Epic Game Store: Nun mit gleich drei Gratisspielen

Dass wir in der letzten Woche noch sehr enttäuscht über die Ankündigung des nächsten Gratistitels im Epic Games Store waren, hat sich der Epic-CEO Tim Sweeney scheinbar zu Herzen genommen und uns im wahrsten Sinne des Wortes aus den Socken gehauen. Nicht nur dass sich neben dem bereits angekündigten Jump’n’Run Stick It To The Man! auch das Action-Adventure Watch Dogs 2 beziehen lässt, jetzt gibt es außerdem das Simulationsspiel Football Manager 2020 kostenlos im Epic Games Store. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store beziehungsweise muss die Shopsoftware installiert sein.

Zwar wurde Ubisofts Watch Dogs 2 bereits auf dem Forward Event im Juli dieses Jahres zum Nulltarif unter die Leute gebracht, jedoch war der französische Publisher mit der schier großen Nachfrage überfordert und so kamen die Systeme der Franzosen zum Erliegen. Ubisoft verschenkte das Spiel zwar kurzfristig via entsprechender Landingpage, jedoch gingen einige Gamer trotzdem leer aus. Somit ist es umso erfreulicher, dass jetzt alle Pechvögel des Ubisoft-Events eine weitere Möglichkeit erhalten, Watch Dogs 2 zu ergattern.

Der ursprünglich am 31. Oktober 2019 veröffentlichte Football Manager 2020 kommt zudem völlig überraschend und dürfte bei einer Vielzahl von Spielern für Interesse sorgen. Auch wenn Fußballmanager in den 1990ern mit Klassikern wie Anstoß oder Hattrick beziehungsweise Professionell ihre Blütezeit hatten, erfreuen sich die Simulationen rund um König Fußball auch heute immer noch großer Beliebtheit.

Als hätte Tim Sweeney schon geahnt, dass man mit lahmen Ankündigungen heutzutage niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken kann, gibt der Epic Games Store mit der RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition direkt den nächsten Kracher bekannt. Ob es dabei bleiben wird oder wir am kommenden Donnerstag ebenfalls wieder zwei weitere Spieleüberraschungen erleben werden, bleibt zunächst abzuwarten.