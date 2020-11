KW45 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Highlight war natürlich der Marktstart der neuen Ryzen-5000-Prozessoren. Wir konnten in zwei Artikeln dem AMD Ryzen 9 5950X und Ryzen 7 5800X sowie dem AMD Ryzen 9 5900X und Ryzen 5 5600X kräftig auf den Zahn fühlen. Aber auch die INNO3D GeForce RTX 3090 iCHILL X3, die Western Digital WD_Black AN1500, der ASUS ROG Strix LC 360 RGB White Edition, der ASUS ROG Swift PG259QNR und das ASRock Z490 Taichi standen während der letzte Tage bei uns auf dem Prüfstand. Das neue Watch Dogs: Legion haben wir ebenso angespielt wie Spider Man: Miles Morales. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das ASUS TUF Gaming GT501 und die Mountain Everest Max auf ihre Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 30. Oktober 2020: Western Digital WD_Black AN1500 im Test: gelungene PCIe4-Alternative

Als Spezialist für Massenspeicher kommt Western Digital mit der WD_Black SN850 bereits vergleichsweise spät zur PCIe4-Party. Doch neben der Ankündigung der SN850 überraschte WD vor allem mit der Ankündigung der WD_Black AN1500, einer SSC-Add-In-Karte, die mittels RAID und acht PCIe3-Lanes auch Nutzern abseits moderner AM4-Mainboards die größtmögliche Speicherbandbreite zur Verfügung stellen möchte. Wie gut das klappt und ob damit tatsächlich eine PCIe4-Alternative besteht, klären wir wir gewohnt in unserem Review... [weiterlesen]

Samstag, 31. Oktober 2020: ASUS ROG Strix LC 360 RGB White Edition im Test: Punktet nicht nur mit Style

Die ROG Strix LC 360 RGB ist eine der aktuellen Top-AiO-Kühlungen von ASUS. Das von Asetek gefertigte 360-mm-Modell verspricht eine hohe Kühlleistung, soll aber auch optisch auffallen. Das gilt umso mehr für die von uns getestete White Edition... [weiterlesen]

Sonntag, 01. November 2020: INNO3D GeForce RTX 3090 iCHILL X3 im Test

Kurz nachdem die GeForce RTX 3070 als zunächst einmal kleinstes Ampere-Modell gestartet ist, schauen wir uns heute eine weitere Variante der GeForce RTX 3090 an. Diese stammt von INNO3D und ist als iCHILL-X3-Variante der schon getesteten INNO3D GeForce RTX 3080 ICHILL X3 nicht ganz unähnlich. Es handelt sich aber um die stärkere Variante mit einer größeren Ausbaustufe der GA102-GPU plus den 24 GB an GDDR6X-Speicher. Wie sich das High-End-Modell von INNO3D schlägt, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Montag, 02. November 2020: ASUS ROG Swift PG259QNR im Test: Mit 360 Hz und NVIDIA Reflex

ASUS, NVIDIA und AU Optronics zünden die nächste Leistungsstufe und bringen 360 Hz schnelle eSport-Displays auf den Markt, die Dank NVIDIAs Reflex-Technik noch dazu mit einer besonders kurzen Latenz aufwarten sollen. Das klingt vielversprechend – in unserem Test muss der ASUS ROG Swift PG259NQR aber erst einmal zeigen, wie das Versprochene in der Praxis umgesetzt wird... [weiterlesen]

Dienstag, 03. November 2020: ASRock Z490 Taichi im Test: Für Overclocker eine gute Wahl

Nach langer Zeit der Abstinenz wird es wieder einmal Zeit, sich einem Taichi-Modell von ASRock zu widmen. Der Test zum ASRock TRX40 Taichi liegt schon fast ein Jahr zurück. Nun jedoch wechseln wir nicht nur von der HEDT- zur Mainstream-Plattform, sondern wandern außerdem von AMD zu Intel. Denn mit dem Z490 Taichi bietet ASRock ein interessantes Mainboard für Intels LGA1200-Prozessoren an, das sich gut zum Übertakten eignen soll. Ob dies wirklich der Wahrheit entspricht, werden wir in diesem Test feststellen... [weiterlesen]

Mittwoch, 04. November 2020: ASUS TUF Gaming GT501 im Test: Wie tough ist das Gaming-Gehäuse?

