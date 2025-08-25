News
TEST
#Synology #DiskStation-DS925-Plus #Test #NAS

Synology DiskStation DS925 Plus im Test

Das kann das 2025er Modell

Portrait des Authors


Seite 1: Synology DiskStation DS925 Plus im Test: Das kann das 2025er Modell
Seite 1: Synology DiskStation DS925 Plus im Test: Das kann das 2025er Modell Seite 2: Äußeres und Laufwerkseinschübe Seite 3: Innerer Aufbau Seite 4: Die Ersteinrichtung Seite 5: Die Software - Limitierungen bei den Datenträgern Seite 6: Benchmarks: Das Testsystem Seite 7: Benchmarks Seite 8: Fazit
5

Mit der DiskStation DS925+ bietet Synology den lang erwarteten Nachfolger der beliebten DiskStation DS923+ an. Besonders einen in der Vergangenheit zu Recht kritisierten Punkt adressiert der Hersteller nun: Statt der bisherigen Gigabit-Ports verfügt das neue Modell über zwei moderne 2,5-Gigabit-Ports, was für deutlich mehr Netzwerkleistung sorgt. Wie sich das Modelljahr 2025 schlägt, klären wir im heutigen Test. 

Die Synology DiskStation DS925+ ist ein kompaktes 4-Bay-NAS (Network Attached Storage), welches nicht nur einfach als zentraler Speicherort für Dateien, Fotos und Videos dient, sondern durch die Zugehörigkeit in der Plus-Serie auch mit einer reichhaltigen Ausstattung daherkommt. So soll die Plus-Serie für leistungsintensivere Aufgaben, professionellere Nutzung, kleine bis mittelständische Unternehmen und alle, die mehr Flexibilität und Zukunftssicherheit haben wollen, geeignet sein.

Dies zeigt sich auch in der Ausstattung der DiskStation DS925+. So ist das NAS mit einem AMD Ryzen V1500B als Prozessor ausgestattet, welcher 4 Kerne bietet, die mit 2,2 GHz arbeiten, 4 GB ECC-Arbeitsspeicher und das Hauptmerkmal die beiden 2,5-GbE-Schnittstellen. 

Im Vergleich zum Vorgänger-NAS der DiskStation DS923+ wurde äußerlich nicht viel verändert. Die größten Veränderungen betreffen den Prozessor, welcher nun 4 Kerne mit geringerem Takt hat und die Rückseite mit ihren Erweiterungsmöglichkeiten beziehungsweise neuen Anschlüssen. So wurde der Netzwerkupgrade-Steckplatz komplett gestrichen und der bisher verwendete eSATA-Anschluss für die Erweiterungseinheit auf einen USB-C-Anschluss geändert. 

Die Technischen Daten in der Übersicht
HerstellerSynology
ModelDiskStation DS925+
ProzessorAMD Ryzen V1500B
RAM4 GB DDR4 ECC SODIMM (erweiterbar auf 32 GB)
Speichervier SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD
zwei M.2 2280 NVMe SSD
AnschlüsseHinten: 2x 2,5GbE RJ-45-Ports, 1x USB 3.2 Gen 1, Erweiterungsanschluss
Vorne: 1x USB 3.2 Gen 1
Maße (HxBxT)166 mm x 199 mm x 223 mm
Gewicht2,26 kg kg
BesonderheitenGarantieerweiterung auf 5 Jahre
Herstellergarantie3 Jahre
Preisca. 575 Euro

Die Synology DiskStation DS925+ bietet zu einem aktuellen Straßenpreis von rund 575 Euro den AMD Ryzen V1500B Quad-Core-Prozessor mit 2,2 GHz Takt, 4 GB an DDR4-ECC-Arbeitsspeicher, vier SATA3-6Gb/s-Schnittstellen für 3,5-Zoll-/2,5-Zoll-HDD/SSD als Massenspeicher und zwei M.2-2280-NVMe-Schnittstellen als SSD-Cache.

Für die Konnektivität dienen zwei USB 3.2 Gen 1 und zwei 2,5GbE RJ-45-Ports.

