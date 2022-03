Seite 1: Es muss nicht immer High-End sein: ASUS TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 im Test

Mit der TUF-Gaming-Mainboardserie ermöglicht Hersteller ASUS den Gaming-Einstieg. In der jungen Vergangenheit richteten wir unsere Blicke bereits auf das TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 (Hardwareluxx-Test), das vom Anschaffungspreis abgesehen gut abgeschnitten hat. Das TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 ist erschwinglicher, ermöglicht keine CPU-Übertaktung, könnte für viele Um- und Aufrüster aber dennoch ganz interessant sein.

Nicht alle Menschen benötigen ein Mainboard, das mit allen möglichen Anschlüssen und Features vollgestopft wurde, sondern können und wollen sich auf das Wesentliche konzentrieren. In genau diese Kategorie passen ASUS' B660M-Plus D4 und B660M-Plus WiFi D4 aus der TUF-Gaming-Reihe. Es enttarnt sich anhand der Modellbezeichnung als ein Micro-ATX-Mainboard mit Intels B660-Chipsatz, wahlweise mit oder ohne WLAN- und Bluetooth-Modul, das DDR4-UDIMM-Riegel aufnimmt.

Doch bis auf das WLAN-Modul gleichen sich beide Modelle bis ins kleinste Detail. So bringt die Platine einige Storage-Anschlussmöglichkeiten und natürlich auch zahlreiche USB-Schnittstellen mit. Für eine diskrete Grafikkarte hält sich angebunden an den LGA1700-Prozessor ein PCIe-5.0-x16-Steckplatz bereit. Generell ist für die Netzwerkverbindung ein 2,5-GBit/s-LAN-Port vertreten. Insgesamt zeigt sich, dass das ASUS TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 für viele Umrüstwillige eine gute Wahl zu sein scheint. Schauen wir uns das Mainboard nun im Detail an, ob dies auch wirklich so ist.

Das quadratische Micro-ATX-Format hatten wir bereits oben angesprochen. Das grundlegend schwarze PCB wurde von ASUS mit gelben und grauen Verzierungen TUF-typisch gestaltet. Das TUF-Logo selbst ist einerseits auf dem I/O-Cover und auch auf dem kleinen PCH-Kühlkörper vorhanden.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

TUF Gaming B660M-Plus (WiFi) D4 Mainboard-Format Micro-ATX CPU-Sockel LGA1700 (Alder Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/MOSFETs 13 Stück (10+1+2)

10x OnSemi NCP302150 (VCore, 50A)

2x OnSemi NTMFS4C10B (AUX, 46A)

2x OnSemi NTMFS4C06B (AUX, 69A)

1x Vishay SiC643 (GT, 60A) Preis

ASUS TUF Gaming B660M-Plus D4: ab 163 Euro

ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4: ab 183 Euro Webseite ASUS TUF Gaming B660M-Plus D4

ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4 Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B660 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B660

1x PCIe 4.0 x1 über Intel B660 Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B660

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B660 USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (extern), 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (1x extern, 1x intern), 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)

ASMedia ASM3142: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

ASMedia ASM1074: 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern) Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4 Output

1x HDMI 2.1 Output WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 (nur bei der WiFi-Version!) Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: rechte Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

3x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD

Quick-Start-Guide und Sicherheitsinformationen

TUF-Zertifikat

TUF-Sticker

zwei SATA-Kabel

M.2-Abstandshalter aus Gummi

M.2-Abstandshalter inklusive Schraube

Das Zubehör fällt generell sehr übersichtlich aus. Abseits des User-Manuals und der Support-DVD legt ASUS auch einen Quick-Start-Guide und einen Flyer zum Thema Sicherheitsinformationen sowie das TUF-Zertifikat mit bei. Ergänzend kommen noch zwei SATA-Kabel sowie etwas M.2-Zubehör mit dazu. Wer sich für das ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4 entscheidet, bekommt natürlich auch eine WLAN-Antenne.