Ubisoft gewährt im September ein kurzen Blick in die Antike und wird den neusten Teil der Anno-Serie, Anno 117: Pax Romana, zwei Wochen lang als Demo-Version für alle PC-Spieler zur Verfügung stellen. So können diese das Spiel selbst ausprobieren, bevor dann der große Startschuss im November folgt. Die Probefassung ist vom 2. bis 16. September 2025 kostenfrei zugänglich und erfordert keine Anmeldung. Der Download ist über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect möglich. Spieler, die ausschließlich auf eine Konsole zurückgreifen, schauen allerdings in die Röhre und bekommen nicht die Möglichkeit den Titel auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X|S im Vorfeld auszuprobieren.

Die Demo selbst wird allerdings bewusst klare Grenzen aufweisen und ist eher darauf ausgelegt, schnell unterschiedliche Ansätze zu testen. Jede Sitzung endet nach 60 Minuten, lässt sich aber beliebig oft neu starten. So entsteht ein Rhythmus aus Experimentieren und Verwerfen, der verschiedene Startbedingungen, Baufolgen und Wirtschaftswege unmittelbar vergleichbar machen soll.

Beim Einstieg legt der Spieler den Grundstein entweder im römischen Latium oder im keltisch geprägten Albion. Beide Regionen bringen eigene Produktionsketten und Prioritäten mit: römische Effizienz und Infrastruktur auf der einen Seite, keltische Alternativen mit anderen Rohstoffpfaden auf der anderen. In Albion wirken Sümpfe spürbar in die Planung hinein und zwingen zu angepassten Siedlungslayouts. Ein erster Blick auf den Forschungsbaum deutet zudem an, wie stark Fortschritt künftig Entscheidungen und Spezialisierungen prägt.

Warum Ubisoft den Spielern auf den Konsolen die Möglichkeit des kostenlosen Ausprobierens vorenthält bleibt ungeklärt. Diese kommen dann erst mit der Vollversion des Spiels am 13. November 2025 für alle Plattformen in den Genuss des neusten Anno-Spiels. Auf dem PC erscheint Anno 117 sowohl bei Ubisoft Connect als auch im Epic Games Store und auf Steam.