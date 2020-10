Seite 1: ASUS ROG Strix LC 360 RGB White Edition im Test: Punktet nicht nur mit Style

Die ROG Strix LC 360 RGB ist eine der aktuellen Top-AiO-Kühlungen von ASUS. Das von Asetek gefertigte 360-mm-Modell verspricht eine hohe Kühlleistung, soll aber auch optisch auffallen. Das gilt umso mehr für die von uns getestete White Edition.

ASUS bietet seit einiger Zeit auch AiO-Kühlungen an. Das Top-Modell aus der ROG Strix-Serie ist dabei die ROG Strix LC 360 RGB. In der Standardvariante zeigt sie sich in Schwarz und mit RGB-Beleuchtung. Noch auffälliger ist allerdings die White Edition - mit weißem Radiator, weißen Lüftern, weißen Schläuchen und weißem Pumpengehäuse. Eine RGB-Beleuchtung darf natürlich trotzdem nicht fehlen. Weil ASUS auf aktuelle Asetek-Technologie setzt, darf man eine hohe Performance erwarten - aber auch eine Pumpe, die sich flexibel regeln und damit auch leise betreiben lässt.

Die ROG Strix LC 360 RGB White Edition ist ein Flaggschiff-Modell - und entsprechend hochpreisig. Im Handel wird sie für rund 225 Euro angeboten. Auch die schwarze Variante ist nicht günstiger.