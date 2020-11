Seite 1: Sharkoon Elite Shark CA300T im Test: Massiver Gaming-Bolide im Schwarz-Weiß-Doppel

Mit dem Elite Shark CA300T baut Sharkoon sein Angebot an Gaming-Gehäusen um einen massigen Boliden aus. Das fast 15 kg schwere Modell soll robust und vielseitig nutzbar sein - und zeigt sich zudem in einem speziellen Design und mit A-RGB-Beleuchtung an gleich vier Lüftern und dem I/O-Panel.

Sharkoon-Gehäuse sollen in der Regel vor allem durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Fast alle Modelle kosten unter 100 Euro. Doch mit dem Elite Shark CA300T will Sharkoon nun auch in einer höheren Preisklasse überzeugen. Dieses Modell ist ganz klar als Gaming-Gehäuse ausgelegt: Es zeigt ein Gaming-Design mit üppiger A-RGB-Beleuchtung, bietet viel Platz für High-End-Komponenten und ein flexibles Kühlsystem - sogar mit Platz für einen 420-mm-Radiator und mit einen Montageplatz für eine Pumpe.

Bemerkenswert ist aber auch die Materialwahl. Sharkoon verzichtet weitestgehend auf Kunststoff und fertigt das Elite Shark CA300T überwiegend aus Stahl und gehärtetem Glas. Ein Gewicht von 14,7 kg lässt dabei auf respektable Materialstärken hoffen.

Käufer haben die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Wir haben für den Test gleich beide Varianten erhalten und können sie in unseren Produktfotos entsprechend gegenüberstellen. Preislich macht es keinen Unterschied, ob man sich für das schwarze oder das weiße Elite Shark CA300T entscheidet. Beide Varianten kosten aktuell rund 137 Euro.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:

Dem Elite Shark CA300T liegen eine Anleitung, das Montagematerial und eine Ersatz-Slotblende bei. In einem der Schraubentütchen verstecken sich schließlich noch zwei Klettverschluss-Streifen, mit denen man Kabel fixieren kann.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: