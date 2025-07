Werbung

In wenigen Wochen startet die diesjährige gamescom. Die Spielemesse findet vom 20. bis 24. August 2025 in Köln statt. Vor Ort werden Spielehersteller aus aller Welt ihre kommenden Titel präsentieren. Nach und nach stellen die großen Publisher nun ihr Programm vor. Nach Blizzard und Nintendo hat nun auch Microsoft gezeigt, was die Fans erwarten soll.

Laut der Pressemitteilung von Xbox möchte man in diesem Jahr über 20 spielbare Titel zeigen. Hinzu kommt mindestens ein sogenanntes Theatererlebnis. Vor Ort wird es auch eine Live-Übertragung des gamescom Broadcast am 20. und 21. August geben. Am Stand soll es jedoch nicht nur Spiele aus dem Hause Microsoft geben. Auch Drittanbieter, die für das Game Pass Programm vorgesehen sind, stellen aus. Darunter auch das lange erwartete Hollow Knight: Silksong. Das Spiel kann als Demo am Stand für PC oder den ROG Xbox Ally X angespielt werden. Die Spiele sind auf 120 Anspielstationen verteilt. Dazwischen gibt es verschiedene Fotomöglichkeiten und andere Aktivitäten.

Um den Indiana Jones DLC The Order of Giants zu feiern, wird es am Stand ein Minispiel geben. Spieler, die ein Puzzle rund um eine mumifizierte Katze finden und zusammensetzen, können täglich am Stand Preise gewinnen. Neben dem spielbaren Hollow Knight: Silksong ist auch The Outer Worlds 2 eines der Highlights der am Stand vertretenen Spiele. Dieses kann allerdings nicht angespielt werden. Hierbei handelt es sich um die bereits erwähnte Theatervorstellung. Angespielt werden kann wiederum Borderlands 4. Sogar EA Sports FC 26 ist im Xbox Bereich vertreten. Für Indie- und Horrorfans warten Cronos: the New Dawn und Mistfall Hunter.

Call of Duty Black Ops 7 ist nach derzeitigen Informationen zwar nicht am Xbox-Stand direkt vertreten, wird aber während der Opening Night Live am 19. August enthüllt. Blizzards World of Warcraft Stand, der mittlerweile auch zu Microsoft gehört, befindet sich in einer anderen Halle und zeigt erste Eindrücke des kommenden WoW Addons Midnight. Fans finden den Stand in Halle 8. Der eigentliche Xbox/Microsoft Stand befindet sich in Halle 7.