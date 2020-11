Seite 1: EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming im Test

Auch wenn es um die Verfügbarkeit der GeForce-RTX-3000-Karten noch immer nicht sonderlich gut bestellt ist, wollen wir dennoch mit den Tests weitermachen und schauen uns heute die EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming. Bei dieser handelt es sich wie bei der ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC um ein echtes High-End-Modell, welches in allen Bereichen das Maximum aus der aktuellen Hardware herausholen soll.

Mit einem Preis ab 1.499 Euro ist die GeForce RTX 3090 das Ampere-Flaggschiff. Sie bietet (abgesehen von der RTX A6000) die größte Ausbaustufe der GA102-GPU, vor allem aber satte 24 GB an Grafikspeicher. Allerdings positioniert NVIDIA die GeForce RTX 3090 nicht als Titan-RTX-Nachfolger, denn sie wird nicht die Studio-Treiber erhalten. Je nach Workstation-Anwendung kann auch dies ein großer Nachteil sein. Aber vermutlich spielt dies eine Rolle in der Einordnung der Karte als GeForce-Modell. Ohne Frage, die GeForce RTX 3090 bietet viel Workstation-Leistung für ihr Geld und das vor allem im Vergleich zu den bisherigen Titan-Modellen. Aber in einigen Punkten hat NVIDIA die Karte auch hin dieser Hinsicht beschnitten.

Bisherige Tests der GeForce-RTX-3090-Karten:

Kommen wir zu den technischen Daten der EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming:

Gegenüberstellung der Karten GeForceRTX 3090 FE EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming GPU Ampere (GA102) Ampere (GA102) Transistoren 28 Milliarden 28 Milliarden Fertigung 8 nm 8 nm Chipgröße 628,4 mm² 628,4 mm² FP32-ALUs 10.496 10.496 INT32-ALUs 5.248 5.248 SMs 82 82 Tensor Cores 328 328 RT Cores 82 82 Basis-Takt 1.400 MHz 1.400 MHz Boost-Takt 1.700 MHz 1.800 MHz Speicherkapazität 24 GB 24 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X Speicherinterface 384 Bit 384 Bit Speichertakt 1.219 MHz 1.219 MHz Speicherbandbreite 936 GB/s 936 GB/s TDP 350 W 420 W Preis 1.499 Euro 1.862,34 Euro

Hinsichtlich der technischen Daten unterscheidet sich die EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming im Ausbau der GPU nicht von einer jeden anderen GeForce RTX 3090. So sind auch hier 10.496 FP32-Recheneinheiten vorhanden. Hinzu kommen 5.248 INT32-Recheneinheiten, 82 RT Cores und 328 Tensor Cores – alles organisiert in 82 SMs. Der Basistakt liegt bei 1.400 MHz, per Boost sollen mindestens 1.800 MHz erreicht werden.

Ein Highlight sind sicherlich die 24 GB an GDDR6X-Speicher, der mit 1.219 MHz arbeitet, über ein 384 Bit breites Speicherinterface angebunden ist und damit eine Speicherbandbreite von 936 GB/s erreicht. Dafür liegt die Leistungsaufnahme bzw. das Power-Limit für die Founders Edition bereits bei 350 W. Die EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming bringt es in den Standardeinstellungen bereits auf 420 W.

Der Preis der GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming liegt im EVGA-Webshop bei 1.862,34 Euro – wenn sie denn erhältlich ist.

Auf das Design und den Aufbau der Karte gehen wir auf den folgenden zwei Seiten noch genauer ein.

Power-Limits EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming



maximales Power-Limit 500 W Default-Power-Limit 420 W minimales Power-Limit 100 W

Vor einigen Wochen kündigte EVGA ein Beta-BIOS für die GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra an. Mit diesem lässt sich das Power-Limit im OC-BIOS auf sage und schreibe 500 W anheben – zuvor waren es 450 W. Für das Standard-BIOS bleibt es bei 450 W. Der Standardwert bleibt bei 420 W.