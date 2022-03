KW11 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten das Huawei MateBook E 2022 und aktualisierten die Mainboard-Kaufempfehlung, prüften aber auch das ASUS TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4, das Ssupd Meshlicious, das Hyte Y60 und das NZXT Lift sowie das NZXT Function auf Herz und Nieren. Aber auch die Kingston FURY RENEGADE und der MSI Optix MEG381CQR Plus standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 11. März 2022: Huawei MateBook E im Test: Gutes, aber teures 2-in-1 mit wenigen Anschlüssen

Wenige Tage nach der Vorstellung und kurz vor dem offiziellen Marktstart hat sich das Huawei MateBook E in der Hardwareluxx-Redaktion für einen Test eingefunden. Es ist das erste 2-in-1-Gerät des Herstellers, das mit einem 12,6 Zoll großen OLED-Bildschirm samt Tiger-Lake-CPU und einem vollwertigen Windows 11 ausgerüstet ist. Wie sich das Modell mit Intel Core i5, 16 GB RAM und 512 GB fassender PCIe-SSD im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Artikel. Wir haben das rund 1.200 Euro teure Detachable pünktlich zum Marktstart auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 11. März 2022: Mainboard-Kaufberatung: Diese Intel-(E-)ATX-Platinen sind empfehlenswert

Bei der Vielzahl an verschiedenen Mainboards kann gerade der Einsteiger ganz schnell die Übersicht verlieren und weiß nicht, welche Grundlage schlussendlich die Richtige ist. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, entsprechende Empfehlungen aus bereits getesteten Platinen auszusprechen. Im Frühjahr 2022 werden ausschließlich die LGA1700-Mainboards berücksichtigt... [weiterlesen]

Sonntag, 13. März 2022: Überfüllte Server & Verkaufsstopp: Final Fantasy XIV angespielt

Anfang des Jahres sah sich Square Enix gezwungen, einen Verkaufsstopp für das Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) Final Fantasy XIV zu verhängen. Der Ansturm war so groß, dass die Server von FF14 an ihre Grenzen kamen und Spieler teilweise mehrere Stunden in der Warteschlange festsaßen, um dem Spiel beizutreten. Ob der Titel dem Hype gerecht wird und es sich auch als blutiger Anfänger lohnt, in die Welt von Final Fantasy 14 abzutauchen, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Sonntag, 13. März 2022: Es muss nicht immer High-End sein: ASUS TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 im Test

Mit der TUF-Gaming-Mainboardserie ermöglicht Hersteller ASUS den Gaming-Einstieg. In der jungen Vergangenheit richteten wir unsere Blicke bereits auf das TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 (Hardwareluxx-Test), das vom Anschaffungspreis abgesehen gut abgeschnitten hat. Das TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 ist erschwinglicher, ermöglicht keine CPU-Übertaktung, könnte für viele Um- und Aufrüster aber dennoch ganz interessant sein... [weiterlesen]

Montag, 14. März 2022: Ssupd Meshlicious im Test: Luftiger geht kaum

Bei besonders kompakten Mini-ITX-Gehäusen ist die Kühlung der Komponenten eine Herausforderung. Das gilt umso mehr, wenn ein leistungsstarkes High-End-System zusammengestellt werden soll. Das platzsparende Ssupd Meshlicious soll dafür mit seinem sehr luftigen Aufbau eine Lösung bieten... [weiterlesen]

Dienstag, 15. März 2022: Hyte Y60 im Test: Dreiteiliges Panorama-Design für maximalen Showeffekt

Das Hyte Y60 ist das erste Gehäuse von Hyte, das wir testen - und gleich ein richtiger Hingucker. Mit seinem dreiteiligen Panorama-Design kann es verbaute Hardware bestens in Szene setzen. Und dank des mitgelieferten Riserkabels zeigt sich dabei selbst die Grafikkarte in ganzer Schönheit. Doch überzeugt der Gehäuseneuling auch funktional... [weiterlesen]