Aus der ASUS TUF-Serie gibt es mittlerweile selbst PC-Gehäuse - darunter das TUF Gaming GT501. Der Midi-Tower soll durch bis zu 1,5 mm starken Stahl, eine spezielle Beschichtung und besonders belastbaren Tragegriffen robust und haltbar sein. Und natürlich dürfen weder Gaming-Optik noch Gaming-Features fehlen... [weiterlesen]

Donnerstag, 05. November 2020: Der König ist bezwungen: AMD Ryzen 9 5900X und Ryzen 5 5600X im Test

Seit heute sind die ersten Ableger der neuen Ryzen-5000-Familie erhältlich. Mit ihnen will AMD die letzte Intel-Bastion zu Fall bringen und endlich auch bei der Spieleleistung wieder ganz vorne mitspielen, nachdem man dem Konkurrenten mit seinen Matisse-Ablegern in Sachen Preis und Multicore-Performance bereits gehörig auf die Pelle gerückt war und diesen sogar zu einem Konter zwang. Ob AMD nun endlich der endgültige Führungswechsel gelingen wird, das soll unser heutiger Testartikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben den AMD Ryzen 9 5900X und Ryzen 5 5600X pünktlich zum NDA-Fall auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 06. November 2020: Generations-Nachzügler: AMD Ryzen 9 5950X und Ryzen 7 5800X im Test

Wie angekündigt hat uns AMD pünktlich zum gestrigen Marktstart der ersten vier Ryzen-5000-Modelle inzwischen auch mit den noch fehlenden zwei Modellvarianten versorgt. Wir komplettieren die Testreihen daher nun um das Topmodell mit 16 Kernen, den AMD Ryzen 9 5950X, und um den AMD Ryzen 7 5800X mit nur halb so vielen Cores. Wie sich die beiden Ryzen-CPUs in der Praxis schlagen, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Vergleichstest auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 06. November 2020: Netzschwinger im Doppelpack: Marvel's Spider-Man: Miles Morales angespielt

Mit Marvel's Spider-Man: Miles Morales veröffentlicht Insomniac Games am 12. November 2020 die Fortsetzung des Action-Adventures Marvel’s Spider-Man. Somit kehrt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nach rund zwei Jahren wieder zurück und versucht nun in Form von Miles Morales an die Erfolge des Prequels anzuknüpfen. Zudem handelt es sich bei dem neuesten Spider-Man-Spiel um einen Launchtitel der PlayStation 5. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx nach New York City begeben und unter anderem dem Avengers Tower sowie dem Daily Bugle einen Besuch abgestattet. Wie sich Marvel's Spider-Man: Miles Morales dabei geschlagen hat, erfahrt ihr in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Freitag, 06. November 2020: Mountain Everest Max im Test: Was kann die modulare Premium-Tastatur?

Gleich mit seiner ersten Tastatur will Branchenneuling Mountain für mächtig Aufsehen sorgen. Die Everest verspricht ein neues Level an Flexibilität. Dazu setzt Mountain auf flexibel nutzbare Module - und auf frei austauschbare Cherry MX-Schalter. Und auch Elemente wie Tasten und ein Drehrad mit integrierten Displays lassen aufhorchen. Doch gelingt Mountain mit der Everest tatsächlich der Gipfelsturm... [weiterlesen]

Samstag, 07. November 2020: Gemeinsam gegen Zero-Day: Watch Dogs: Legion angespielt

Nachdem der französische Publisher Ubisoft bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben hat, den dritten Teil seines Watch-Dogs-Franchises nicht wie geplant im März 2020 zu veröffentlichen, war es am 29. Oktober nun endlich so weit und Watch Dogs: Legion kann im Handel erworben werden. Im Vorfeld wurde die Werbetrommel bereits kräftig gerührt und der zweite Teil von Watch Dogs war sowohl im Ubisoft-Store als auch im Epic Games Store kostenlos erhältlich. Mit Teil drei verschlägt es die Gamer in Legion nun nach London. Auch Hardwareluxx hat sich in die britische Hauptstadt begeben und sich mit Hilfe der Untergrundorganisation DedSec auf die Spur des Hackers Zero-Day begeben. Was wir dabei alles erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Angespielt... [weiterlesen]