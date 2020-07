Forward-Event: Ubisoft verschenkt Watch Dogs 2 (Update)

Nachdem der Epic Games Store in der Vergangenheit das Open-World-Action-Adventure Watch Dogs verschenkt hat, lässt sich in naher Zukunft auch der zweite Teil kostenlos ergattern. Allerdings nicht im Epic-Store, der französische Publisher Ubisoft hat sich dafür entschieden, Watch Dogs 2 anlässlich seiner digitalen Messe "Forward" am 12. Juli 2020 kostenfrei unter die Leute zu bringen. Jedoch gilt zu beachten, dass Ubisoft ein sehr kurzes Zeitfenster für den Gratisrelease gewählt hat. Lediglich für 45 Minuten wird sich Watch Dogs 2 von 21:00 Uhr bis 21:45 Uhr entweder über den uPlay-Launcher oder die offizielle Ubisoft-Webseite erwerben lassen. Voraussetzung hierbei ist zudem ein UPlay-Account.

Es bleibt aktuell jedoch abzuwarten, ob Ubisoft in der Lage sein wird, den immens hohen Ansturm an Gamern zu bewältigen oder aufgrund des starken Traffics mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wird, wie Epic in jüngster Vergangenheit beim Release von GTA V.

Neben Watch Dogs 2 erwarten die Gamer zudem noch diverse In-Game-Boni verschiedener Ubisoft-Titel. Um welche Boni es sich dabei genau handelt bzw. für welche Spiele diese gelten, ist bis dato noch nicht bekannt. Außerdem sollen weitere Details zum dritten Teil der Watch-Dogs-Reihe sowie Assassin's Creed: Valhalla auf dem Forward-Event bekannt gegeben werden. Somit dürfte der 12. Juli 2020 nicht nur aufgrund des Gratistitels äußert interessant werden. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass aufgrund des großen Ansturms nicht auch die Liveübertragung in Mitleidenschaft gezogen wird. Zwar handelt es sich mit Watch Dogs 2 nicht um ein Spiel, das sich wie GTA V aktuell über eine Vielzahl von Spielern erfreut, jedoch zeigte der Gratisrelease von Watch Dogs im Epic-Store bereits, dass immer noch großes Interesse an der Serie besteht, auch wenn der neueste Release der Serie bereits einige Jahre zurückliegt.

Update:

Eigentlich sollte sich der zweite Teil des Open-World-Action-Adventures Watch Dogs bereits seit 21:00 Uhr kostenlos erwerben lassen. Allerdings kämpft der französische Publisher Ubisoft aktuell mit den gleichen Problemen wie zuletzt der Epic-Store. Der Login ist derzeit sowohl auf der Webseite als auch über die UPlay-Software nicht möglich.

Ubisoft äußert sich zu den Ereignissen: