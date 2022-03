Huawei MateBook E: Produktiv-2-in-1 mit OLED-Display

Huawei hat den aktuell in Barcelona stattfindenden Mobile World Congress dazu genutzt, das neue MateBook E vorzustellen, ein 2-in-1-Notebook, das insbesondere auf das hybride Arbeiten zugeschnitten sein will und auf Windows 11 setzt. Bei Huaweis Neuzugang handelt es sich um ein 12,6-Zoll-Detachable, die ganze Technik steck also in der Tablet-Einheit.

Erstmals bei einem Notebook des Herstellers kommt ein OLED-Display zum Einsatz, das mit der 2,5k-Auflösung arbeitet und mit einer maximalen Helligkeit von 600 nits auch für den Außeneinsatz genügend Reserven bieten sollte. Aufgrund der Screen-to-Body-Ratio von 90 % soll eine möglichst kompakte Bauform erreicht werden.

Das Huawei MateBook E ist als erstes Gerät der Reihe mit dem M-Pencil (2. Generation) kompatibel. In Kombination mit dem neuen 2-in-1 sollen 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen realisiert werden, die Reaktionszeit wird mit 2 ms angegeben. So sollen Zeichnungen oder Notizen möglichst natürlich von der Hand gehen.

Das Tablet ist gerade einmal 7,99 mm dick und bringt ein Gewicht von 709 g auf die Waage. Dank der abgerundeten Kanten soll es selbst im Tablet-Modus angenehm in der Hand liegen. Im Inneren arbeitet ein Core-Prozessor der 11. Generation, für die Bilddarstellung zeichnet sich eine Iris-Xe-Grafikkarte verantwortlich. Diese können mit maximal 16 GB an RAM und einer 512 GB fassenden SSD kombiniert werden - es gibt aber auch kleinere Konfigurationen. Damit es keine Probleme mit der Kühlung gibt, sind alle Modelle mit einer aktiven Shark-Fin-Lüftung und einer achtstufigen Lüftersteuerung ausgestattet. Unterwegs sorgt ein 42-Wh-Akku für den nötigen Strom, das USB-C-Netzteil bietet 65 W.

Für eine störungsfreie Kommunikation sollen vier Mikrofone sorgen, die mit der Huawei-Soundlösung zusammenarbeiten. Diese besitzt Algorithmen zur Geräusch-Unterdrückung, was gerade bei Konferenz-Calls überzeugen soll.

Das Huawei Matebook E soll ab dem 14. März verfügbar sein. Eine Version mit i5-Prozessor, 16 GB RAM sowie 512 GB Speicher inklusive Keyboard besitzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.199 Euro. Die Variante mit i3-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB Speicher wird es für 649 Euro geben.