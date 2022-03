Seite 1: NZXT Lift im Test: Premiere mit Maus-Leichtgewicht

Mit der Lift bringt NZXT seine erste Gaming-Maus auf den Markt. Sie soll als leichtes Modell mit PixArt PMW-3389 und Omron-Switches überzeugen und gleichzeitig auch die ersten NZXT-Tastaturen aus der Functionfamilie ergänzen.

Bisher hat NZXT vor allem Gehäuse und Kühllösungen angeboten. Doch der Hersteller ist schon länger darum bemüht, auch andere Segmente wie beispielsweise Mainboards abzudecken. Mit der Function-Tastaturfamilie, der Lift-Maus und Mauspads in verschiedenen Größen soll nun auch der Eingabegerätebereich abgedeckt werden. Sowohl die Tastaturen als auch die Lift sollen dabei auch anspruchsvollere Nutzer ansprechen können. Im Falle der Lift setzt NZXT hier auf PixArts bewährten Oberklassesensor PMW-3389 und auf Omron-Schalter unter den Haupttasten. Ihr Paracord-ummanteltes USB-Kabel und ein Gewicht von 67 g sollen zudem für hohe Agilität sorgen. Die Lift hat zwar ein symmetrisch gestaltetes Gehäuse, Daumentasten bietet sie aber nur für Rechtshänder.

Regulär wird es die Lift in Schwarz und in Weiß geben. Über die eigene Seite will NZXT sie zudem mit verschiedenen farblichen Akzenten anbieten. Ein weißes oder schwarzes Grundmodell wird dann mit Gelb, Türkis, Lila, Rot oder Blau kombiniert. NZXT gibt eine UVP von 59,90 Euro an.

Technische Daten

Auf den Lieferumfang braucht man bei der Lift nicht groß eingehen. NZXT legt der Maus nur einen Zettel mit Hinweis auf die Online-Anleitung bei. Weiteres Zubehör gibt es nicht. Deshalb gehen wir direkt zum Überblick mit den technischen Daten über:

Technische Daten - NZXT Lift