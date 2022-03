Seite 1: Ssupd Meshlicious im Test: Luftiger geht kaum

Bei besonders kompakten Mini-ITX-Gehäusen ist die Kühlung der Komponenten eine Herausforderung. Das gilt umso mehr, wenn ein leistungsstarkes High-End-System zusammengestellt werden soll. Das platzsparende Ssupd Meshlicious soll dafür mit seinem sehr luftigen Aufbau eine Lösung bieten.

Das Meshlicious ist aktuell das einzige Gehäuse, das Ssupd anbietet - und alle weiteren Produkte des Unternehmens sind Zubehörteile für dieses eine Modell. Doch wer steckt eigentlich hinter dieser Marke mit dem rätselhaften Namen? Laut Caseking ist Ssupd eine Lian Li-Schwester - und dürfte entsprechende Erfahrung mitbringen. Der Markenname Ssupd soll sich als die Abkürzung für Sunny Side Up Design erklären lassen.

Auf welches grundlegende Design Ssupd beim Meshlicious setzt, lässt sich schon aus dem Produktnamen ableiten. Die Gehäuseseiten bestehen aus Mesh, Mesh und noch mehr Mesh. Das luftige Lochgitter soll die Kühlung der Komponenten erleichtern. Dazu können hinter der Front entweder zwei 120-/140-mm-Lüfter oder auch ein 240-/280-mm-Radiator montiert werden. Das Mini-ITX-Gehäuse soll zwar genug Platz für eine High-End-Grafikkarte bieten, dank seiner vertikalen Ausrichtung aber nur wenig Stellfläche benötigen.

Im Handel gibt es das Meshlicious in verschiedenen Varianten. So haben Käufer die Wahl zwischen schwarzer und weißer Lackierung, PCIe-3.0- oder PCIe-4.0-Riserkabel und Varianten mit Mesh- oder Glasseitenteil. Wir haben ein weißes Meshlicious Full Mesh PCIE 4.0 Edition erhalten, also die Variante mit Meshseitenteilen und PCIe-4.0-Riserkabel. Sie wird von Caseking aktuell für 149,90 Euro angeboten.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:

Zum Zubehör gehören nicht nur Anleitung, Montagematerial und schwarze Kabelbinder, sondern auch einige Besondheiten wie eine aufklebbare Gummistütze für das Netzteil, ein HDMI-Kabel mit gewinkeltem Anschluss, ein Abstandshalter und eine Laufwerkhalterung.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: