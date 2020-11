KW46 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht der Mountain Everest Max oder der EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das neue Watch Dogs: Legion angespielt. Aber auch das Sharkoon Elite Shark CA300T, der EKWB EK-Quantum Vector, die Seagate IronWolf Pro mit 18 TB, das Fractal Design Meshify 2 XL und der Philips 498P9 sowie die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G standen in diesen Tagen bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Augen das Gigabyte AORUS 15P sowie das Seasonic SYNCO Q704 auf Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 06. November 2020: Mountain Everest Max im Test: Was kann die modulare Premium-Tastatur?

Gleich mit seiner ersten Tastatur will Branchenneuling Mountain für mächtig Aufsehen sorgen. Die Everest verspricht ein neues Level an Flexibilität. Dazu setzt Mountain auf flexibel nutzbare Module - und auf frei austauschbare Cherry MX-Schalter. Und auch Elemente wie Tasten und ein Drehrad mit integrierten Displays lassen aufhorchen. Doch gelingt Mountain mit der Everest tatsächlich der Gipfelsturm... [weiterlesen]

Samstag, 07. November 2020: Gemeinsam gegen Zero-Day: Watch Dogs: Legion angespielt

Nachdem der französische Publisher Ubisoft bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben hat, den dritten Teil seines Watch-Dogs-Franchises nicht wie geplant im März 2020 zu veröffentlichen, war es am 29. Oktober nun endlich so weit und Watch Dogs: Legion kann im Handel erworben werden. Im Vorfeld wurde die Werbetrommel bereits kräftig gerührt und der zweite Teil von Watch Dogs war sowohl im Ubisoft-Store als auch im Epic Games Store kostenlos erhältlich. Mit Teil drei verschlägt es die Gamer in Legion nun nach London. Auch Hardwareluxx hat sich in die britische Hauptstadt begeben und sich mit Hilfe der Untergrundorganisation DedSec auf die Spur des Hackers Zero-Day begeben. Was wir dabei alles erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Sonntag, 08. November 2020: Schnell und schickes RGB: EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming im Test

Auch wenn es um die Verfügbarkeit der GeForce-RTX-3000-Karten noch immer nicht sonderlich gut bestellt ist, wollen wir dennoch mit den Tests weitermachen und schauen uns heute die EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming. Bei dieser handelt es sich wie bei der ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC um ein echtes High-End-Modell, welches in allen Bereichen das Maximum aus der aktuellen Hardware herausholen soll... [weiterlesen]

Montag, 09. November 2020: Sharkoon Elite Shark CA300T im Test: Massiver Gaming-Bolide im Schwarz-Weiß-Doppel

Mit dem Elite Shark CA300T baut Sharkoon sein Angebot an Gaming-Gehäusen um einen massigen Boliden aus. Das fast 15 kg schwere Modell soll robust und vielseitig nutzbar sein - und zeigt sich zudem in einem speziellen Design und mit A-RGB-Beleuchtung an gleich vier Lüftern und dem I/O-Panel... [weiterlesen]

Montag, 09. November 2020: RTX 3080 unter Wasser: EKWB EK-Quantum Vector im Test

Bisher haben wir uns ausschließlich Modelle der GeForce-RTX-3000-Serie angeschaut, die mit einem Luftkühler versehen sind. Einige Hersteller haben zwar bereits solche mit Wasserkühler bzw. AiO-Kühlung angekündigt, getestet haben wir die neuen Karten bisher aber ausschließlich unter Luft. Mit dem EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi von EK Water Blocks ändert sich das heute. Wir haben die GeForce RTX 3080 unter Wasser gesetzt und schauen uns an, in welchem Bereich die Karte damit besser wird und ob es sich lohnt eine solche Karte in einem Wasserkühlungskreislauf aufzunehmen... [weiterlesen]

Dienstag, 10. November 2020: Seagate IronWolf Pro mit 18 TB im Test: 2 TB je Platter mit CMR

Lange mussten wir im Vergleich zum letzten Generationswechsel warten. Jetzt endlich hat uns die erste Festplatte mit einem Speicherplatz von 18 TB erreicht. Bei der Seagate IronWolf Pro 18 TB handelt es sich um Seagates neues Flaggschiff für das NAS mit bis zu 24 Einschüben. Wie sich die Festplatte in unserem Test schlägt und ob endlich die Grenze von 300 MB/s bei 7.200 rpm gefallen ist, klären wir in unserem Artikel... [weiterlesen]

Mittwoch, 11. November 2020: Fractal Design Meshify 2 XL: Besonders groß und luftig

Bisher hat Fractal Design seine Airflow-Modelle aus der Meshify-Reihe nur als überschaubare Midi-Tower angeboten. Ein XL-Modell fehlte - aber nur bis heute. Das frisch enthüllte Meshify 2 XL soll sowohl besonders großzügig ausfallen als auch optimal kühlen... [weiterlesen]

Donnerstag, 12. November 2020: Philips 498P9 im Test: Überzeugt auch ohne Webcam und Netzwerk

Der Philips 498P9 ist der jüngste Vertreter der 49-Zoll-Klasse in den Reihen von Philips und möchte mit viel Platz auf dem Desktop sowie einem integrierten KVM-Switch die arbeitende Bevölkerung glücklich machen. Gleichzeitig sollen Spieler Dank Adaptive Sync und einer exzellenten Immersion auf ihre Kosten kommen. Ob dieser Spagat gelingt, klären wir im ausführlichen Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 12. November 2020: Vor allem leise unter Last: Die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G im Test

In der Reihe der Tests der GeForce-RTX-3000-Karten und noch vor den Tests der ersten Radeon-RX-6000-Modelle schauen wir uns heute die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G an. Als Gaming-X-Trio-Modell steht sie etwas über der Ventus-Serie und bietet vor allem einige RGB-Elemente mehr und taktet die GPU auch etwas schneller. Wie gut sich die Kühlung im Vergleich darstellt, wie es um die Rechenleistung bestellt ist und vieles mehr schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Freitag, 13. November 2020: Gigabyte AORUS 15P WB im Test: Sinnvoll abgespeckt

Das Gigabyte AORUS 15P ist ein weiteres Gaming-Notebook der Kompakt-Klasse, das sich in Sachen Bauhöhe und Gewicht zwar unterhalb der AORUS-15G-Familie einsortiert, dafür aber in Sachen Tastatur, den Anschlüssen und der Modellvielfalt kleinere Abstriche hinnehmen muss. Wie sich der schlanke und leichte Gaming-Bolide mit seinem Intel Core i7-10750H, der NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q sowie dem schnellen 15,6-Zoll-Display mit 144-Hz-Technik schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Samstag, 14. November 2020: Seasonic SYNCRO Q704 mit CONNECT im Test: Ein PC-Gehäuse für ein Netzteil

Seasonic steht für Netzteile - und hat bisher auch nur Produkte im Netzteil-Segment angeboten. Umso überraschender ist, dass wir jetzt erstmalig ein PC-Gehäuse von Seasonic testen können. Das SYNCRO Q704 wurde regelrecht um ein Netzteil herum entwickelt - und zwar um Seasonics SYNCRO CONNECT. Diese Netzteilreihe soll für ein massiv optimiertes Kabelmanagement sorgen. Und so wollen wir natürlich auch herausfinden, wie ordentlich es im SYNCRO Q704 wirklich zugeht... [weiterlesen]