Dienstag, 15. März 2022: NZXT Lift im Test: Premiere mit Maus-Leichtgewicht

Mit der Lift bringt NZXT seine erste Gaming-Maus auf den Markt. Sie soll als leichtes Modell mit PixArt PMW-3389 und Omron-Switches überzeugen und gleichzeitig auch die ersten NZXT-Tastaturen aus der Functionfamilie ergänzen... [weiterlesen]

Dienstag, 15. März 2022: NZXT Function im Test: Modulare und mechanische Tastaturenfamilie

NZXT geht unter die Tastatur-Anbieter. Mit der Function bringt man nicht einfach nur ein einzelnes Modell, sondern gleich eine Tastaturfamilie, bestehend aus einem Modell mit vollem Layout, einem TKL- und einem Mini-TKL-Modell. Neben den Retailversionen wird es zudem sogar Custommodelle geben. Wir haben für einen Doppeltest sowohl ein Full-Size-Retailmodell als auch ein individuell gestaltetes TKL-Custommodell ohne Ziffernblock erhalten... [weiterlesen]

Mittwoch, 16. März 2022: Kingston FURY RENEGADE: Leistungsstarke SSD für Spieler [Anzeige]

Lange Ladezeiten und störende Ruckler beim Nachladen von Texturen gehören sicherlich zu den nervigsten Momenten eines Gamers. Daher ist es empfehlenswert, die Installation besonders von aufwendigen Blockbuster-Titeln auf möglichst schnellen NVMe-SSDs durchzuführen. Bei Lese-Transferraten von bis zu 7.300 MB/s bietet Kingston mit der FURY RENEGADE eine der aktuell schnellsten Massenspeicher speziell für Spieler an... [weiterlesen]

Mittwoch, 16. März 2022: Modding-Contest 2021: Das sind die finalen Bilder

In den letzten vier Monaten haben die fünf Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests fleißig gefeilt, gehobelt, lackiert und ihrem MSI-Gehäuse ein komplett neues Äußeres verpasst. Herausgekommen sind am Ende richtig schicke Mods, die unterschiedlicher gar nicht hätten sein könnten. Vom schlichten Edel-Look über eine Holzfassade bis hin zu vermeintlich alten Rostlauben bekannter Videospiele ist in diesem Jahr alles dabei... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. März 2022: MSI Optix MEG381CQR Plus im Test: Teurer Gamer mit Human Machine Interface

Der 38 Zoll große MSI Optix MEG381CQR Plus will neben einer erstklassigen Immersion eine hochwertige Ausstattung bieten und damit um die Gunst der Käufer buhlen. So gibt es neben einer Wiederholfrequenz von bis zu 175 Hz auch G-Sync Ultimate, während das Human Machine Interface mit seinem zusätzlichen Display den Bedienkomfort deutlich steigern soll. Wie gut das klappt und was das XL-Gaming-Display sonst noch so alles auf dem Kasten hat, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. März 2022: Kompakt und schnell, aber zu teuer: ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC im Test

Die GeForce RTX 3050 ist auf Seiten der aktuellen RTX-Serie von NVIDIA das günstigste Modell und im Vergleich zur Radeon RX 6700 XT ist sie auch die bessere Wahl – wenngleich auch etwas teurer. Mit der ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC schauen wir uns heute ein Einstiegsmodell an, welches es zumindest auf dem Papier sein sollte... [weiterlesen]

Freitag, 18. März 2022: ASUS ROG Ryujin II 360 im Test: 3,5-Zoll-LCD und Noctua-Lüfter

Die ASUS ROG Ryujin II 360 ist eine der extremsten AiO-Kühlungen am Markt. So bietet sie ein großes 3,5-Zoll-LCD, das Systeminformationen, individuelle Bilder und Animationen anzeigen kann und wird mit hochwertigen Noctua-Lüftern ausgeliefert. Eine Asetek-Pumpe der siebten Generation soll für hohe Leistung und eine geringe Lautstärke sorgen. Aber ist die beachtliche Ausstattung auch den stattlichen Preis von 330 Euro wert... [weiterlesen]