaymontage geht auch eine deutlich luftigere Gestaltung einher. Während das magnetisch haftende Display und die Kühler-Pumpeneinheit bei der ersten Generation optisch noch einen wuchtigen Block bilden, wirkt die luftiger gestaltete Panorama SE ARGB 360 eleganter. Dafür fällt allerdings der VRM-Lüfter weg.

Bei der Pumpe wechselt TRYX von einer Asetek Gen8 V2 auf eine Asetek Adela. Damit geht eine Verengung des Drehzahlbereichs auf 2.800 - 3.600 U/min (beim Vorgänger: 800 - 3.600 U/min) einher. Die A-RGB-Lüfter sollen hingegen unverändert im Drehzahlbereich von 500 - 1.850 U/min (± 10 %) arbeiten. TRYX bietet die Panorama SE mit 240- und 360-mm-Radiator in und schwarzen und weißen Farbvarianten an. Wir haben zum Test eine weiße Panorama SE ARGB 360 erhalten.

Die Panorama ARGB 360 White kostet aktuell aber rund 380 Euro. Die neuere Panorama SE ARGB 360 wird hingegen ab rund 300 Euro gelistet und ist damit immerhin 80 Euro günstiger. Trotzdem gehört sie natürlich zu den teureren 360-mm-AiO-Kühlungen.

Ausgeliefert wird die AiO-Kühlung mit einer Faltanleitung, dem Montagematerial für AMD und Intel, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einem Adapterkabel für die Lüfter.