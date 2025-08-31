Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir testeten pünktlich zum Markt start nicht nur das Corsair Xeneon Edge oder fühlten der ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 Arcticstorm AIO auf den Zahn, sondern spielten auch Mafia - The Old Country an. Weiterhin standen die neuen Ryzen-Threadripper-9000-CPUs von AMD, das FSP M580 Plus und die Synology DiskStation DS925 Plus auf dem Prüfstand. Im Rahmen der Gamescom spielten wir außerdem Anno 117 an, schauten uns vier neue Spiele bei NVIDIA an und statteten Microsoft einen Besuch ab. Zu guter Letzt unterzogen wir dem ASUS ExpertBook P3 einen Office-Test.

Freitag, 22.08.2025: Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 Arcticstorm AIO im Test

Seit mehr als einem halben Jahr ist die GeForce RTX 5090 nun schon am Markt und wird auch in den kommenden Monaten des Topmodell bleiben. ZOTAC GAMING stellt mit der GeForce RTX 5090 Arcticstorm AIO nun ein High-End-Modell mit AiO-Kühlung vor, welches wir uns genauer angeschaut haben. Neben der Leistung und vor allem den Temperaturen und der Lautstärke hat die Karte auch optisch so einiges zu bieten. Auch dazu im Rahmen des Tests gleich mehr... [weiterlesen]

Samstag, 23.08.2025: Mafia - The Old Country angespielt

Kurz vor der diesjährigen gamescom ist Mafia: The Old Country erschienen. Das Spiel wurde letztes Jahr bei der Opening Night Live mit einem Trailer vorgestellt. Am 8. August 2025 folgte nun der Release... [weiterlesen]

Montag, 25.08.2025: Synology DiskStation DS925 Plus im Test

Mit der DiskStation DS925+ bietet Synology den lang erwarteten Nachfolger der beliebten DiskStation DS923+ an. Besonders einen in der Vergangenheit zu Recht kritisierten Punkt adressiert der Hersteller nun: Statt der bisherigen Gigabit-Ports verfügt das neue Modell über zwei moderne 2,5-Gigabit-Ports, was für deutlich mehr Netzwerkleistung sorgt. Wie sich das Modelljahr 2025 schlägt, klären wir im heutigen Test... [weiterlesen]

Dienstag, 26.05.2025: Corsair Xeneon Edge 14.5” LCD Touchscreen im Test

Zusatzdisplays sind oft klein und von eingeschränktem Nutzen. Corsairs Xeneon Edge 14.5” LCD Touchscreen hingegen spart nicht mit Displayfläche, kann auf unterschiedliche Weise montiert oder aufgestellt werden und lässt sich per Touch bedienen. Ist es damit das ideale Zweitdisplay... [weiterlesen]

Mittwoch, 27.08.2025: Gleich vier AAA-Spiele angeschaut

Noch vor dem Start der diesjährigen gamescom wurden wir von NVIDIA am vergangenen Dienstag vor der Opening Night Live zu einem besonderen Event eingeladen. In der Eventlocation Im Hafen 12 in Köln direkt am Rhein durften wir exklusiv einen Blick auf kommende Spiele werfen und diese auf der neuesten Hardware von NVIDIA anspielen... [weiterlesen]

Mittwoch, 27.05.2025: Die neuen Ryzen-Threadripper-9000-CPUs von AMD im Test

Auf die Vorstellung der neuen Ryzen-Threadripper-9000-Prozessoren mit den aktuellen Zen-5-Kernen folgt heute unser Test der beiden Modelle mit 32 und 64 Kernen. Nicht anschauen werden wir uns die Pro-Modelle für den Workstation-Markt. Nominell sind die heute von uns getesteten Modellen Ryzen Threadripper 9970X mit 32 Kernen und Ryzen Threadripper 9980X mit 64 Kernen dem HEDT-Segment zuzuordnen, doch dieses gibt es im eigentlichen Sinne nicht mehr. Was die Plattform zu bieten hat wird Bestandteil dieses Tests sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.08.2025: Anno 117 auf der gamescom

Noch bevor im September eine Demoversion für Anno 117: Pax Romana erscheint, hatten Besucher der gamescom die Gelegenheit, das kommende Aufbauspiel aus dem Hause Ubisoft anzuspielen. Auch wir haben uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und bei unserem Messebesuch als allererstes am Mittwochmorgen die entsprechende Anspielstation angesteuert... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.08.2025: FSP M580 Plus im Test

Ein Showgehäuse und auffällige Lüfter in Kombination - das möchte mit dem M580 Plus bieten. Das ATX-Gehäuse zeigt sich mit einer gewölbten Panoramaglasfläche. Dazu fallen aber auch die vier vormontierten Lüfter mit Infinity-Mirror-Effekt und integrierter Drehzahlanzeige auf... [weiterlesen]

Freitag, 29.08.2025: Der Stand von Microsoft Xbox

Die gamescom 2025 ist zu Ende - und wir haben noch einen Rückblick auf dem Microsoft-Stand. Mehr als 357.000 Besucher waren vor Ort, um sich die Neuheiten der Spielemesse anzusehen oder an Events mit ihren Lieblings-Influencern teilzunehmen. Einen der größten Stände auf der Messe hatte sich auch in diesem Jahr wieder Microsoft, beziehungsweise Xbox gesichert... [weiterlesen]

Freitag, 29.08.2025: ASUS ExpertBook P3 im Test

Das ASUS ExpertBook P3 (P3405) will ein preislich attraktives, aber auch gut ausgestattetes und vor allem leistungsfähiges Alltagsgerät für das Business-Umfeld sein. Für knapp unter 1.000 Euro bietet der 14-Zöller mit einem Core-i7-Prozessor, 16 GB an Arbeitsspeicher und einer 512-GB-SSD das Wesentliche, kann jedoch mit Fingerabdruck-Sensor, modernen Schnittstellen und einem FullHD+-Panel punkten. Wir haben dem Gerät ausführlich auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]