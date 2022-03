Seite 1: NZXT Function im Test: Modulare und mechanische Tastaturenfamilie

NZXT geht unter die Tastatur-Anbieter. Mit der Function bringt man nicht einfach nur ein einzelnes Modell, sondern gleich eine Tastaturfamilie, bestehend aus einem Modell mit vollem Layout, einem TKL- und einem Mini-TKL-Modell. Neben den Retailversionen wird es zudem sogar Custommodelle geben. Wir haben für einen Doppeltest sowohl ein Full-Size-Retailmodell als auch ein individuell gestaltetes TKL-Custommodell ohne Ziffernblock erhalten.

Laut NZXT selbst sollen sich die Function-Modelle Enthusiastenfeatures in den Mainstream bringen. Zu den Besonderheiten der Function-Serie gehört, dass alle Switches gesockelt und damit austauschbar sind. NZXT verbaut bei den Retailmodellen konsequent die linearen Gateron Red. Bei den Custommodellen soll hingegen eine ganze Palette an Gateron-Switches zur Auswahl stehen. Die untere Tastenzeile wird im Standard-Layout gestaltet und erlaubt so die Nutzung von alternativen Tastenkappen mit Kreuzaufnahme. Das USB-Kabel ist abnehmbar und kann so z.B. durch eines in anderer Farbe ersetzt werden. An der linken Seite der Function-Tastaturen stehen spezielle Gaming-Tasten und ein Drehregler für die Lautstärkeregelung zur Verfügung.

Alle Function-Modelle zeigen ein funktionales Design mit einer robusten Abdeckung aus Aluminium. Die Retailmodelle werden in Schwarz und in Weiß angeboten. Wir haben ein schwarzes Full-Size-Modell mit Ziffernblock zum Testen erhalten. Das Tenkeyless-Modell (TKL) spart den Ziffernblock ein. Noch kompakter ist das Mini-TKL-Modell. Es kann alle Tasten des TKL-Modells und zudem Tasten in Standardgröße bieten. Die Tasten rücken aber enger zusammen. Gegenüber dem TKL-Modell wird die Tastaturbreite so von 361,7 mm auf 338,5 mm reduziert. Anders als die größeren Modelle wird das Mini-TKL-Modell ohne magnetischer Handballenauflage ausgeliefert.

Für die Retailversion mit vollem Tastenfeld setzt NZXT eine UVP von 159,90 Euro an. Das TKL-Modell soll 149,90 Euro und das Mini-TKL-Modell 139,90 Euro kosten. Wir haben zusätzlich zur Retail-Function eine Function TKL mit zusätzlichem Anschlusskabel in Akzentfarben erhalten, die wir im Verlaufe des Tests ebenfalls vorstellen werden. Parallel zu den ersten eigenen Tastaturen bringt NZXT zudem eine erste eigene Maus auf den Markt. Diese NZXT Lift haben wir separat getestet.

Technische Details - NZXT Function (Retailvariante):



Switches: Gateron Red, lineare Switches

Betätigungskraft: 45 g

Tastenweg bis zur Auslösung: 2 mm

Lebensdauer: 50 Millionen Auslösungen

Key Rollover: N-Key und 6-Key-Rollover

Beleuchtung: A-RGB

Kabel: abnehmbar mit USB-Typ-C zur Tastatur, 2 m Länge

Highlights: austauschbare Switches, Custommodelle

Abmessungen: 442 x 127,8 x 40,3 mm

Gewicht: 910 g Tastatur, 307 g Handballenauflage

Preis: 159,90 Euro (UVP Full-Size-Modell, Retail)

Der Retail-Function im Vollformat legt NZXT einiges Zubehör bei. Dazu gehören das abnehmbare, textilummantelte Anschlusskabel, die gummierte und magnetische Handballenauflage, ein Werkzeug zum Entfernen der Tastenkappen, ein weiteres Werkzeug zum Herausziehen der Switches und ein Zettel mit Verweis auf die Online-Anleitung.