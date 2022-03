Seite 1: Huawei MateBook E im Test: Gutes, aber teures 2-in-1 mit wenigen Anschlüssen

Wenige Tage nach der Vorstellung und kurz vor dem offiziellen Marktstart hat sich das Huawei MateBook E in der Hardwareluxx-Redaktion für einen Test eingefunden. Es ist das erste 2-in-1-Gerät des Herstellers, das mit einem 12,6 Zoll großen OLED-Bildschirm samt Tiger-Lake-CPU und einem vollwertigen Windows 11 ausgerüstet ist. Wie sich das Modell mit Intel Core i5, 16 GB RAM und 512 GB fassender PCIe-SSD im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Artikel. Wir haben das rund 1.200 Euro teure Detachable pünktlich zum Marktstart auf den Prüfstand gestellt.

Für Huawei ist das neue MateBook E, welches man erst vor wenigen Tagen im Rahmen des Mobile World Congress 2022 in Barcelona präsentierte, in vielen Belangen ein Novum. So ist es das erste 2-in-1-Detachable der Chinesen überhaupt, die bislang überwiegend mit klassischen Notebooks, Tablets und natürlich Smartphones auf sich aufmerksam machten. Obendrein ist es der erste Laptop des Herstellers mit einem OLED-Bildschirm.

Doch auf den zweiten Blick hat das Gerät viel mit den bisherigen MatePad-Tablets gemein. Die Hardware-Einheit hat die Optik der bisherigen Modelle übernommen, zu einem 2-in-1-Gerät wird das Modell erst über die Tastaturhülle, die jedoch im Lieferumfang enthalten ist. Erst über sie kann das Gerät als Notebook-Ersatz aufgestellt werden. Die Hardware steckt natürlich in der Tablet-Einheit. Hier ist je nach Ausstattungs-Variante wahlweise ein Core-i3- oder -i5-Prozessor auf Tiger-Lake-Basis verbaut, dem 8 oder 16 GB RAM und eine 128 bis 512 GB große PCIe-SSD zur Seite gestellt werden. In jedem Fall wird die Hardware aktiv gekühlt, anschlussseitig steht eine Thunderbolt-4-Schnittstelle bereit, die den 42 Wh starken Akku auflädt und den Anschluss von Peripherie oder zusätzlichen Speichergeräten möglich macht. Das OLED-Display bietet 12,6 Zoll in seiner Diagonalen und löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf.

Die Tablet-Einheit ist gerade einmal 7,99 mm dünn und bringt ein Gewicht von knapp über 700 g auf die Waage. Optional ist ein magnetischer Touchpen verfügbar. Je nach Ausstattung bezahlt man für das Huawei MateBook E 2022 ab dem 14. März 649 oder 1.199 Euro.

Für unseren Test versorgte uns Huawei mit der Core-i5-Version. Das Testgerät wird von einem Intel Core i5-1130G7 samt Intel-Iris-Xe-Grafik befeuert und verfügt über 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher sowie eine 512 GB große NVMe-SSD. Rund 1.200 Euro müssen dafür ab Marktstart auf den Ladentisch gelegt werden. Ob sich das rentiert, klärt unser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.