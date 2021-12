Seite 1: ASUS TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 im Test: teuer und effizient

Wer sich für Intels 12. Core-Generation entscheidet, hat die Qual der Wahl, ob es als Unterbau ein LGA1700-Mainboard mit DDR4- oder DDR5-Speicherbänken wird. Eine Kombination aus beiden Standards gibt es nicht. Nachdem wir bereits drei Z690-Mainboards mit DDR5-Support getestet haben, folgt mit dem ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 nun das erste LGA1700-Mainboard mit DDR4-Slots.

Gerade aufgrund der schlechten Verfügbarkeit bzw. dem sehr hohen Preis des DDR5-RAMs, denken nicht wenige Interessenten über ein ein LGA1700-Mainboard mit DDR4- statt DDR5-Speicherbänken nach. So könnte auch bestehender Arbeitsspeicher weiterhin genutzt werden. Aus diesem Grund haben die Mainboard-Hersteller auch einige Varianten mit dem älteren DRAM-Standard in ihr Sortiment aufgenommen. So bietet ASUS beispielsweise das Z690-Plus WiFi D4 aus der TUF-Gaming-Serie für den Einstieg an, das eine runde Ausstattung erhalten hat und den meisten Anwendern bereits ausreichen sollte. Kleiner Hinweis an dieser Stelle: ASUS bietet zwei LGA1700-TUF-Gaming-Z690-Mainboards an, die ausschließlich mit DDR4-Steckplätzen ausgestattet wurden. Neben dem heutigen Testkandidaten gibt es auch eine Non-WiFi-Variante.

An der Grundfarbgebung hat sich bei den neuen TUF-Gaming-Ablegern nichts geändert. Das PCB im ATX-Format ist weiterhin in schwarz und grau gehalten. Hinzu kommen die typischen, gelben Farbakzente. Auf dem ersten Blick hinterlassen auch die VRM-Kühlkörper einen guten Eindruck, doch darauf gehen wir später noch genauer ein.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (Core i5/7/9-12000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/MOSFETs 17 Phasen (14+2+1)

14x Vishay SiC659 (VCore, 80A)

1x Vishay SiC659 (GT, 80A)

2x Onsemi NTMFS4C06B (AUX, 69A)

2x Onsemi NTMFS4C10B (AUX, 46A) Preis

ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4: ab 307 Euro

ASUS TUF Gaming Z690-Plus D4: ab 292 Euro Webseite ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4

ASUS TUF Gaming Z690-Plus D4

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z690

1x PCIe 3.0 x4 über Intel Z690

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/SATA 6 GBit/s über Intel Z690 USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 7x USB 3.2 Gen1 (5x extern, 2x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4 Output

1x HDMI 2.1 Output WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 (nur bei der WiFi-Version!) Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1200 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: PCH, rechte Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD

TUF-Zertifikat

diverse TUF-Gaming-Sticker

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne (nur bei der WiFi-Version!)

zwei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben

zwei M.2-Abstandshalter aus Gummi

Die Beigaben fallen jedenfalls sehr übersichtlich aus. Das Handbuch und die Support-DVD sind nahezu verpflichtend, wobei wir wie bei den aktuellen MSI-Mainboards gerne einen USB-Stick sehen würden. Das obligatorische TUF-Zertifikat und unterschiedliche TUF-Gaming-Sticker sind ebenfalls dabei. Ergänzend liegen jedoch außerdem zwei SATA-Kabel sowie zwei M.2-Abstandshalter inklusive Schrauben und zwei M.2-Gummi-Abstandshalter mit im Karton. Wer sich für die WiFi-Variante entscheidet, bekommt natürlich auch eine WLAN-Antenne dazu.