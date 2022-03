Modding-Contest 2021: Das sind die finalen Bilder

In den letzten vier Monaten haben die fünf Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests fleißig gefeilt, gehobelt, lackiert und ihrem MSI-Gehäuse ein komplett neues Äußeres verpasst. Herausgekommen sind am Ende richtig schicke Mods, die unterschiedlicher gar nicht hätten sein könnten. Vom schlichten Edel-Look über eine Holzfassade bis hin zu vermeintlich alten Rostlauben bekannter Videospiele ist in diesem Jahr alles dabei.

Die Teilnehmer kosteten die verlängerte Arbeitszeit gegenüber den Vorjahren richtig aus, um am Ende ihre ambitionierten Ideen mit hohem Aufwand in die Realität umzusetzen. Dabei gingen sie in ihren Worklogs auf das Feedback der Community ein, um den Projekten den letzten Schliff zu geben und weitere Tipps zu erhalten.

Bevor in ein paar Tagen die Jury den Gewinner küren wird, stellen wir alle Projekte in diesem Beitrag noch einmal mit ihren finalen Bildern ausführlich vor.

Projekt „富士山“ - ivory2k14

"ivory2k14" widmete das Thema seines Projektes dem Land der Kirschblüte, speziell dem Fujisan, dem bekannten Berg Fuji in Japan. Das Grunddesign sieht eine weiß, schwarze Farbwahl vor, die mit einigen Grafiken, Symbolen und Schriftzeichen verziert wurde und beispielsweise Kirschblüten-Äste, eine rote Sonne oder eben den Mount Fuji zeigen. Der Modder setzt auf ein Open-Frame-Gehäuse, das mitsamt einer Custom-Loop versehen wurde. Natürlich finden sich die Farbakzente auch bei der Hardware wieder – allen voran bei der Grafikkarte. Alle Kabel wurden entsprechend gesleevet.

"Eternals“ - i2r

"i2r" hat sein Mod der Marvel-Reihe gewidmet und insgesamt einen sehr schlichten und edlen Look gewählt. Als Basis dient ein schwarzer Unterbau in Klavierlack-Optik, der mit einigen Gold-Ornamenten verziert wurde. Sie sollen an die Kraftlinien der kosmischen Energie erinnern und wurden teilweise aus Aludraht aufwendig angefertigt. Die Front wurde zunächst gelasert, dann angeschliffen, grundiert und schließlich lackiert. Im Inneren ist das Marvel-Logo mit glodenem Schriftzug zu finden, die gesamte Hardware wurde optisch angepasst. Der Kühler der Grafikkarte, der Wasserblock der CPU-Kühlung, die Kühlelemente des Mainboards und die Heatspreader der Speichermodule bis hin zu den gesleevten Kabeln sind in identischen Farbtönen gehalten und entsprechend überarbeitet worden.

"glory to mankind" - karta03

"karta03" hat für ein PC-Gehäuse ein eher ungewöhnliches Material gewählt und auf Holz zurückgegriffen – nur noch das Seitenteil und die Rückseite erinnern an das ursprüngliche MSI-Gehäuse, das im Rahmen des Contests zur Verfügung gestellt wurde. Die gesamte Konstruktion sitzt auf Messingfüßen, ein riesiger 1.080-mm-Radiator steckt in einem komplett eigenen Seitenteil hinter dem Hardware-Gehäuse und wurde komplett in Eigenregie angefertigt. Um die Schlichtheit auch im Inneren fortzusetzen, wurde die Stahlkonstruktion des eigentlichen Gehäuses mit Leder überzogen. "karta03" hat sich außerdem für ein Modding der Tastatur entschieden und diese ebenfalls dem Design der Spielreihe NieR von Square Enix angepasst. Diese ist nahezu ein kompletter Eigenbau.

"Abandoned reactor" - Pipoi

"Pipoi" hat aus seinem Gehäuse einen in die Jahre gekommenen, nuklearen Reaktor gebaut, der an einigen Stellen sogar bereits Leck schlägt. Das Seitenteil ziert natürlich ein Strahlenwarnzeichen, das ausgeschnitten und mit gelben Acrylglaselementen hinterlegt und mittels UV-Licht beleuchtet wird. Im Inneren setzt der Modder bei der Wasserkühlung auf eine giftgrüne Kühlflüssigkeit, die Kühlelemente von Mainboard und Grafikkarte verfügen über einen rostigen Look, der teilweise Gift-Logos zur Abschreckung zeigt. Der Ausgleichsbehälter kann automatisch aus dem Gehäusedeckel gefahren werden, in der Front sitzt in einem lackierten Rohr ein Nebler, der für den entsprechenden Effekt sorgt.

"Fallout Bullet Time" - MudzieModz

Dem Gaming-Setting verschrieben hat sich auch der User "mudziemodz", der sein Projekt seinem Lieblingsspiel Fallout 4 gewidmet hat. So ist es nicht verwunderlich, dass die äußere Optik eine rostfarbene Farbgestaltung aufweist und einige Design-Elemente des Spiels zeigt. Dazu zählen ein Baseballschläger, das Fallout-Logo im Boden und natürlich die beleuchtete Nuka-Cola-Quantum-Flasche an der Front. Sie soll an die V.A.T.S-Technik erinnern, die es im Spiel erlaubt, die Zeit abzubremsen, um besser zielen zu können. Die Flasche wird als eine Art Patronen-Kugel durch das Gehäuse geschossen und tritt an der Front wieder explosionsartig nach Außen. Auf dem Deckel befindet sich der Radiator, der mit drei Ausgleichsbehältern an einen Atom-Reaktor erinnern soll und dessen Flüssigkeit natürlich giftgrün erstrahlt.

In den kommenden Tagen wird sich unsere Jury zusammensetzen und die in diesem Jahr besonders schwere Wahl des Gewinners treffen müssen. Sie wählt nach dem Regelwerk der DCMM den Hauptgewinner. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon einmal für die unkomplizierte Zusammenarbeit mit MSI und den zahlreichen weiteren Sponsoren, die diesen Contest erst möglich gemacht haben. Auch den fleißigen Bastlern gebührt schon jetzt ein dickes Danke! Wir wagen zu sagen, dass die Ausbeute bis jetzt die beste ist! Dankeschön!!

Zu den Worklogs

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 31. Oktober 2021 20:00 Uhr

Start am 15. November 2021

Ende der Bearbeitungszeit ist am 13. März 2022, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 04. April 2022, 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen: