Seite 1: MSI Optix MEG381CQR Plus im Test: Teurer Gamer mit Human Machine Interface

Der 38 Zoll große MSI Optix MEG381CQR Plus will neben einer erstklassigen Immersion eine hochwertige Ausstattung bieten und damit um die Gunst der Käufer buhlen. So gibt es neben einer Wiederholfrequenz von bis zu 175 Hz auch G-Sync Ultimate, während das Human Machine Interface mit seinem zusätzlichen Display den Bedienkomfort deutlich steigern soll. Wie gut das klappt und was das XL-Gaming-Display sonst noch so alles auf dem Kasten hat, klären wir in unserem Test.

Die Immersions-Kings sind ganz klar die aktuellen 49-Zoll-Monitore mit ihrem überbreiten 32:9-Format. Nicht jeder wird allerdings mit einem so breiten Gerät glücklich, das durchaus gewöhnungsbedürftig ist. Wer dennoch über das etablierte 34-Zoll-Format hinaus möchte, der kann zu 38-Zöllern im 24:10-Format greifen. Der MSI Optix MEG381CQR Plus ist das aktuelle Top-Modell der Wide-Gaming-Geräte bei MSI und hat neben den bekannten Gaming-Features noch weitere Highlights im Programm.

Ganz grundlegend wird ein IPS-Panel verbaut, das die für die Diagonale übliche Auflösung von 3.840 x 1.600 Bildpunkten bietet. Eine Krümmung mit einem Radius von 2.300 mm soll sich positiv auf die Immersion auswirken. HDR-Features dürfen ebenfalls nicht fehlen. MSI setzt auf DisplayHDR 600 und integriert außerdem eine Dimming-Lösung.

Die maximale Wiederholfrequenz liegt bei 175 Hz, während die Reaktionszeit mit schnellen 1 ms angegeben wird. Mit G-Sync Ultimate ist die Top-Lösung der NVIDIA-Technik integriert, die über das gesamte Frequenz-Spektrum arbeitet.

Gleichzeitig bietet der Optix MEG381CQR Plus mehrere Ansätze, die so eher selten anzutreffen sind. Mit dem Hume Machine Interface – kurz: HMI – setzt MSI auf ein zusätzliches Bedienelement in Form eines OLEDs, kombiniert mit einem Drehrad. Zusätzlich gibt es Steelseries Gamesense, ein Leuchtband aus mehreren LED-Elementen, das individuell konfiguriert werden kann. Darüber hinaus integriert MSI seine bekannt umfangreiche Gaming-Ausstattung.

38-Zöller sind in der Regel ein gutes Stück teurer als die deutlich weiter verbreiteten Geräte mit einer Diagonalen von 34 Zoll. Da MSI den Optix MEG381CQR Plus zudem als Top-Produkt platziert, überrascht der Preis von knapp 2.000 Euro nicht.

Spezifikationen des MSI Optix MEG381CQR Plus in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.990 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.msi.de Diagonale: 38 Zoll Krümmung 2.300 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 24:10 Panel: IPS-Panel Look up Table: 10 bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 1.600 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 400 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 175 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

4x USB 3.0 (1up, 3 down) HDCP: ja Gewicht: 10,7 kg Abmessungen (B x H x T): 896,5 x 466,4 x 325,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 15°

Drehen: -30° - 30° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: GamingOSD 2.0, G-Sync Ultimate, GameSense-Beleuchtung, Human Machine Interface, Kamera-Klemme, Mouse Bungee